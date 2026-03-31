El bróker de Hegseth intentó comprar acciones de defensa antes de los ataques a Irán, según el FT

Un agente de bolsa del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, intentó realizar una importante inversión en grandes empresas del sector de la defensa en las semanas previas al ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán, informó el lunes el Financial Times, citando a tres personas familiarizadas con el asunto.
El portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, dijo en la red social X que la noticia era "totalmente falsa e inventada" y exigió una rectificación.
El artículo del FT indicaba que el agente de bolsa de Hegseth en Morgan Stanley se puso en contacto con BlackRock en febrero para realizar una inversión multimillonaria en el ETF Defense Industrials Active de la gestora de activos, poco antes de que Washington lanzara una acción militar contra Teherán.
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Según la información del FT, la inversión discutida por el agente de bolsa de Hegseth no llegó a materializarse, ya que el fondo, que se lanzó en mayo del año pasado, aún no estaba disponible para que los clientes de Morgan Stanley lo compraran.
El artículo del FT no precisaba cuánta discrecionalidad tenía el agente de bolsa para realizar inversiones en nombre de Hegseth, ni si este último sabía lo que el agente de bolsa estaba haciendo.
"Ni el secretario Hegseth ni ninguno de sus representantes se pusieron en contacto con BlackRock para hablar de ninguna inversión de este tipo", dijo Parnell.
BlackRock se negó a comentar el artículo, mientras que Morgan Stanley no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.
La información sobre el intento de inversión se produce ante un escrutinio más amplio de las operaciones realizadas en los mercados financieros y de predicción antes de las principales decisiones políticas del presidente de EEUU, Donald Trump.
Algunas de estas decisiones han ido precedidas de apuestas oportunas, lo que ha llevado a algunos expertos a plantearse si la información se había filtrado de alguna manera con antelación.
Con información de Reuters