La guerra en Medio Oriente ya cumplió su cuarta semana y no hay señales de desescalada. En este sentido, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este martes que la ofensiva lanzada a finales de febrero junto a Estados Unidos contra Irán se encuentra ya a "medio camino", pero descartó matizar una fecha concreta para su fin. En este escenario, continúan los bombardeos ente Teherán y Tel Aviv. Al menos tres personas murieron en un nuevo ataque achacado a Estados Unidos e Israel contra la mezquita de Huseiniye Azam, un famoso templo musulmán situado en la ciudad de Zanyán, en el noroeste del país. Mientras tanto, son al menos ocho las personas que resultaron heridas a causa de un ataque con misil perpetrado por las fuerzas de Irán y que hicieron saltar las sirenas antiaéreas en zonas del centro de Israel. Seguí el minuto a minuto del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel en El Destape.
Francia negó su espacio aéreo a Israel para llevar armas de EEUU para atacar Irán
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Las fuentes indicaron que la negativa, que ocurrió el fin de semana, fue la primera vez que Francia tomaba esta medida desde el inicio del conflicto en Irán.
Hace 2 horas
Francia negó su espacio aéreo a Israel para llevar armas de EEUU para la guerra en Irán
Francia no permitió a Israel usar su espacio aéreo para transportar armas estadounidenses destinadas a la guerra contra Irán, informaron el martes a Reuters un diplomático occidental y dos fuentes familiarizadas con el asunto.
Las fuentes indicaron que la negativa, que ocurrió el fin de semana, fue la primera vez que Francia tomaba esta medida desde el inicio del conflicto en Irán.
Ni la Presidencia francesa ni el Ministerio de Asuntos Exteriores estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.
Hace 6 horas
El bróker de Hegseth intentó comprar acciones de defensa antes de los ataques a Irán, según el FT
FOTO DE ARCHIVO. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofrece una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington D.C., EEUU
Un agente de bolsa del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, intentó realizar una importante inversión en grandes empresas del sector de la defensa en las semanas previas al ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán, informó el lunes el Financial Times, citando a tres personas familiarizadas con el asunto.
Hace 6 horas
Dónde queda Irán: mapa, historia y ubicación
Además de ser un punto conflictivo en el mundo, Irán se destaca por la variedad de sus paisajes y su vasta historia. En dónde se encuentra exactamente.
Además del desierto, Irán cuenta con zonas montañosas como los Zagros y los Alborz (Créditos: Agencia Irán Press)
En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y los ataques de Israel y Estados Unidos, muchas personas se preguntan dónde se encuentra exactamente Irán. El país es mucho más que un punto conflictivo: cuenta con una vasta riqueza cultural y es un punto clave del mundo.
Hace 6 horas
Israel aprueba una ley que prevé pena de muerte para palestinos condenados por ataques mortales
FOTO DE ARCHIVO-El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, e Itamar Ben Gvir se dan la mano, en la Knesset, el parlamento israelí en Jerusalén.
Por Maayan Lubell y Pesha Magid
Hace 20 horas
Israel aprobó la pena de muerte para palestinos condenados como "terroristas"
El proyecto había sido muy resistido por organizaciones palestinas y de derechos humanos porque, en un contexto en que Israel utiliza cada vez más livianamente el calificativo de terrorista y avanza duramente sobre la población palestina, esta nueva ley podría legalizar un sistema legal de ejecuciones masivas.
13:01 | 30/03/2026
Por conflicto en Medio Oriente sube costo del agro y podría trasladarse a alimentos
La dependencia externa del sector y las tensiones en el comercio global abren interrogantes sobre el precio futuro de productos como harina y aceite.
09:00 | 30/03/2026
Trump insiste con las amenazas e Irán sigue negando un diálogo
Trump amenazó hoy con la destrucción generalizada de los recursos energéticos de Irán y otras infraestructuras vitales.
00:05 | 30/03/2026
Un mes de guerra: Argentina amortigua el impacto gracias al estancamiento económico
Sin embargo, diversos sectores advierten sobre el peligro de una mayor caída del consumo. Esto, a su vez, pondría un límite a la aceleración inflacionaria por la suba del combustible.
22:18 | 29/03/2026
Los mercados caen en Asia en el inicio de una nueva semana incierta por la guerra
El Nikkei de Japón y los índices bursátiles de Corea del Sur lideraban las caídas en medio de rumores de una posible invasión terrestre de Estados Unidos a Irán.
21:15 | 29/03/2026
El precio del petróleo volvió a dispararse entre rumores de una invasión de EE.UU.
El Brent cotiza a 115 dólares, su máximo en 10 años, mientras Donald Trump adelanta que trabaja para tomar control del estrecho de Ormuz. Medios de EE.UU hablan de más de 50.000 tropas en Medio Oriente y analizan un posible barril a USD 200.
16:14 | 29/03/2026
Energía, tecnología y guerra en la nueva fase del capitalismo
14:45 | 29/03/2026
Drones ucranianos atacaron un importante puerto petrolero ruso
Los ataques al puerto ruso Ust-Luga se suman a los de la semana pasada contra la refinería petrolera Kirik, la segunda más grande del país.
FOTO DE ARCHIVO. Una imagen satelital muestra humo elevándose desde el puerto báltico ruso de Ust-Luga.
14:44 | 29/03/2026
Desde el comienzo de la guerra, más de 250 estudiantes y docentes fueron asesinados
La Universidad Tecnológica de Irán fue atacada por segunda vez. En respuesta, la Guardia Revolucionaria Iraní advirtió que todas las universidades estadounidenses y de sus aliados de la región serán consideradas "objetivos legítimos".
13:19 | 29/03/2026
Netanyahu anunció la ampliación de la "zona de seguridad" en el Líbano
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció la ampliación de la “zona de seguridad” en territorio libanés en el marco de la ofensiva contra Hezbolá, con el objetivo de alejar la frontera de los ataques y consolidar la presencia militar israelí en la región.
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10:45 | 29/03/2026
Irán afirma que EE.UU. está planeando una invasión terrestre y promete "fuego y castigo"
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Estados Unidos estaba planeando un ataque terrestre.
10:41 | 29/03/2026
Israel no permitió celebrar la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén
El Patriarcado Latino, la diócesis de la Iglesia Católica en Tierra Santa, denunció que "por primera vez en siglos" la policía israelí no permitió el ingreso de su titular y del sacerdote de la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la tradicional misa. Horas más tarde, Netanyahu anunció que dio marcha atrás y que el cardenal Pierbattista Pizzaballa tendría "acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén".
Patriarcas y titulares de las Iglesias de Jerusalén en una reunión de marzo 2026.
00:05 | 29/03/2026
Guerra contra Irán: un inesperado giro hacia un nuevo orden mundial
Tras un mes de conflicto, las hipótesis sobre el origen de la guerra, la falta de estrategia de Estados Unidos e Israel y el avance geopolítico de Irán delinean un escenario global en transformación.
14:54 | 28/03/2026
Quiénes son los hutíes, los aliados de Irán en Yemen que se sumarán a la guerra
Los grupos armados hutíes confirmaron en un comunicado que atacarán Israel este sábado, incorporándose de esta forma a la guerra en Medio Oriente. Quiénes son y qué peso real tienen en la región.