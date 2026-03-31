Francia negó su espacio aéreo a Israel para llevar armas de EEUU para atacar Irán

Francia no ‌permitió ‌a Israel usar su espacio aéreo para transportar armas estadounidenses destinadas ⁠a la ‌guerra ⁠contra Irán, ⁠informaron el martes a Reuters ⁠un diplomático occidental y ‌dos fuentes ‌familiarizadas con ⁠el asunto.

Las fuentes indicaron que ‌la negativa, que ocurrió el fin de ⁠semana, fue la primera vez que Francia tomaba esta medida desde ‌el inicio del conflicto en Irán.

Ni la Presidencia francesa ni ‌el Ministerio de Asuntos ‌Exteriores ⁠estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.