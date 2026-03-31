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Francia negó su espacio aéreo a Israel para llevar armas de EEUU para atacar Irán

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las fuentes indicaron que ‌la negativa, que ocurrió el fin de ⁠semana, fue la primera vez que Francia tomaba esta medida desde ‌el inicio del conflicto en Irán.  

La guerra en Medio Oriente ya cumplió su cuarta semana y no hay señales de desescalada. En este sentido, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este martes que la ofensiva lanzada a finales de febrero junto a Estados Unidos contra Irán se encuentra ya a "medio camino", pero descartó matizar una fecha concreta para su fin. En este escenario, continúan los bombardeos ente Teherán y Tel Aviv. Al menos tres personas murieron en un nuevo ataque achacado a Estados Unidos e Israel contra la mezquita de Huseiniye Azam, un famoso templo musulmán situado en la ciudad de Zanyán, en el noroeste del país. Mientras tanto, son al menos ocho las personas que resultaron heridas a causa de un ataque con misil perpetrado por las fuerzas de Irán y que hicieron saltar las sirenas antiaéreas en zonas del centro de Israel. Seguí el minuto a minuto del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel en El Destape.

Hace 2 horas

Francia negó su espacio aéreo a Israel para llevar armas de EEUU para la guerra en Irán

Francia no ‌permitió ‌a Israel usar su espacio aéreo para transportar armas estadounidenses destinadas ⁠a la ‌guerra ⁠contra Irán, ⁠informaron el martes a Reuters ⁠un diplomático occidental y ‌dos fuentes ‌familiarizadas con ⁠el asunto.

 

Las fuentes indicaron que ‌la negativa, que ocurrió el fin de ⁠semana, fue la primera vez que Francia tomaba esta medida desde ‌el inicio del conflicto en Irán.

 

Ni la Presidencia francesa ni ‌el Ministerio de Asuntos ‌Exteriores ⁠estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

Hace 6 horas

El bróker de Hegseth intentó comprar acciones de defensa antes de los ataques a Irán, según el FT

FOTO DE ARCHIVO. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofrece una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington D.C., EEUU

Un ​agente de bolsa del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, intentó realizar una importante ‌inversión en grandes ‌empresas del sector de la defensa en las semanas previas al ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán, informó el lunes el Financial Times, citando a tres personas familiarizadas con el asunto.

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Hace 6 horas

Dónde queda Irán: mapa, historia y ubicación

Además de ser un punto conflictivo en el mundo, Irán se destaca por la variedad de sus paisajes y su vasta historia. En dónde se encuentra exactamente.

Además del desierto, Irán cuenta con zonas montañosas como los Zagros y los Alborz (Créditos: Agencia Irán Press)

En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y los ataques de Israel y Estados Unidos, muchas personas se preguntan dónde se encuentra exactamente Irán. El país es mucho más que un punto conflictivo: cuenta con una vasta riqueza cultural y es un punto clave del mundo.

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Hace 6 horas

Israel aprueba una ley que prevé pena de muerte para palestinos condenados por ataques mortales

FOTO DE ARCHIVO-El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, e Itamar Ben Gvir se dan la mano, en la Knesset, el parlamento israelí en Jerusalén.

Por Maayan Lubell y Pesha ​Magid

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Hace 20 horas

Israel aprobó la pena de muerte para palestinos condenados como "terroristas"

El proyecto había sido muy resistido por organizaciones palestinas y de derechos humanos porque, en un contexto en que Israel utiliza cada vez más livianamente el calificativo de terrorista y avanza duramente sobre la población palestina, esta nueva ley podría legalizar un sistema legal de ejecuciones masivas. 

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13:01 | 30/03/2026

Por conflicto en Medio Oriente sube costo del agro y podría trasladarse a alimentos

La dependencia externa del sector y las tensiones en el comercio global abren interrogantes sobre el precio futuro de productos como harina y aceite.

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09:00 | 30/03/2026

Trump insiste con las amenazas e Irán sigue negando un diálogo

Trump amenazó hoy con la destrucción generalizada de los recursos energéticos de Irán y otras infraestructuras vitales. 

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00:05 | 30/03/2026

Un mes de guerra: Argentina amortigua el impacto gracias al estancamiento económico

Sin embargo, diversos sectores advierten sobre el peligro de una mayor caída del consumo. Esto, a su vez, pondría un límite a la aceleración inflacionaria por la suba del combustible.

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22:18 | 29/03/2026

Los mercados caen en Asia en el inicio de una nueva semana incierta por la guerra

El Nikkei de Japón y los índices bursátiles de Corea del Sur lideraban las caídas en medio de rumores de una posible invasión terrestre de Estados Unidos a Irán.

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21:15 | 29/03/2026

El precio del petróleo volvió a dispararse entre rumores de una invasión de EE.UU.

El Brent cotiza a 115 dólares, su máximo en 10 años, mientras Donald Trump adelanta que trabaja para tomar control del estrecho de Ormuz. Medios de EE.UU hablan de más de 50.000 tropas en Medio Oriente y analizan un posible barril a USD 200.

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16:14 | 29/03/2026

Energía, tecnología y guerra en la nueva fase del capitalismo

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14:45 | 29/03/2026

Drones ucranianos atacaron un importante puerto petrolero ruso

Los ataques al puerto ruso Ust-Luga se suman a los de la semana pasada contra la refinería petrolera Kirik, la segunda más grande del país. 

FOTO DE ARCHIVO. Una imagen satelital muestra humo elevándose desde el puerto báltico ruso de Ust-Luga.

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14:44 | 29/03/2026

Desde el comienzo de la guerra, más de 250 estudiantes y docentes fueron asesinados

La Universidad Tecnológica de Irán fue atacada por segunda vez. En respuesta, la Guardia Revolucionaria Iraní advirtió que todas las universidades estadounidenses y de sus aliados de la región serán consideradas "objetivos legítimos".

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13:19 | 29/03/2026

Netanyahu anunció la ampliación de la "zona de seguridad" en el Líbano

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció la ampliación de la “zona de seguridad” en territorio libanés en el marco de la ofensiva contra Hezbolá, con el objetivo de alejar la frontera de los ataques y consolidar la presencia militar israelí en la región.  

Netanyahu anunció la ampliación de la "zona de seguridad" en el Líbano

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10:45 | 29/03/2026

Irán afirma que EE.UU. está planeando una invasión terrestre y promete "fuego y castigo"

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Estados Unidos estaba planeando un ataque terrestre.

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10:41 | 29/03/2026

Israel no permitió celebrar la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén

El Patriarcado Latino, la diócesis de la Iglesia Católica en Tierra Santa, denunció que "por primera vez en siglos" la policía israelí no permitió el ingreso de su titular y del sacerdote de la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la tradicional misa. Horas más tarde, Netanyahu anunció que dio marcha atrás y que el cardenal Pierbattista Pizzaballa tendría "acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén". 

Patriarcas y titulares de las Iglesias de Jerusalén en una reunión de marzo 2026.

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00:05 | 29/03/2026

Guerra contra Irán: un inesperado giro hacia un nuevo orden mundial

Tras un mes de conflicto, las hipótesis sobre el origen de la guerra, la falta de estrategia de Estados Unidos e Israel y el avance geopolítico de Irán delinean un escenario global en transformación.

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14:54 | 28/03/2026

Quiénes son los hutíes, los aliados de Irán en Yemen que se sumarán a la guerra

Los grupos armados hutíes confirmaron en un comunicado que atacarán Israel este sábado, incorporándose de esta forma a la guerra en Medio Oriente. Quiénes son y qué peso real tienen en la región.

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Prevén una caída de la pobreza, pero se debilita la mejora entre ingresos y canastas
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