El PRO le pide acciones a Milei sobre la situación de Adorni: "No da para más"

El PRO volvió a desmarcarse de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que en declaraciones recientes reconoció no haber declarado todos sus ahorros, en contradiccion a lo informado ante el Congreso. El jefe de la bancada amarilla, Martín Goerling, afirmó que el presidente Javier Milei le debe pedir a su funcionario "que dé un paso al costado".

"Uno de los pilares de este gobierno, y por lo cual la gente y nuestro electorado votó ahí, fue la lucha contra la casta, los privilegios y la corrupción", comenzó el misionero en una entrevista con Radio Mitre.

Para Goerling, las irregularidades patrimoniales de Adorni "hacen un daño muy grande en ese vínculo con la sociedad" y agregó: " Me parece que no da para más". El jefe de la bancada macrista recordó que el jueves elevó un pedido para que el Jefe de Gabinete cumpla con su informe de gestión ante la Cámara alta, ya que solo se presentó ante Diputados.

"Hace un año que está en el cargo y nunca fue, que vaya a rendir cuentas de la gestión", se quejó Goerling, que luego lanzó: "Me parece que el Presidente debería pedirle que dé un paso al costado para reencauzar la gestión".

El partido de Mauricio Macri ya había expresado su postura sobre el cuestionado Jefe de Gabinete. "Lo de Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible", había publicado el PRO a través de sus redes el jueves.

Según argumentaron, "en un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura".

"A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige", sentenciaron.

Un día después, el PRO se dirigió a Milei y le pidió una reacción ante la situación de su Jefe de Gabinete. "Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni".