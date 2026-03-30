Por conflicto en Medio Oriente sube costo del agro y podría trasladarse a la góndola argentina

La escalada del conflicto en Medio Oriente comenzó a reflejarse en la estructura de costos del agro argentino. El aumento en los precios internacionales de insumos clave, particularmente los fertilizantes, se suma a un escenario de alta dependencia de importaciones y genera presión sobre los márgenes de los productores de cara a la próxima campaña. De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, “la suba internacional de los fertilizantes, en especial de la urea, comienza a impactar en los valores de referencia locales”.

En un contexto donde la volatilidad externa condiciona las decisiones productivas, los movimientos de precios podrían --de extenderse el conflicto bélico en Irán --impactar en insumos básicos de los alimentos que se consumen en la Argentina. El documento advierte que “de persistir las tensiones geopolíticas, el traslado a costos podría profundizarse en los próximos meses”.

Argentina llega a este escenario con una fuerte exposición externa. En 2025, el país importó 4,1 millones de toneladas de fertilizantes, uno de los niveles más altos registrados, impulsado tanto por la expansión del área sembrada como por la menor producción doméstica. Este volumen no sólo refleja la recuperación de la actividad agrícola, sino también una estructura productiva cada vez más dependiente del abastecimiento internacional.

El detalle por tipo de producto muestra que los fertilizantes nitrogenados, con la urea como principal componente, concentraron más de la mitad de las compras externas. A esto se sumó un incremento significativo en los fosfatados, mientras que los potásicos mantuvieron una participación marginal. En términos interanuales, las importaciones crecieron con fuerza, en línea con la mayor demanda derivada de campañas agrícolas más extensas.

El informe de la Bolsa rosarina señala que “la dependencia de mercados externos amplifica el impacto de disrupciones en regiones clave proveedoras”. En particular, el vínculo con Medio Oriente adquiere relevancia: cerca del 39% de los fertilizantes nitrogenados importados por Argentina provienen de esa región, lo que expone al país a los efectos directos del conflicto.

Un margen estrecho

La interrupción del tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula una parte significativa del comercio global de fertilizantes, generó demoras logísticas y tensiones en la cadena de suministros. A nivel internacional, la reacción incluyó cierres de plantas en algunos países por falta de insumos y la liberación de reservas en otros para sostener la oferta interna. En este contexto, los precios registraron un salto abrupto.

El valor FOB de la urea en Medio Oriente aumentó hasta un 42% en pocos días, alcanzando niveles que no se observaban desde 2022. Según la Bolsa porteña, “este incremento ya comenzó a trasladarse a los precios de importación en Sudamérica”, lo que impacta de manera directa en los costos locales.

La situación se ve agravada por factores internos. La menor producción doméstica de fertilizantes, en parte por paradas técnicas en la planta de Profertil en Bahía Blanca, redujo la oferta local y obligó a reforzar las importaciones. Aunque la empresa cubre una porción relevante del consumo, el grueso del abastecimiento sigue dependiendo del exterior.

En promedio, alrededor del 67% del consumo de fertilizantes en Argentina se cubre con importaciones. Este dato dimensiona la sensibilidad del sistema productivo frente a shocks externos. “El riesgo es un incremento en los costos de producción que podría trasladarse a lo largo de la cadena”, advierte el informe. De prolongarse el conflicto y sostenerse los precios elevados de los insumos, el impacto podría alcanzar a los subproductos agrícolas. Harina y aceite, insumos básicos tanto para el consumo interno como para la exportación, quedarían expuestos a una dinámica de mayores costos.