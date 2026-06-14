Familiares autoconvocados y los Centros de Estudiantes de los colegios preuniversitarios de Buenos Aires, Salta, Rosario, Córdoba y La Plata junto a referentes de AGD y Feduba anunciaron que enviarán un petitorio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que le exigen al máximo tribunal que haga cumplir la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, que el gobierno del presidente Javier Milei se niega a implementar.



El representante de Familias Autoconvocadas del Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA), Ramiro Weber, explicó que la razón del petitorio es “solicitarle a la Corte Suprema de Justicia que rechacen el recurso interpuesto por parte del gobierno que encabeza Javier Milei”, remarcando la urgencia de la problemática porque “no podemos tener parada la investigación, no podemos tener docentes y no con sueldos por debajo de la línea de la pobreza e investigadores en las condiciones que tenemos, porque lo sufrimos todos y cada una de las familias y trabajadores que integramos los colegios en la educación pública argentina”.

“No se está cumpliendo con la Ley de Salud Mental en las escuelas, se está destinando el uno por ciento del presupuesto de Salud en los colegios. Hay una sola red de acompañantes de salud mental cada cuatro escuelas”, acotó Clara Barbosa, presidenta del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini.

La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) y de la comisión interna del Carlos Pellegrini, Laura Carboni le exigió a los magistrados “que dejen de fingir que no tienen nada que ver en el asunto y fallen en favor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Por su parte, el secretario general de Feduba, Pablo Perazzi, cuestionó a los rectores del Consejo Universitario Nacional (CIN) por firmar el acuerdo paritario. “En todo caso, los que tenían que hacer concesiones era el Gobierno, que, además, venía con muy poco oxígeno”, especuló.

En ese contexto, alertó que aumento hace “que los cortesanos miren para el costado y digan ‘bueno, hicieron esa negociación, ¿Por qué tenemos que fallar?”.