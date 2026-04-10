La tregua entre EEUU e Irán se debilita antes de las negociaciones en ‌Pakistán

Después de un mes del inicio de las hostilidades, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán parecía encontrar una nueva meseta luego de que los países beligerantes anunciaran una prórroga de la tregua por dos semanas. Sin embargo, el frágil alto el fuego se vio sometido a nuevas tensiones un día antes de que ambos países se reunieran este viernes para negociar en ‌Pakistán, después de que Washington acusara a Teherán de ‌incumplir sus promesas sobre el estrecho de Ormuz e Israel lanzara ataques contra Líbano que, según Irán, violan la tregua. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Conocé las últimas novedades del conflicto de este viernes 10 de abril de 2026.