En un escenario de intensos cambios y decisiones, el gobierno de Javier Milei dio a conocer la agenda internacional confirmada del mandatario. En las últimas horas, fuentes oficiales revelaron las próximas visitas y encuentros del mandatario, que incluyen reuniones con líderes internacionales y participación en foros globales. En tanto, Bullrich acelera el desembarco de Adorni en el Senado, en plena crisis por su patrimonio. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei reactiva su agenda internacional en medio de la interna en el Gobierno
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 2 horas
Milei vuelve a visitar España: viaja a Madrid con una agenda acotada
El presidente Javier Milei reactiva su agenda internacional y partirá rumbo a España, donde desplegará un viaje de tres días por la ciudad de Madrid. El jefe de Estado saldrá del país el próximo miércoles 24 de junio y permanecerá en Madrid hasta el sábado 27. Allí participará en una conferencia y en reuniones con distintos empresarios en la Universidad CEU San Pablo.
Con esta nueva participación se concreta la sexta visita del mandatario a España: en los viajes anteriores se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La última vez fue el expositor final del Madrid Economic Forum. El viaje de Milei se dará el mismo día en que la oposición buscará interpelar y aprobar una moción de censura a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está envuelto en escándalos relacionados con su patrimonio por presunto enriquecimiento ilícito.
De vuelta a la Argentina, Milei aguardará unos días y volverá a salir del país, esta vez para arribar a Asunción el 30 de junio, con motivo de la cumbre de presidentes del Mercosur. Es la primera bajo vigencia del acuerdo comercial entre el bloque y la Unión Europea (UE). Por último, el presidente partirá rumbo a los Estados Unidos -por decimoctava vez- el 4 de julio, día en que se celebra la independencia de ese país. Allí se mostrará con homólogo Donald Trump, con el objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo bilateral entre ambos estados.
Hace 3 horas
Adorni es el héroe que está matando a Milei
Alto evasor atado a la omertá, el jefe de gabinete destruye el apoyo al gobierno. Bullrich, lista para irse antes de la crisis. El blanqueo permanente y la vuelta de los préstamos en dólares en una economía con 20 millones de personas endeudadas. A un año de Cristina presa, el peronismo se divide entre la indiferencia y el regreso.
Está furioso. Lo vive como algo personal. Ya no es solo su hermana la que protege a Manuel Adorni. Ahora Javier Milei grita en privado y dice que no le van a imponer la renuncia de quien figura todavía como jefe de Gabinete. El esposo de Bettina Angeletti actúa como si ya hubiera renunciado a un gobierno que sueña con ser reelecto. Sigue los consejos de sus abogados, viola las leyes de la política y solo se preocupa por su suerte, como si el experimento de La Libertad Avanza estuviera terminado. Milei lo sostiene para no ceder ante las críticas que vienen desde adentro y fuera del gobierno. Desde Patricia Bullrich hasta Mauricio Macri, las distintas corrientes del peronismo y la oposición republicana, todos apuntan a que el candidato más votado por los porteños en 2025 termine afuera de la función pública.
Hace 4 horas
Enviarán un petitorio a la Corte para que Milei aplique la Ley de Financiamiento
Familiares autoconvocados y los Centros de Estudiantes de los colegios preuniversitarios y referentes de AGD y Feduba anunciaron que enviarán un petitorio al máximo tribunal para que haga cumplir la norma que el gobierno del presidente Javier Milei se niega a implementar.
Familiares autoconvocados y los Centros de Estudiantes de los colegios preuniversitarios de Buenos Aires, Salta, Rosario, Córdoba y La Plata junto a referentes de AGD y Feduba anunciaron que enviarán un petitorio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que le exigen al máximo tribunal que haga cumplir la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, que el gobierno del presidente Javier Milei se niega a implementar.
Hace 5 horas
El PRO le pide acciones a Milei sobre Adorni: "No da para más"
El jefe de la bancada amarilla, Martín Goerling, afirmó que el Presidente le debe pedir "un paso al costado" a su jefe de Gabinete por sus presuntas irregularidades patrimoniales, que negó ante el Congreso.
El PRO volvió a desmarcarse de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que en declaraciones recientes reconoció no haber declarado todos sus ahorros, en contradiccion a lo informado ante el Congreso. El jefe de la bancada amarilla, Martín Goerling, afirmó que el presidente Javier Milei le debe pedir a su funcionario "que dé un paso al costado".
Hace 11 horas
Luz verde para Caputo, el endeudador serial
La baja del riesgo país y la mejora de la calificación de la deuda argentina abren la puerta a nuevas colocaciones en el exterior. S&P y Fitch ofrecen una lectura optimista de una economía con reservas netas negativas, inflación subestimada y fragilidad fiscal. Las críticas de Paul Krugman y Joseph Stiglitz permiten comprender el poder de estas agencias y los riesgos de otro ciclo de endeudamiento comandado por Luis Caputo.
Existe el riesgo de que el ministro Luis Caputo, el endeudador serial, arroje a la economía a otra aventura de emisión vertiginosa de deuda. Imagen ChatGPT.
Hace 18 horas
Denunciarán de nuevo al fiscal Taiano por encubrimiento en el caso Libra
Un damnificado de la cripto que difundió Javier Milei y querellante de la causa acusará al fiscal por "ocultar pruebas" de la investigación. Ya había sido denunciado por un grupo de diputados nacionales hace dos meses.
Hace 21 horas
Zago y el MID darán quórum para interpelar a Adorni: "Muy tomados de boludos"
El ex aliado oficialista aseguró que el caso del jefe de Gabinete "está terminado" y le recomendó a Milei que pida la renuncia antes de que siga afrontando el costo político del escándalo. "Fue mintiendo, y descaradamente", se quejó.
Hace 23 horas
Adorni volvió a esconder los bienes de su esposa ante la Oficina Anticorrupción
En plena investigación judicial por su patrimonio, el jefe de Gabinete repitió la maniobra de desdoblar su declaración jurada y dejó fuera el formulario que detalla los bienes de su esposa.
Adorni omitió presentar el formulario con los bienes de su esposa.
11:00 | 13/06/2026
De la mano de Adorni, la corrupción avanza como condena a Milei
La marcha de la economía, la inseguridad y la corrupción encabezan las preocupaciones de una sociedad con las expectativas políticas en picada. Demandas, urgencias y hastío: radiografía de las emociones que reducen las chances electorales del gobierno y meten presión a la oposición.
09:40 | 13/06/2026
Bullrich acelera el desembarco de Adorni en el Senado, en plena crisis por su patrimonio
La jefa del bloque libertario fijo la fecha de la presentación del informe de gestión del ministro coordinador para el 2 de julio en la Cámara Alta. Mientras tanto, el PJ buscará instalar su proyecto de interpelación con moción de censura.
00:05 | 13/06/2026
El miedo de Adorni de ir preso, la interna Macri-Ritondo y el libertario ricotero
El exvocero ya no es más jefe de Gabinete. Trabaja arduamente para no terminar preso. Busca zafar y ser juzgado por el delito más leve. En el medio, su nombre generó problemas en el PRO. Y por otro lado, la tristeza en los pasillos de la Rosada de un alto funcionario por la muerte del Indio Solari.
15:29 | 12/06/2026
El macrismo estalló contra Adorni: "Milei debería hacerlo renunciar"
Un legislador muy ligado al expresidente salió fuerte contra el funcionario de Milei. "Que venga este tipo a boludearte en la cara te rompe las pelotas", disparó. El PRO es clave para permitir la moción de censura en su contra y hacerlo renunciar.
15:24 | 12/06/2026
Cuál fue la inflación real con el índice actualizado que el Gobierno posterga implementar
Estimaciones privadas indican que la inflación de mayo habría sido de 2,3% en lugar del 2,1% informado por el INDEC si se hubiera aplicado la nueva metodología basada en los hábitos de consumo de 2017-2018.
15:18 | 12/06/2026
Viajes gratis con la SUBE sin CUD: el Gobierno ocultó que lo hizo por una condena
Aunque presentó la medida como una iniciativa propia, la decisión llega después de una condena judicial en dos instancias que consideró discriminatorio el sistema vigente, en tanto que la Corte Suprema está analizando el caso.
14:52 | 12/06/2026
El escándalo del pendrive llevó a Adorni a un récord que no había logrado hasta ahora
Manuel Adorni alcanzó un récord histórico de menciones en redes sociales por su excéntrica excusa del pendrive y las bitcoin. Un nuevo informe de Ad Hoc Digital muestra que las menciones generadas por la polémica en torno a su declaración jurada, su patrimonio y la entrevista posterior terminaron superando aquel récord y marcaron el pico más alto de toda la serie analizada.
13:02 | 12/06/2026
Inocencia Fiscal: las pymes presionan al Senado para evitar multas y embargos
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa pidió al Senado que suspenda multas, embargos y ejecuciones fiscales mientras se debate la nueva Ley de Inocencia Fiscal. El Gobierno impulsa beneficios para facilitar la regularización de capitales no declarados.
12:21 | 12/06/2026
Pendrive con criptomonedas y ahorros "en negro": los memes por la declaración de Adorni
Bajo el argumento de que el error fue simplemente "haber ahorrado en negro" junto a su esposa, el jefe de Gabinete activó el termómetro de las redes.