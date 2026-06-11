Universidades: pese al acuerdo, el salario docente sigue un 25% abajo de 2023

El Gobierno salió a festejar con bombos y platillos el acuerdo alcanzado este miércoles por el financiamiento a las universidades. Sin embargo, el sector advierte que se sigue estando muy lejos de recuperar el atraso salarial y de fondos que se arrastra desde la asunción de Javier Milei y que, por lo tanto, continuarán reclamando por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El acuerdo se anunció tras la reunión tripartita que mantuvieron las autoridades de la Secretaría de Educación, los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios de docentes universitarios esta tarde en el Palacio Pizzurno.

Una vez finalizada, el Ministerio de Capital Humano anunció que se había logrado un consenso para:

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Una mejora en la paritaria universitaria de un 24,33% en total (un 21,33% en junio y otro 3% en octubre).

(un 21,33% en junio y otro 3% en octubre). Una suba de un 20% en las transferencias para gastos de funcionamiento a partir de junio.

a partir de junio. Una partida extra de 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios .

. Una actualización de un 50% en las Becas Manuel Belgrano .

. El giro de fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes.

La aspiración del Gobierno quedó clara a través de las palabras del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro "Gallego" Álvarez, quien afirmó a la prensa que con este acuerdo "la idea nuestra, de las autoridades universitarias y de la dirigencia sindical es dejar atrás el conflicto".

Los números del ajuste de Milei a las universidades

Pero las declaraciones de Álvarez no parecen captar la dimensión del ajuste que él mismo promovió y ejecutó durante los últimos dos años y medio. Hasta mayo, según cifras del Grupo EPC, el presupuesto real de las universidades había caído un 37,4% respecto a diciembre de 2023, una baja de casi 0,3 puntos del PBI.

A su vez, los salarios de los docentes e investigadores universitarios habían caído un 33% real hasta marzo pasado también a partir de la asunción de Milei, por lo que el sueldo bruto de un docente universitario con dedicación simple y 10 años de antigüedad se encontraba en 332.000 pesos en abril pasado, según cifras de la CONADU.

Además, el Grupo EPC advirtió que, a abril pasado, la ejecución presupuestaria para los hospitales universitarios había caído un 70% si se proyecta a todo el año el gasto del primer cuatrimestre. Esto implicaría una baja del 56% respecto a la ejecución de 2023 (ya que en este ítem sí hubo una suba real en 2024 y 2025).

Por qué el acuerdo no reemplaza a la Ley de Financiamiento Universitario

La gigantesca magnitud de este ajuste no se revierte mediante el acuerdo alcanzado hoy. Al contrario, justamente para eso es que se sancionó la Ley de Financiamiento Universitario en agosto de 2025. Lo que establece es una actualización de las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario por inflación desde mayo a diciembre de 2024, más un ajuste bimestral por inflación durante 2025. Análogamente, determina que los salarios docentes también deben recomponerse por la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.

Sin embargo, el Gobierno se negó sistemáticamente a implementarla. Primero la vetó, pero en octubre de 2025 el Congreso logró insistir con su sanción y la mantuvo en vigencia. Luego, el Poder Ejecutivo buscó eliminarla mediante un artículo incluido en el proyecto de ley del Presupuesto 2026, pero este punto fue rechazado por los legisladores. Por eso, desde hace varios meses que Milei apuesta a la estrategia de la judicialización para demorar su aplicación, y ahora el asunto está en manos de la Corte Suprema.

En cambio, el Ministerio de Capital Humano se muestra predispuesto al acuerdo alcanzado este miércoles porque sabe que implica una erogación mucho menor a la que resultaría de la ejecución de la ley. En este sentido, el 21,33% de aumento paritario que se aplicará en junio solo cubre la inflación acumulada desde octubre pasado, pero deja afuera todo el resto del ajuste acumulado previamente.

Concretamente, fuentes de la CONADU advirtieron a El Destape que el monto salarial cobrar por parte de los docentes universitarios luego del acuerdo de hoy será, aproximadamente, de nada más que un 40% de lo que cobrarían si se aplicara la Ley de Financiamiento Universitario. Las mismas fuentes alertaron que, de este modo, tras el acuerdo sus sueldos reales seguirán estando cerca de un 25% abajo del nivel que tenían justo antes de la asunción de Milei.

Es en este contexto que la CONADU anticipó, tras el acuerdo, que resolvió "mantener el plan de lucha por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario", y señaló que a comienzos de julio discutirá "el contenido que debería tener la próxima paritaria y qué estamos dispuestos a hacer para obtenerlo". Aunque accedió a "poner en suspenso el paro de la próxima semana y retomarlo en caso de incumplimiento del acuerdo".

De la misma manera, el CIN advirtió, en otro comunicado, que "esta actualización salarial y presupuestaria es un paso importante pero de ninguna manera definitorio ni suficiente", y agregó que "de ningún modo resuelve el problema estructural que atravesamos". "Por eso, seguimos siendo consecuentes con nuestra posición: la respuesta estructural está en la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y la demanda judicial se mantiene hasta que la aplicación de la ley en su totalidad sea efectiva", cerró el organismo que nuclea a los rectores de las universidades nacionales de todo el país.