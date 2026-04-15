La ONU condenó los ataques de Israel a Líbano tras el anuncio del alto al fuego

FOTO DE ARCHIVO: Soldados israelíes caminan entre edificios destruidos en el sur de Líbano, cerca de la frontera entre Israel y Líbano, visto desde el lado israelí de la frontera en el norte de Israel

Expertos de la ONU condenaron este miércoles la "agresión ilegal" y la campaña de bombardeos indiscriminados de Israel contra el Líbano el pasado 8 de abril, apenas unas horas después de que Estados Unidos e Irán aclanzaran una tregua medida por Pakistán. A pesar de haber iniciado conversaciones ayer en suelo estadounidense, Israel volvió a atacr el sur del Líbano hoy y provocó la muerte de al menos tres trabajadores sanitarios.

"Estamos presenciando un continuo y absoluto desprecio por el orden jurídico internacional, por la diplomacia y, sobre todo, por la vida de los civiles y el medio ambiente en el Líbano", declararon los expertos independientes, y sumaron: "Israel ha elegido el preciso momento en que se anunció un alto el fuego —que, según su mediador pakistaní, incluía al Líbano— para lanzar la mayor oleada coordinada de ataques contra el país desde 1980".

Para los expertos de la ONU los ataques de Israel no son un método de "autodefensa", sino una "violación flagrante" a la Carta de las Naciones Unidas y una "destrucción deliberada" de las perspectivas de paz.

Los expertos también expresaron su preocupación por el hecho de que, a pesar del reciente anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, las perspectivas de una desescalada regional más amplia siguen siendo inciertas.

Líbano distribuye una carta de condena ante la ONU sobre la oleada de ataques israelíes del pasado miércoles

El Ministerio de Exteriores de Líbano informó hoy que distribuyó una carta de condena al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al secretario general de la ONU, António Guterres, sobre los ataques registrados el pasado 8 de abril en territorio libanés que se saldaron con más de 300 muertos.

"La carta indicaba que esta escalada fue la más violenta desde el 2 de marzo, con aproximadamente 100 ataques aéreos en menos de diez minutos y que tuvieron como objetivo zonas residenciales densamente pobladas durante las horas punta y sin previo aviso, lo que provocó una destrucción generalizada y cientos de víctimas, la mayoría civiles desarmados", indicó la cartera en un comunicado.

La misiva también denuncia los ataques contra instalaciones médicas y ambulancias desde el inicio de la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo, incluyendo 17 ataques contra hospitales y otros 101 contra servicios de emergencia que resultaron en la muerte de 73 profesionales sanitarios, mientras que otros 176 resultaron heridos.

Asimismo, apunta a que dichos ataques "constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Humanitario, en particular el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra", así como varias resoluciones del Consejo de Seguridad.

El Gobierno libanés denunció este miércoles que el Ejército de Israel mató a más de 2.100 personas y dejó 7.000 los heridos, todo desde principios de marzo cuando se reactivaron los enfrentamientos contra el partido-milicia chií Hezbolá.

Con información de EuropaPress.