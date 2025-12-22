El costo de armar la mesa navideña subió por encima de la inflación: los 10 productos más caros

Armar la mesa de Navidad en 2025 implica un esfuerzo muy grande para los hogares, en un contexto marcado por el ascenso de la inflación, la crisis de ingresos y la deuda al alza de las familias. Los precios de los productos tradicionales registraron fuertes incrementos interanuales, con subas que varían según el tipo de menú y el nivel de consumo, pero que en algunos casos superan ampliamente el promedio general.

La opción más accesible para cuatro personas alcanza este año los $ 98.266, un 13% más que en 2024. Aunque el aumento total es menor en comparación con otros segmentos, varios productos clave mostraron fuertes alzas.

Dentro del menú económico, el pan dulce con frutas encabezó los incrementos con una suba del 44%, seguido por el budín sin frutas, que aumentó 27%, y el espumante de ananá, con un alza del 25%. Estos productos concentran presiones de costos, estacionalidad y cambios en la oferta.

En contraste, algunos artículos ayudaron a contener el gasto: el helado de pote (1,5 kg) registró una caída del 24%, la sidra bajó 3%, y la ensalada de papa y huevo tuvo un incremento moderado del 4%, muy por debajo del promedio inflacionario.

Menú intermedio: carne y gaseosas empujan el gasto

La cena intermedia ya demanda $ 196.599, lo que representa un salto interanual del 39%. En este segmento, el impacto de la inflación se vuelve más visible, especialmente en productos centrales de la mesa.

La gaseosa cola de primera marca lideró las subas con un 58%, seguida por el asado del centro, que aumentó 46%, y el pan dulce con frutos secos, con un alza del 42%, afectado por el encarecimiento de insumos importados como almendras y nueces.

Del lado de los incrementos más bajos aparecen la ensalada de papa y huevo (4%), el vino tinto clásico (10%) y el champagne extra brut, que subió 15%, reflejando un mercado con mayor stock y menor capacidad de traslado de costos.

Menú premium: aumentos que superan el 50%

La propuesta de mayor nivel es la que más siente el efecto de la inflación. En 2025, el menú premium alcanza los $ 314.768, con una suba interanual del 44% frente a los $ 218.651 del año pasado.

Entre los productos que más aumentaron se destaca el peceto entero premium, con un incremento del 62%, seguido por la gaseosa cola de primera marca (58%) y el champagne premium, que subió 56%. Estos valores reflejan tanto la recomposición de precios en carnes como el peso de los costos logísticos y de posicionamiento en bebidas.

En cambio, algunos ítems mostraron aumentos contenidos o incluso retrocesos: la ensalada de papa y huevo cayó 8%, la torta de frutos secos subió apenas 7% y el vino Cabernet Sauvignon registró un alza del 9%.

Los 10 productos de la mesa navideña que más subieron

Peceto entero premium: +62%

Gaseosa cola (primera marca): +58%

Champagne premium: +56%

Pan dulce con frutas: +44%

Asado del centro: +46%

Pan dulce con frutos secos: +42%

Gaseosa cola (primera marca, menú intermedio): +58%

Budín sin frutas: +27%

Espumante de ananá: +25%

Champagne Extra Brut: +15%

El detalle de precios deja en evidencia cómo la navidad se convirtió en un reflejo directo de la crisis económica. Mientras algunos productos muestran ajustes moderados por exceso de oferta o caída del consumo, otros concentran subas muy superiores al promedio, obligando a las familias a resignar cantidades, marcas o directamente a reformular el menú. Más allá de las diferencias entre segmentos, el denominador común es claro: celebrar cuesta más, y la inflación vuelve a sentarse a la mesa.