Dos empresas se presentaron a la licitación para la importación de GNL

Dos empresas presentaron sus propuestas técnicas en el marco de la licitación pública nacional e internacional para privatizar la importación y comercialización de Gas Natural Licuado (GNL). El proceso se completará el lunes próximo cuando se realice la apertura del “Sobre 2” con las propuestas económicas.

Pese a la producción que se genera desde Vaca Muerta, Argentina debe importar unos 20 buques con GNL para abastecer la demanda del invierno a raíz de que aún no se terminó de construir la infraestructura para su transporte dentro del país.

El proceso es gestionado por la empresa estatal Energía Argentina (ENARSA) y tiene como objetivo delegar en el sector privado la gestión del combustible que ingresa al país a través de la terminal de regasificación de Escobar durante los meses de mayor demanda invernal.

La convocatoria busca seleccionar a un “agente comercializador–agregador a cargo de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y su comercialización como gas regasificado en el mercado interno”. Esta figura reemplazará la gestión directa que el Estado realizaba habitualmente sobre este recurso, permitiendo que un operador privado asuma la responsabilidad de abastecer la red nacional con el gas proveniente de los buques metaneros.

La información fue suministrada por el Ministerio de Economía y la empresa Energía Argentina (ENARSA). El cronograma oficial establece que el lunes 13 de abril a las 9 se procederá a la presentación y apertura del Sobre 2, el cual contiene las ofertas económicas de las firmas que superen la instancia técnica. Este evento será transmitido por streaming a través del canal de YouTube de ENARSA. La adjudicación final del contrato está prevista para el martes 21 de abril, de acuerdo con los plazos estipulados en los pliegos.

Esta medida se integra en un plan de reformas estructurales que el Gobierno Nacional impulsa bajo el marco de la Ley Bases. Dicha legislación habilita el “proceso de privatización de activos y actividades de ENARSA”, con el fin de avanzar en la “desinversión de participaciones y operatorias comerciales que pueden ser realizadas por el sector privado”, según se definió en comunicaciones oficiales previas.

El Poder Ejecutivo sostiene que esta política busca “retirar al Estado de operatorias comerciales que el sector privado puede realizar con mayor eficiencia”. Como parte de este mismo trasfondo de apertura económica, el Estado también inició el proceso para desprenderse de su participación en otras áreas estratégicas.

Para el próximo jueves 10 de abril está programada la apertura de ofertas técnicas para la venta del paquete accionario que el Estado Nacional posee en CITELEC, la sociedad que controla a la transportadora de energía eléctrica TRANSENER. El objetivo declarado es sustituir la “intermediación estatal por competencia y reglas claras” en todos los eslabones de la cadena de valor energética. El contexto de esta licitación incluye una serie de cambios normativos recientes que afectan a toda la industria.

Entre ellos se destaca la modernización del sistema de información del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y la reasignación del sistema de transporte de gas, medidas implementadas durante el mes de marzo para agilizar el mercado. Asimismo, el Gobierno adecuó recientemente la norma de calidad de naftas con el propósito de “amortiguar el impacto del precio del crudo en surtidor” ante las fluctuaciones internacionales del sector.

Con la privatización de la operatoria del GNL en Escobar, las autoridades pretenden reducir la carga administrativa estatal y transferir el riesgo comercial a los actores privados, manteniendo la infraestructura de regasificación bajo un esquema de operación tercerizada durante el periodo de bajas temperaturas.