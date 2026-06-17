Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 17 de junio

Seguí en vivo el clima en la Ciudad de Buenos Aires con actualizaciones permanentes sobre temperatura, probabilidad de lluvias, humedad, viento y alertas meteorológicas. En este liveblog reunimos la información más reciente del Servicio Meteorológico Nacional para conocer cómo evolucionan las condiciones del tiempo durante la jornada.
Además, compartimos el pronóstico del tiempo para las próximas horas y los días siguientes, con información clave sobre posibles precipitaciones, cambios de temperatura y fenómenos que puedan afectar el tránsito, el transporte público y las actividades al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires.