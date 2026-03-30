Dónde queda Irán: mapa, historia y ubicación (Créditos: iStock )

En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y los ataques de Israel y Estados Unidos, muchas personas se preguntan dónde se encuentra exactamente Irán. El país es mucho más que un punto conflictivo: cuenta con una vasta riqueza cultural y es un punto clave del mundo.

Dónde queda Irán exactamente: su ubicación geográfica

Irán se encuentra en el suroeste de Asia, ocupando la mayor parte de lo que se conoce como la meseta iraní. Limita al norte con el Mar Caspio (el lago más grande del mundo) y con países como Azerbaiyán, Armenia y Turkmenistán. Hacia el este, se encuentran Afganistán y Pakistán, mientras que al oeste comparte una extensa frontera con Irak y Turquía.

Lo más importante de su ubicación es su salida al mar por el sur. Irán tiene una costa larguísima que da al Golfo Pérsico y al Golfo de Omán, separados por el famosísimo Estrecho de Ormuz. Este punto es vital para el comercio mundial, especialmente para el petróleo y es literalmente un balcón hacia el Océano Índico.

Un relieve que sorprende: montañas y desiertos

Lejos de ser solo arena, Irán es un país es sumamente montañoso. Las cordilleras de los Zagros y los Alborz dominan el paisaje, con picos que superan los 5.000 metros de altura. Estas montañas no solo son imponentes, sino que también actúan como barreras climáticas que generan valles fértiles donde se desarrolla gran parte de la vida agrícola iraní.

En el centro del país sí hay cuencas desérticas como el Dasht-e Kavir, un lugar donde el calor y la salinidad hacen que la vida sea un desafío constante. Esa diversidad es lo que hace que Irán sea un país de contrastes fascinantes: podés estar esquiando en las afueras de Teherán (la capital) y, tras unas horas de viaje, estar caminando por un desierto ardiente.

Además del desierto, Irán cuenta con zonas montañosas como los Zagros y los Alborz (Créditos: Agencia Irán Press)

Un repaso por su historia: de Persia a la República Islámica

La historia de Irán es, posiblemente, una de las más largas y ricas del planeta. Durante siglos, el mundo conoció a esta región como Persia. Desde el Imperio Aqueménida de Ciro el Grande hasta el esplendor de la dinastía Safávida, Irán siempre fue un centro de arte, ciencia y filosofía que influyó a toda la humanidad.

Sin embargo, el siglo XX marcó un antes y un después definitivo. Tras décadas de monarquía bajo la figura del Shah, en 1979 se produjo la Revolución Islámica. Este evento cambió por completo la estructura social y política del país, convirtiéndolo en una república teocrática. Desde entonces, la identidad de Irán se debate entre su herencia imperial milenaria y su presente bajo las leyes islámicas.

La tensión se recrudeció con la brutal guerra contra el Irak de Saddam Hussein en los años '80, un conflicto que duró ocho años y disparó una carrera armamentística por armas de destrucción masiva. Este escenario de asedio constante derivó, a principios del siglo XXI, en un polémico programa nuclear que Irán defiende como pacífico, pero que las potencias occidentales miran con lupa. La firma del acuerdo nuclear en 2015 (PAIC) buscó poner paños fríos a cambio de alivio económico, pero la salida unilateral de Estados Unidos en 2018 pateó el tablero nuevamente.

Hoy, la pulseada continúa en un punto crítico. Ante la presión internacional y la caída del pacto, Irán avanzó con su tecnología y acumuló reservas de uranio enriquecido muy por encima de las necesidades civiles habituales. Algo en lo que hicieron foco desde Estados Unidos para buscar un "cambio de régimen". Para entender el conflicto actual es clave saber que no se trata solo de que Irán sea un punto estratégico en el mapa del petróleo, sino de intereses históricos por parte de diferentes naciones.