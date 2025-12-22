El PRO le confirmó a Bullrich que votarán el Presupuesto, Macri planea la venganza y Santilli intenta recomponer

En el peor momento de la relación política entre el PRO y La Libertad Avanza, los tres senadores del macrismo le confirmaron a Patricia Bullrich que acompañarán el presupuesto este viernes cuando se trate en la Cámara de Senadores.

Ese es el compromiso que obtuvo la jefa del bloque oficial en un tanteo por zoom que realizó el domingo con los presidentes de las bancadas aliadas. En el radicalismo se pronunciaron en la misma línea con lo que por estas horas el bullrichismo respira tranquilo en la cámara alta y le envía buenas señales a la Casa Rosada.

“Se va a votar el dictamen de mayoría que aprueba el presupuesto que viene de Diputados con media sanción.Todos están de acuerdo en votar lo que viene de diputados. Sin el Capítulo 11”, marcaron en el oficialismo quienes siguen al detalle las negociaciones.

Esto es pese a la furia de Mauricio Macri y al enojo que persiste en el partido amarillo por haberlos mantenido al margen de la estrategia para votar a los tres miembros de la Auditoría General de la Nación el jueves en la madrugada. El ex presidente creía tener garantizada una silla para el ex ministro de trabajo Jorge Triaca y le fue arrebatada por la salteña Pamela Caletti. Quienes hablaron con el fundador del pro transmiten su decepción y leen que Martin Menem prefirió negociar con el gobernador Gustavo Saenz y ven detrás del acuerdo a Sergio Massa. “El gobierno pactó con el kirchnerismo a cambio de cargos por un puñado de votos que después no obtuvieron”, exclaman.

Avanzaron el domingo con la presentación de la medida cautelar ante la justicia para frenar las designaciones aunque los tres miembros asumieron hoy a las 11 de la mañana cada una de sus sillas. El conflicto volvió a poner en un lugar incómodo al ministro del interior Diego Santilli con doble pertenencia partidaria. Apadrinó una reunión de reconciliación entre Cristian Ritondo y Menem que logró matizar el volumen de la presentación judicial. Desde Cumelen, sin embargo, atribuían la maniobra parlamentaria a los Menem.

“Con el presupuesto no tenemos margen para rechazar. El pro es coherente. Lo que sea correcto, va a acompañar como lo hizo siempre. Después de lo que pasó el jueves a la madrugada y a la vista de todos, la confianza que se había construido se rompió. Cuando la confianza se rompe y se debilitan los puentes, hacia adelante nadie lo sabe”, repiten en el macrismo intentando sembrar un manto de sospecha frente al futuro. Especulan que el acuerdo con “los K” incluya también las vacantes en la Corte Suprema, aunque haya sido rechazado por Javier Milei anoche en tv.

En el encuentro cara a cara Ritondo le advirtió a Menem que si algo pasaba en la sesión del viernes y la ley de leyes volvía a Diputados, varios de sus parlamentarios estarían de vacaciones y ya no podrían acompañar. Hay algunos reparos que aparecieron entre los senadores dialoguistas por la derogación de la ley de financiamiento educativo que no había sido advertida en el debate hasta ahora.

De acá al viernes puede haber sorpresas que requieran de la muñeca legislativa de Bullrich para evitar un nuevo revés como el que tuvo Menem con el capítulo 11 o el traspié con la jura de Lorena Villaverde que no pudo ser.