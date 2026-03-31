FOTO DE ARCHIVO. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofrece una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington D.C., EEUU

Un ​agente de bolsa del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, intentó realizar una importante ‌inversión en grandes ‌empresas del sector de la defensa en las semanas previas al ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán, informó el lunes el Financial Times, citando a tres personas familiarizadas con el asunto.

El portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, dijo en la red ​social X que ⁠la noticia era "totalmente falsa e inventada" y exigió ‌una rectificación.

El artículo del FT indicaba ⁠que el agente de bolsa ⁠de Hegseth en Morgan Stanley se puso en contacto con BlackRock en febrero para realizar una inversión multimillonaria ⁠en el ETF Defense Industrials Active de la ​gestora de activos, poco antes de ‌que Washington lanzara una acción ‌militar contra Teherán.

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Según la información del FT, la ⁠inversión discutida por el agente de bolsa de Hegseth no llegó a materializarse, ya que el fondo, que se lanzó en mayo del año ​pasado, aún ‌no estaba disponible para que los clientes de Morgan Stanley lo compraran.

El artículo del FT no precisaba cuánta discrecionalidad tenía el agente de bolsa para realizar inversiones en nombre de ⁠Hegseth, ni si este último sabía lo que el agente de bolsa estaba haciendo.

"Ni el secretario Hegseth ni ninguno de sus representantes se pusieron en contacto con BlackRock para hablar de ninguna inversión de este tipo", dijo Parnell.

BlackRock se negó a comentar el artículo, mientras ‌que Morgan Stanley no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

La información sobre el intento de inversión se produce ante un escrutinio más amplio de las operaciones realizadas en los mercados financieros y ‌de predicción antes de las principales decisiones políticas del presidente de EEUU, Donald Trump.

Algunas de estas decisiones han ido ‌precedidas de apuestas ⁠oportunas, lo que ha llevado a algunos expertos a plantearse si la información ​se había filtrado de alguna manera con antelación.

Con información de Reuters