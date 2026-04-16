Trump dice que líderes de Israel y Líbano hablarán para crear un “espacio para respirar”

En las últimos días, la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel se profundizó tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad. A pesar de tres rondas de diálogo, Washington insistió en que Teherán abandone su programa nuclear, mientras que la delegación iraní calificó esas demandas de “inaceptables”. Como consecuencia inmediata, Estados Unidos reforzó su presencia militar en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético mundial. Al mismo tiempo, Israel intensificó sus ataques contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, lo que generó una nueva escalada regional. En el marco de esa parte del conflicto en Medio Oriente, Donald Trump aseguró que este viernes habrá una reunión entre funcionarios de Tel Aviv y Beirut. Guerra en Irán. Qué pasó en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel: 16 de abril.