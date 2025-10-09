Luego de conocerse, en la noche del miércoles, la triste noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo a los 69 años, el Club Atlético Boca Juniors decidió abrir sus puertas y tras la confirmación de la familia, hacerle un último reconocimiento a su histórico DT: sus restos serán velados, este jueves y viernes, en el Hall Central de La Bombonera. Según informó la institución, las puertas de Brandsen 805 se abrirán de 10 a 22 horas de este jueves y confirmaron que el velatorio continuará el viernes, de 10 a 12 hs.

Seguí en vivo el minuto a minuto del último adiós a uno de los entrenadores más históricos y queridos del fútbol argentino.