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La tregua entre EEUU e Irán se debilita antes de las negociaciones en ‌Pakistán

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán se vio sometido a nueva tensión después de que Washington acusara a Teherán de ‌incumplir sus promesas sobre el estrecho de Ormuz e Israel lanzara ataques contra Líbano. 

Después de un mes del inicio de las hostilidades, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán parecía encontrar una nueva meseta luego de que los países beligerantes anunciaran una prórroga de la tregua por dos semanas. Sin embargo, el frágil alto el fuego se vio sometido a nuevas tensiones un día antes de que ambos países se reunieran este viernes para negociar en ‌Pakistán, después de que Washington acusara a Teherán de ‌incumplir sus promesas sobre el estrecho de Ormuz e Israel lanzara ataques contra Líbano que, según Irán, violan la tregua. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Conocé las últimas novedades del conflicto de este viernes 10 de abril de 2026.

 

Hace 2 horas

¿Fin de la tregua? Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz a menos de 24 horas de haberlo reabierto. Washington y Tel Aviv cuestionan el anuncio y desde Teherán les recriminaron los ataques israelíes a El Líbano, país aliado de Teherán.

Tras haberse anunciado una tregua de dos semanas, la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán atraviesa una nueva escalada por las acciones militares israelíes sobre El Líbano de este miércoles, que despertaron la furia del gobierno de Teherán, quien tomó represalias. La expectativa de negociaciones en Islamabad, previstas para este viernes, quedaron suspendidas por esta misma situación.

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Hace 2 horas

Europa no confía en Trump: solo un 12% lo ve como un aliado

Lo afirmó un sondeo realizado en encuestados de España, Polonia, Bélgica, Francia, Alemania e Italia, que consultó sobre cómo veían a Estados Unidos.

Solo un 12% de los europeos percibe a Estados Unidos como un aliado. Lo afirmó una encuesta realizada en seis países del viejo continente, en el marco de la avanzada bélica del país que lidera Donald Trump contra Irán, las amenazas del presidente estadounidense a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de anexionarse Groenlandia.

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Hace 2 horas

El FMI advierte que subirá la inflación y habrá más hambruna en el mundo por la guerra

La titular del organismo, Kristalina Georgieva, alertó sobre el impacto de la crisis en Oriente Medio en los precios, el crecimiento y la seguridad alimentaria, que ya afecta a más de 360 millones de personas en el mundo.

La guerra en Oriente Medio mantiene un escenario de extrema tensión sobre la economía global y, con ello, una presión adicional sobre los precios y el acceso a la energía y los alimentos. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que el conflicto genera una “crisis de oferta” de alcance global, con consecuencias directas sobre la inflación, el crecimiento y el acceso a alimentos en distintas regiones del mundo. En este contexto, la regente del Fondo lanzó una dura advertencia: “La inseguridad alimentaria afecta a otros 45 millones de personas”, lo que eleva el total de personas con dificultades para alimentarse a más de 360 millones a nivel global.

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Hace 12 horas

Europa no confía en Trump: solo un 12% lo ve como un aliado

Lo afirmó un sondeo realizado en encuestados de España, Polonia, Bélgica, Francia, Alemania e Italia, que consultó sobre cómo veían a Estados Unidos.

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Hace 20 horas

El FMI advierte que subirá la inflación y habrá más hambruna en el mundo por la guerra

La titular del organismo, Kristalina Georgieva, alertó sobre el impacto de la crisis en Oriente Medio en los precios, el crecimiento y la seguridad alimentaria, que ya afecta a más de 360 millones de personas en el mundo.

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08:03 | 09/04/2026

La tregua depende de lo que pase en Líbano: Beirut pide un alto el fuego

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó el inicio de las negociaciones con Líbano, pero desde Beirut exigieron que primero cesen los ataques. 

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22:53 | 08/04/2026

¿Fin de la tregua? Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz a menos de 24 horas de haberlo reabierto. Washington y Tel Aviv cuestionan el anuncio y desde Teherán les recriminaron los ataques israelíes a El Líbano, país aliado de Teherán.

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21:30 | 08/04/2026

El mercado espera que la guerra impacte en la inflación hasta agosto

Recién ese mes bajaría del 2%. Además, anticipa un mayor atraso cambiario y un desempleo más alto, según el último REM del Banco Central.

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20:19 | 08/04/2026

Qué es la sigla "TACO" que persigue a Trump y hace temblar a la Casa Blanca

El acrónimo TACO se puso de moda en 2025 y desde el comienzo de la guerra en Irán volvió a tomar fuerza entre los estadounidenses. 

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17:33 | 08/04/2026

Por la guerra, países de Asia aumentan el consumo de carbón para generar energía

La disparada de precios del petróleo y el gas por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán provocaron que los países asiáticos, dependientes de las importaciones de energía, pongan en marcha más centrales a carbón.

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15:23 | 08/04/2026

EE.UU. e Israel dejan afuera a Líbano de la tregua y el acuerdo pende de un hilo

Tras anunciarse la tregua, Israel lanzó sus bombardeos más sangrientos contra Líbano. En menos de 24 horas, mató a 254 personas y dejó más de mil heridos. Ni Washington ni Tel Aviv dan señales de querer dar marcha atrás.

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14:38 | 08/04/2026

Argentina podría beneficiarse de la suba del crudo pero sólo con una macro estable

La mejora en las proyecciones del JP Morgan llega tras la baja de precios por la tregua con Irán, pero convive con tensiones en el mercado local y límites fiscales.

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11:48 | 08/04/2026

Israel intensifica ataques en Líbano mientras EE.UU. celebra “victoria” con Irán

Israel lanzó más de cien bombardeos sobre Beirut y otras ciudades libanesas, causando decenas de víctimas. En tanto, el secretario de Defensa de Donald Trump afirmó que Estados Unidos logró una “victoria con mayúscula” en el cese de fuego con Irán.  

Israel intensifica ataques en Líbano mientras EE.UU. celebra “victoria” con Irán

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07:28 | 08/04/2026

¿Fin de la tregua? Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel

Irán le envió una fuerte advertencia a Trump: debe elegir entre mantener el acuerdo o la guerra de Israel. La vocera de la Casa Blanca, en tanto, aseguró que EE.UU. "hará que Irán cumpla con el compromiso de reabrir el estrecho de Ormuz". Peligran la tregua y las negociaciones.

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21:56 | 07/04/2026

Tregua entre Irán y Estados Unidos: los diez puntos clave

Ambos países confirmaron que las negociaciones se basarán en los diez puntos que presentó ayer Irán en la previa al vencimiento del ultimátum. 

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20:17 | 07/04/2026

Los mercados festejan la tregua mientras pierden fuerza las amenazas de Trump

Los precios del petróleo cayeron y los futuros del mercado bursátil estadounidense cambiaron de rojo a verde con la información de la negociación de una tregua. La confirmación desató el festejo. Crece la presión interna en EEUU por invocar la 25ª enmienda, para destituir a Trump. Los votos no alcanzan, pero instalar la idea cambia la lógica del mercado.

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19:38 | 07/04/2026

Trump prorrogó la tregua e Irán anunció el inicio de negociaciones

El presidente de Estados Unidos había amenazado con hacer "desaparecer" a toda la civilización iraní si Teherán no aceptaba abrir el estrecho de Ormúz. Trump dijo que tomaría la propuesta de diez puntos de Irán como base para un futuro acuerdo. 

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