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Trump dice que líderes de Israel y Líbano hablarán para crear un “espacio para respirar”

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

​El presidente de Estados Unidos sostuvo que líderes de Líbano e Israel mantendrán conversaciones este jueves en medio del conflicto bélico entre ambos países. El avance de del diálogo repercute en la guerra que el país norteamericano tiene con Irán. 

En las últimos días, la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel se profundizó tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad. A pesar de tres rondas de diálogo, Washington insistió en que Teherán abandone su programa nuclear, mientras que la delegación iraní calificó esas demandas de “inaceptables”. Como consecuencia inmediata, Estados Unidos reforzó su presencia militar en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético mundial. Al mismo tiempo, Israel intensificó sus ataques contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, lo que generó una nueva escalada regional. En el marco de esa parte del conflicto en Medio Oriente, Donald Trump aseguró que este viernes habrá una reunión entre funcionarios de Tel Aviv y Beirut. Guerra en Irán. Qué pasó en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel: 16 de abril.

Hace 1 hora

La ONU condenó los ataques de Israel a Líbano tras el anuncio del alto al fuego

Solo el pasado miércoles los ataques de Israel provocaron 300 muertes. Según denunció hoy el gobierno libanés, desde marzo hasta hoy hubo un total de 2.100 muertos.

FOTO DE ARCHIVO: Soldados israelíes caminan entre edificios destruidos en el sur de Líbano, cerca de la frontera entre Israel y Líbano, visto desde el lado israelí de la frontera en el norte de Israel

Expertos de la ONU condenaron este miércoles la "agresión ilegal" y la campaña de bombardeos indiscriminados de Israel contra el Líbano el pasado 8 de abril, apenas unas horas después de que Estados Unidos e Irán aclanzaran una tregua medida por Pakistán. A pesar de haber iniciado conversaciones ayer en suelo estadounidense, Israel volvió a atacr el sur del Líbano hoy y provocó la muerte de al menos tres trabajadores sanitarios.

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Hace 1 hora

La suba del gas, el talón de Aquiles de Argentina en la guerra contra Irán

El país se beneficia parcialmente por la suba mundial del petróleo, pero en paralelo sufre un importante sobrecosto por la necesidad de importar gas en invierno.

El discurso oficial marca que Argentina sufre solo moderadamente el impacto de la guerra en Medio Oriente gracias a haberse vuelto un exportador neto de petróleo en los últimos años. Pero esto es solo parte de la película. En paralelo, el país sufre por la suba del precio del gas, especialmente de cara a la necesidad de importarlo durante el invierno.

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Hace 1 hora

Aumentan las esperanzas de paz en Oriente Medio mientras Israel negocia un alto el fuego en Líbano

Tanques israelíes operan en Líbano, cerca de la frontera entre Israel y Líbano, vistos desde el lado israelí de la frontera en el norte de Israel

El jueves ​creció el optimismo en torno a la posibilidad de que la guerra en Oriente Medio esté llegando a su fin, después de que un mediador pakistaní clave en Teherán y el Gobierno del presidente Donald Trump alimentaran las esperanzas de un acuerdo que abriría el crucial estrecho de Ormuz.

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Hace 13 horas

La suba del gas, el talón de Aquiles de Argentina en la guerra contra Irán

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07:07 | 15/04/2026

Trump dice que la guerra con Irán está “cerca de terminar”

El presidente de Estados Unidos volvió a deslizar que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y dijo que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente. 

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19:29 | 14/04/2026

Italia suspendió su acuerdo de defensa con Israel

El acuerdo bilateral, vigente desde 2005, se renovaba automáticamente cada cinco años y garantizaba intercambio de información militar entre ambos países. Donald Trump criticó al gobierno italiano por no sumarse a la guerra contra Irán.

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18:59 | 14/04/2026

Sufre Italia porque se le cayó la última esperanza para ir al Mundial 2026

El DT de Irán confirmó si su seleccionado estará en el Mundial 2026, pese al conflicto con Estados Unidos, y dejó un mensaje que generó impacto.

El DT de Irán confirmó su presencia en el Mundial 2026 pese al conflicto con Estados Unidos y dejó un mensaje que generó impacto.

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18:40 | 14/04/2026

Crisis social en India por la falta de GNL por la guerra: éxodos masivos y hambre

India es el segundo importador de GNL más importante del mundo. La crisis en Medio Oriente por la guerra y el cierre de Ormuz está golpeando fuertemente en la macro y la micro economía del país.

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11:06 | 14/04/2026

Meloni repudió a Trump por su ataque al papa León XIV: “Es inaceptable”

La jefa de Gobierno de Italia cuestionó al presidente de Estados Unidos por sus dichos contra el pontífice y defendió el rol de la Iglesia en favor de la paz.

Meloni rechazó el ataque de Trump contra el papa León XIV.

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08:08 | 14/04/2026

EE.UU. obliga a varios barcos a dar la vuelta en Ormuz, mientras Israel y Líbano dialogan

Mientras Israel profundiza sus ataques en Líbano, Donald Trump aseguró que las negociaciones con Irán podrían reanudarse en los próximos dos días.

El secretario de Estado norteameriano, Marco Rubio.

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13:32 | 13/04/2026

Este informe revela a cuánto se irá el dólar por la guerra en Medio Oriente

El banco ajustó sus proyecciones para América latina en un escenario de mayor volatilidad, donde el dólar vuelve a actuar como refugio. En la Argentina, el esquema administrado convivirá con las tensiones externas. 

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12:17 | 13/04/2026

El endurecimiento de Trump en el Estrecho de Ormuz disparó el petróleo arriba de u$s 100

El bloqueo impulsado por Estados Unidos en una de las rutas clave del comercio energético reaviva la volatilidad del crudo y suma presión sobre precios e inflación a nivel global y el tipo Brent, de referencia del mercado argentino, cotiza nuevamente por encima de los u$s 100 el barril.

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11:22 | 13/04/2026

La lapidaria respuesta del Papa León XIV a Donald Trump

El papa León XIV se hizo eco de las duras críticas del presidente de los Estados Unidos por su posición pacifista en relación a la guerra con Irán. 

El papa León XIV observa mientras se dirige a los periodistas durante el vuelo con destino a Argel

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11:02 | 13/04/2026

Trump atacó al Papa León XIV y el Sumo Pontífice no se quedó callado

El presidente de Estados Unidos apuntó contra Leon XIV y sostuvo que no quiere un Papa "que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares"

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08:23 | 13/04/2026

Sin diálogo, se profundiza la guerra en Medio Oriente: nuevos ataques y Ormuz cerrado

Israel profundizó sus ataques en el Líbano, mientras que Hezbollah anunció respuestas militares. Mientras tanto, se aleja la reapertura del estrecho de Ormuz. 

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00:05 | 13/04/2026

Más inflación en alimentos, el otro peligro de la guerra para Argentina

Tras la suba de los combustibles, el agro advierte por un posible impacto en la mesa familiar de cara a la cosecha gruesa. Crece la preocupación ante la falta de un horizonte de resolución de la guerra en Medio Oriente.

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