Miguel Ángel Russo

El fútbol despide a Miguel Ángel Russo en La Bombonera: el minuto a minuto del último adiós

En VIVO - Actualizado hace 20 minutos

Seguí el minuto a minuto de una emotiva despedida para Miguel Ángel Russo, que aguarda por una masiva convocatoria en las inmediaciones del Alberto J. Armando.

Luego de conocerse, en la noche del miércoles, la triste noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo a los 69 años, el Club Atlético Boca Juniors decidió abrir sus puertas y tras la confirmación de la familia, hacerle un último reconocimiento a su histórico DT: sus restos serán velados, este jueves y viernes, en el Hall Central de La Bombonera. Según informó la institución, las puertas de Brandsen 805 se abrirán de 10 a 22 horas de este jueves y confirmaron que el velatorio continuará el viernes, de 10 a 12 hs.

Seguí en vivo el minuto a minuto del último adiós a uno de los entrenadores más históricos y queridos del fútbol argentino.

Hace 29 minutos

Úbeda y un duro mensaje para Miguel: "Tu huella es como la gloria eterna"

"Maestro, amigo, hermano. Te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna. Gracias, gracias, gracias", el duro mensaje de Claudio Úbeda, ayudante principal de Russo en Boca Juniors.

 

 

Hace 30 minutos

El mensaje de Cavani a Miguel: "Gracias por mostrarnos el valor de la valentía"

 

Hace 1 hora

El fútbol argentino despide a Miguel Ángel Russo en la Bombonera

El entrenador será velado en La Bombonera desde las 10 de la mañana. Se espera que una multitud vaya a despedirlo.

Después de la triste noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Boca confirmó que el entrenador fallecido a los 69 años será velado este jueves en el estadio, en el hall principal de La Bombonera. De esta forma, el conjunto xeneize velará allí al entrenador, ya que la familia también aceptó este ofrecimiento.

Hace 1 hora

El fútbol le rindió tributo a Miguel Ángel Russo: el recuerdo al director técnico

Boca, Rosario Central y Estudiantes de La Plata fueron los primeros clubes en enviar sus mensajes y en despedir al entrenador quien falleció a los 69 años.

El mundo del fútbol argentino se vistió de luto este jueves tras confirmarse la muerte de Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca Juniors, a los 69 años. La noticia generó conmoción en clubes, excompañeros y fanáticos que valoraron su legado y trayectoria.

Hace 1 hora

Comunicado de Boca sobre la despedida a Miguel: está prohibido filmar y tomar fotos

"El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas. Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor", informó Boca Juniors a través de sus redes sociales.

 

 

Hace 1 hora

"Todo se cura con amor": el duro momento que Russo vivió en Millonarios

El entrenador murió a los 69 años y los hinchas colombianos recordaron su paso con una frase que en este duro momento permite recordar todo lo que brindó en la institución. 

El recuerdo del paso de Russo en Millonarios

La tarde del miércoles 8 de octubre será recordada por mucho tiempo en el fútbol argentino por ser la que presentó la noticia más triste de todas: el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Una figura que tuvo un paso inolvidable por varios clubes de Sudamérica y Millonarios fue uno de ellos en su extensa y exitosa carrera. No solo en lo deportivo, sino por su salud con la detección de un cáncer de vejiga que le cambió la vida.

Hace 1 hora

El dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo, un ídolo de Boca

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, quien era el entrenador de Boca Juniors y murió a los 69 años.

Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca.

Miguel Angel Russo murió a los 69 años, cuando era el entrenador de Boca Juniors. Fue, además de un entrenador de gran prestigio en el fútbol argentino y sudamericano, un luchador de la vida. En 2017 le tocó pelear contra una enfermedad difícil, mientras se encontraba con trabajo en Millonarios de Bogotá (Colombia). Algo que dio a conocer en una conferencia de prensa y por lo que fue operado en 2018. Luego vinieron otros nuevos compromisos laborales y en los últimos meses generó preocupación en el mundo Boca, al ser visto más delgado y pasar por un par de internaciones por los problemas de salud.

Hace 1 hora

A los 69 años murió Miguel Ángel Russo, un señor entrenador del fútbol argentino

El entrenador murió a los 69 años y tuvo una de las trayectoras más respetadas del fútbol nacional. Sufrió un cáncer y tuvo tratamiento oncológico.

Murió a los 69 años Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol argentino en los últimos 25 años y que tuvo, además, unas de las trayectorias más respetadas dentro del fútbol nacional. El entrenador de Boca Juniors falleció luego de haberse tratado desde hace varios años por un cáncer de próstata que lo aquejaba desde hace varios años. 

