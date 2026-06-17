EN VIVO
Clima

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 17 de junio

En VIVO - Actualizado hace 1 minuto

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Seguí en vivo el clima en la Ciudad de Buenos Aires con actualizaciones permanentes sobre temperatura, probabilidad de lluvias, humedad, viento y alertas meteorológicas. En este liveblog reunimos la información más reciente del Servicio Meteorológico Nacional para conocer cómo evolucionan las condiciones del tiempo durante la jornada.

Además, compartimos el pronóstico del tiempo para las próximas horas y los días siguientes, con información clave sobre posibles precipitaciones, cambios de temperatura y fenómenos que puedan afectar el tránsito, el transporte público y las actividades al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires.

Hace 3 minutos

Alerta por viento y ambiente fresco en Capital Federal: la temperatura actual y cómo seguirá

El clima en Buenos Aires se presenta estable pero ventoso al arranque de la tarde. Pasadas las 13:00, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró una temperatura en Capital Federal de 12°C, con el cielo parcialmente nuboso y una cobertura de nubes del 65%. La sensación térmica se mantiene clavada en los mismos 12 grados, en un contexto de humedad elevada del 74%.

Lo que más hace notar el cuerpo es el viento, que sopla con una velocidad media de 13 km/h pero con ráfagas de hasta 31 km/h. “Está fresco y encima corre viento, hay que salir abrigados”, coinciden los vecinos en las calles porteñas. A pesar de la nubosidad, la probabilidad de lluvia para esta franja es del 0%, con un registro de 0 mm, así que el paraguas puede quedarse en casa.

El punto de rocío se ubica en 8°C, la visibilidad es muy buena (45 kilómetros) sin presencia de niebla, y la presión atmosférica marca 1026 hPa. Dato curioso: la cota de nieve se encuentra recién a los 3600 metros de altura, lejos de la Ciudad. Para lo que resta del día, se espera que las condiciones sigan estables, con el termómetro apenas oscilando y el viento como protagonista.

Hace 20 minutos

Capital Federal al mediodía: 12° y cielo soleado con viento leve, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó los datos para Capital Federal en el mediodía de este miércoles. La temperatura se mantiene en 12° y el cielo completamente soleado es protagonista de la jornada.

Según el registro de las 12:00, la sensa ción termica coincide con los 12°C. La humedad se ubica en el 72% y el punto de rocío en 7°C, sin afectar la visibilidad que llega a los 45 kilómetros y sin niebla a la vista.

El viento sopla a 11 km/h con ráfagas de hasta 26 km/h, y la presión atmosférica marca 1026 hPa. La probabilidad de lluvia es cero por ciento y no se esperan precipitaciones. Además, la cota de nieve se ubica en los 3600 metros, lejos de la Ciudad.

Hace 1 hora

Capital Federal registra 12°C y sol: sensación térmica idéntica este miércoles al mediodía

El sol domina el cielo de Capital Federal este miércoles 17 de junio. Al momento del registro oficial de las 12:00, el termómetro marcó 12°C y la sensación térmica fue idéntica, de 12 °C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad se ubica en un 72%, con un punto de rocío de 7 °C, lo que mantiene el ambiente fresco pero confortable.

El viento sopla a una velocidad media de 11 km/h y registra ráfagas de hasta 26 km/h. La visibilidad es excelente, de 45 kilómetros, sin presencia de niebla. La probabilidad de lluvia es del 0% (0 mm previstos) y la presión atmosférica alcanza los 1026 hPa. La cota de nieve se mantiene en 3600 metros sobre el nivel del mar, un dato relevante para quienes planean escapadas a la montaña. Un mediodía ideal para disfrutar al aire libre.

Hace 1 hora

Sol radiante, 12 grados y sensación térmica estable: el mediodía del miércoles en Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico del tiempo para este miércoles a las 12 del mediodía en la Ciudad de Buenos Aires y el panorama no podría ser más agradable.

Con el termómetro marcando 12 grados y una sensación térmica de 12 °C, el cielo se presenta soleado con apenas un 9% de nubosidad. La humedad del 72% y un punto de rocío de 7 °C generan un ambiente seco y confortable.

El viento sopla a 11 km/h, con ráfagas que alcanzan los 26 km/h, lo que le da un toque fresco pero sin incomodar. La visibilidad es excelente, de 45 kilómetros, y la presión atmosférica elevada de 1026 hPa confirma que no hay riesgo de precipitaciones: la probabilidad de lluvia es del 0% con 0 milímetros acumulados.

Además, la cota de nieve se ubica en los 3600 metros, por lo que las sierras se mantienen blancas pero lejos de la ciudad. En resumen, una jornada ideal para quienes puedan aprovechar el sol de otoño en la Capital Federal.

Hace 1 hora

Sol radiante y 12 grados en Capital Federal: el panorama del mediodía según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó su reporte para este miércoles al mediodía. En Capital Federal, el cielo se presenta completamente despejado y el sol brilla con fuerza, marcando una temperatura de 12°C a las 12:00 horas.

La sensación térmica se mantiene en 12°C, igual al termómetro, gracias al viento leve del sector que sopla a 11 km/h, aunque con ráfagas de hasta 26 km/h. La humedad es del 72% y el punto de rocío en 7°C, lo que deja un ambiente fresco pero agradable.

La visibilidad es óptima, alcanzando los 45 kilómetros, sin rastros de niebla. La probabilidad de lluvia es nula durante toda la jornada. La presión atmosférica se ubica en 1026 hPa y la cota de nieve muy alta, a 3600 metros, sin incidencias. Un mediodía ideal para disfrutar al aire libre.

Hace 1 hora

Soleado pero con frío: el clima en Buenos Aires sorprende este miércoles con 10 grados a las 11

El clima en Capital Federal se presenta soleado esta mañana de miércoles 17 de junio. Según el registro de las 11:00, la temperatura actual es de 10 grados, con una sensación térmica de 10°C que mantiene la frescura típica del invierno porteño.

El cielo permanece completamente despejado, con un 0% de nubosidad, lo que permite una visibilidad óptima de 45 kilómetros. No hay niebla y la probabilidad de lluvia es nula, por lo que el paraguas puede quedarse en casa.

En cuanto a la humedad, el registro marca un 77%, con un punto de rocío de 6°C. El viento sopla con una velocidad media de 9 km/h, pero se esperan ráfagas de hasta 21 km/h, ideales para quienes salgan a caminar por la Costanera.

La presión atmosférica se ubica en 1026 hPa, un valor estable que refuerza el buen tiempo. Por último, la cota de nieve está muy alta, a 3600 metros, sin riesgo alguno en la ciudad.

Seguimos actualizando en vivo el pronóstico del tiempo en Buenos Aires. ¡No te despegues del liveblog!

Hace 2 horas

Mañana soleada y sin lluvias: el pronóstico del tiempo en Capital Federal a las 11

El clima en Capital Federal a las 11 de la mañana muestra un día soleado, con 0% de nubosidad. La temperatura actual es de 10° y la sensación térmica se mantiene en 10°C. La humedad alcanza el 77%, con un punto de rocío de 6°C, y no hay probabilidad de lluvia (0 mm).

El viento sopla a 9 km/h con ráfagas de hasta 21 km/h. La presión atmosférica es de 1026 hPa, la visibilidad llega a los 45 kilómetros y no se reporta niebla. La cota de nieve se ubica en los 3600 metros. Un arranque de jornada ideal para actividades al aire libre, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Hace 2 horas

Mañana soleada en Capital Federal: 10 grados y sin una nube en el cielo

En Capital Federal, el pronóstico del tiempo de las 11 de la mañana confirma una jornada para disfrutar al aire libre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró una temperatura de 10 grados y el cielo completamente despejado, sin una sola nube en el horizonte.

La sensación térmica se mantiene en 10 °C, idéntica al termómetro, con un viento leve del sureste que sopla a 9 km/h y ráfagas que apenas alcanzan los 21 km/h. La humedad, del 77%, y un punto de rocío de 6 °C mantienen el ambiente seco y agradable. La probabilidad de lluvia es del 0% y la visibilidad alcanza los 45 kilómetros, ideal para quienes planean salir sin paraguas.

La presión atmosférica, estable en 1026 hPa, y la cota de nieve ubicada en 3600 metros refuerzan la ausencia de precipitaciones. Sin niebla y con el sol brillando, el clima en Buenos Aires invita a caminar por los parques o disfrutar de un café en alguna vereda. Seguí atento al liveblog de El Destape para más actualizaciones en vivo.

Hace 2 horas

Actualización del clima en CABA a las 11: sol, frío y sin chances de lluvia

En el mediodía de este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó el parte: a las 11 de la mañana, Capital Federal registra 10°C de temperatura y una sensación térmica de 10°C, con el cielo completamente soleado y sin una nube en el horizonte. La humedad es del 77%, el punto de rocío marca 6°C y la probabilidad de lluvia sigue en 0%, sin acumulados previstos. La visibilidad es óptima, de 45 kilómetros.

El viento sopla a 9 km/h con ráfagas de hasta 21 km/h, la presión atmosférica se mantiene en 1026 hPa y no hay niebla. La cota de nieve está en 3600 metros, muy por encima de la región. Seguí el minuto a minuto del clima en El Destape.

Hace 2 horas

Clima en Capital Federal: soleado, 9°C y sensación térmica de 8° a las 10

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el pronóstico del tiempo para Capital Federal a las 10 de la mañana de este miércoles: el termómetro marca 9°C bajo un cielo completamente soleado y con una sensación térmica de 8°C.

El clima se presenta fresco y estable, con una humedad del 81%, viento moderado del sur a 8 km/h y ráfagas de hasta 19 km/h. La visibilidad es de 45 kilómetros y no hay probabilidad de lluvias (0%). La presión atmosférica se ubica en 1026 hPa, sin niebla y con la cota de nieve en 3500 metros, lo que descarta nevadas en la región. Seguí minuto a minuto toda la información del pronóstico del tiempo en El Destape.

Hace 3 horas

Mañana fresca y cielo despejado: así arranca el miércoles en Capital Federal con 9°C

La mañana en Capital Federal arranca con un cielo totalmente despejado y una temperatura que apenas alcanza los 9°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la sensaición térmica se ubica en 8°C debido al viento leve que corre a 8 km/h con ráfagas de hasta 19 km/h.

La humedad es alta, del 81%, pero no se esperan lluvias en toda la jornada: la probabilidad es del 0%. La visibilidad es excelente, con 45 kilómetros, y no hay niebla. La presión atmosférica se mantiene en 1026 hPa y la cota de nieve se sitúa en los 3500 metros, lejos de afectar la ciudad.

Con el correr de las horas, el pronóstico del tiempo indica que el sol será protagonista y la temperatura podría ascender levemente, pero el fresco se hará sentir. Ideal para abrigarse antes de salir. ¡Seguí atento al liveblog de El Destape para más actualizaciones!

Hace 3 horas

Soleado y con 9°: así está el clima en Capital Federal a las 10 de la mañana

La ciudad de Capital Federal amaneció este miércoles 17 de junio con una mañana fresca pero soleada. A las 10 de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 9°, con una sensación térmica de 8 °C y el cielo completamente despejado.

Según el reporte oficial, la humedad se ubica en el 81%, sin niebla y con una visibilidad excelente de 45 kilómetros. El viento sopla del sector este a 8 km/h, con ráfagas de hasta 19 km/h, lo que mantiene la frescura matinal.

Los datos confirman que no hay probabilidad de lluvia (0 mm) y la nubosidad es del 0%, por lo que el sol dominará el resto de la jornada. La presión atmosférica de 1026 hPa y el punto de rocío en 6 °C anticipan un día estable y sin precipitaciones.

La cota de nieve muy alta, de 3500 metros, no representa riesgo alguno. Se recomienda abrigarse bien durante la mañana y aprovechar el sol de la tarde, porque la sensación térmica seguirá baja. ¡Seguí conectado a El Destape para más actualizaciones del clima en vivo!

Hace 3 horas

Frío y sol en Buenos Aires: el registro de las 10 marca 9° y una sensación térmica de 8°

A las 10:00 en punto, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que la Ciudad de Buenos Aires arranca con un amanecer frío pero a pleno sol. La temperatura oficial es de y la sensación térmica se ubica en 8°, un valor que exige abrigo extra pese al cielo despejado.

El cielo está completamente despejado: hay 0% de nubosidad y la visibilidad es excelente, alcanzando los 45 kilómetros sin rastros de niebla. El viento sopla del sector sur a 8 km/h, pero las ráfagas llegan a 19 km/h y refuerzan la sensación de frío.

La humedad es del 81%, con un punto de rocío de 6 °C y una presión atmosférica alta de 1026 hPa. No se esperan lluvias: la probabilidad es del 0% y no hay acumulado. La cota de nieve se mantiene muy elevada, a 3500 metros, un dato sin incidencia en la ciudad.

Mañana fría, limpia y luminosa: el sol manda, pero el termómetro invita a no guardar el abrigo. Seguimos actualizando en vivo cada cambio del tiempo en Capital Federal.

Hace 3 horas

Mañana fría y soleada en Capital Federal: el termómetro marcó 7°C a las 9

A las 9 de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional reportó un amanecer con cielo soleado en Capital Federal y una temperatura de 7°C. Sin embargo, la sensación térmica se ubica en 6°C debido al viento medio de 10 km/h, con ráfagas que alcanzan los 19 km/h.

La humedad es del 83% y el punto de rocío marca 5°C, con una visibilidad excepcional de 40 kilómetros y sin presencia de niebla. La probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, por lo que no se esperan precipitaciones. La presión atmosférica es de 1025 hPa y la cota de nieve estará en los 3500 metros. Una mañana para salir bien abrigado.

Hace 4 horas

Soleado y con 7 grados: así arranca la mañana en Capital Federal

Buenos días, Capital Federal. El Servicio Meteorológico Nacional acaba de actualizar el parte de las 9:00 y la mañana se presenta con un sol firme y temperaturas bajas. El termómetro marca 7 grados, pero el viento leve y la humedad hacen que la sensión térmica sea de 6 °C.

El cielo está prácticamente despejado, con una nubosidad de apenas el 3% y una visibilidad de 40 kilómetros, ideal para quienes se mueven por la Ciudad. No hay niebla y la probabilidad de lluvia es del 0%, así que el paraguas se queda en casa. La humedad alcanza el 83% y el punto de rocío se ubica en 5 °C, señal de un ambiente bastante seco en altura.

El viento sopla desde el sector sur a 10 km/h de promedio, con ráfagas que trepan hasta los 19 km/h. La presión atmosférica está alta: 1025 hPa, un dato típico de jornadas estables. La cota de nieve se mantiene en 3500 metros, sin riesgo alguno en la zona metropolitana.

Para lo que resta del día, el sol va a dominar la escena y la temperatura podría escalar unos grados, aunque el abrigo seguirá siendo protagonista. Atentos a la sensación térmica si salen a la calle, porque la combinación de fresco matinal y viento puede hacerse notar.

Hace 4 horas

Mañana soleada y fresca en Capital Federal: el termómetro arrancó en 7 grados

Arrancamos el miércoles 17 de junio con un amanecer a puro sol en Capital Federal. El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 09:00 una temperatura de 7°C y el cielo completamente despejado.

Aunque el termómetro dice 7 grados, la sensación térmica se ubica en apenas 6°C debido a la humedad del 83% y un viento leve del sector sur que corre a 10 km/h con ráfagas de hasta 19 km/h. Así que abrigo liviano pero efectivo.

La visibilidad es de 40 kilómetros y no hay niebla, un dato clave para la movilidad. El punto de rocío marca 5°C y la presión atmosférica está en 1025 hPa, estable.

Con un 3% de nubosidad y sin probabilidad de lluvia, la mañana se presenta ideal. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo en este liveblog de El Destape.

Hace 4 horas

Mañana helada y pleno sol: el pronóstico del tiempo en Capital Federal a las 9

El reloj marcaba las 9 de la mañana y el termómetro del Servicio Meteorológico Nacional ya registraba 7°C en la Ciudad de Buenos Aires. A pleno sol, el cielo se presentó prácticamente limpio, con apenas un 3% de nubosidad y una visibilidad de 40 kilómetros. La sensación térmica fue de 6°C, por lo que el fresco de la mañana obligó a más de uno a no desprenderse del abrigo.

Pese a la humedad del 83%, no hay chances de lluvia y el punto de rocío se mantuvo en 5°C. El viento sopló con una velocidad media de 10 km/h y ráfagas de hasta 19 km/h, sin generar complicaciones. La presión atmosférica se ubicó en 1025 hPa y no se reportaron bancos de niebla.

Para los que miran la cordillera: la cota de nieve está a 3.500 metros, un indicador de que el frío sigue firme en altura. Seguí actualizando este liveblog para conocer cómo evoluciona el clima en Capital Federal hora a hora, minuto a minuto.

Hace 4 horas

Sol radiante y 7 grados en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 17

En la mañana de este miércoles 17 de junio, Capital Federal amanece con un clima frío pero soleado. A las 8 de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 7°C y una sensación térmica de 5°C.

El cielo está mayormente despejado con apenas un 3% de nubosidad y el sol asoma sin probabilidades de lluvia. La humedad se ubica en un 82% y el punto de rocío en 4°C. La presión atmosférica es de 1024 hPa.

En cuanto al viento, sopla a unos 10 km/h con ráfagas que alcanzan los 20 km/h, suficiente para que el frío se sienta más intenso. La visibilidad es óptima, de 45 kilómetros, y no hay niebla. La cota de nieve se mantiene alta, en los 3500 metros, por lo que no hay riesgo en la Ciudad.

Para los que salen a la calle, la recomendación es abrigarse bien porque la temperatura matinal de 7°C puede resultar engañosa bajo el sol. A esta hora no se esperan cambios bruscos y el clima en Buenos Aires hoy se perfila ideal para actividades al aire libre, siempre con campera a mano.

Hace 5 horas

Frío y sol en Capital Federal: el clima de este miércoles a las 8 AM

Capital Federal arrancó el miércoles con un amanecer soleado y una temperatura de 7°C, según el reporte de las 8 de la mañana del Servicio Meteorológico Nacional. Sin embargo, la sensación térmica se ubica en 5°C por el viento leve del sector sur, así que el abrigo sigue siendo indispensable.

El cielo está prácticamente despejado, con apenas un 3% de nubosidad y una visibilidad de 45 kilómetros, lo que promete una jornada a pleno sol. La humedad es del 82% y el punto de rocío marca 4°C, valores típicos de las mañanas frescas de junio.

En cuanto al viento, sopla a 10 km/h con ráfagas que no superan los 20 km/h y la presión atmosférica se mantiene estable en 1024 hPa. No hay niebla ni probabilidad de lluvia (0% y 0 mm), por lo que los paraguas pueden quedar guardados.

Un dato para los amantes de la nieve: la cota de nieve se ubica en 3500 metros, ideal para quienes planean una escapada a la montaña. Seguimos actualizando el minuto a minuto del clima en El Destape.

Hace 5 horas

Amanece soleado y fresco en Buenos Aires: 7 grados, sensación térmica de 5°

A las 8 de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 7 grados en Capital Federal, con un cielo completamente soleado y apenas un 3% de nubosidad. La sensación térmica era de 5 °C, debido a la humedad del 82% y al viento leve del sector sur que soplaba a 10 km/h, con ráfagas de hasta 20 km/h.

La visibilidad es excelente: 45 kilómetros sin niebla. La probabilidad de lluvia es de 0%, con 0 milímetros previstos. La presión atmosférica se mantiene alta, en 1024 hPa, y el punto de rocío en 4 °C. La cota de nieve se ubica a 3500 metros, dato irrelevante para la ciudad pero que marca el aire frío en altura.

Arrancó un miércoles ideal para abrigarse pero disfrutar del sol. El frío matinal irá cediendo con el correr de las horas, pero por ahora conviene salir con campera. Seguimos actualizando el minuto a minuto del clima en Buenos Aires.

Hace 5 horas

Arrancó fresca la mañana en Capital Federal: 7° y cielo despejado para este miércoles

¡Buen día! La mañana arrancó con cielo totalmente despejado pero un frío que se hace sentir. A las 8 en punto, la temperatura marcaba apenas 7°C y la sensación térmica se ubicaba en 5 °C. Un arranque fresco, pero el sol pinta para ser el protagonista de esta jornada.

La humedad, elevada al 82%, potencia la sensación de frío, típica de las primeras horas del día. Por suerte, la probabilidad de lluvia es 0% y la visibilidad se extiende por 45 kilómetros, ideal para quienes circulan por la Ciudad.

El viento sopla a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 20 km/h, valores que no representan mayores inconvenientes. La presión atmosférica está estable en 1024 hPa y el punto de rocío es de 4 °C, con una nubosidad casi inexistente del 3%. Además, la cota de nieve se ubica en los 3500 metros, lejos de afectar a la Capital.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que el cielo se mantenga mayormente soleado durante las próximas horas. Seguí minuto a minuto el pronóstico del tiempo en este liveblog de El Destape.

Hace 5 horas

Arranque helado en Buenos Aires: el termómetro marcó 7° a las 7 con cielo despejado

La Capital Federal arrancó este miércoles con un amanecer frío y despejado. A las 7 en punto, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 7°C y una sensación térmica de 5°C, por lo que se sintió todavía más fresco. El cielo despejado domina la escena con apenas un 8% de nubosidad y la visibilidad es excelente (45 kilómetros), sin niebla.

La humedad se mantiene alta, en el 77%, y el viento sopla moderado a 10 km/h con ráfagas de hasta 21 km/h, aunque no se esperan lluvias: la probabilidad es del 0%. La presión atmosférica es de 1023 hPa y la cota de nieve se ubica en los 3500 metros. Con estos datos, la mañana se presenta ideal para abrigarse bien antes de salir. Seguimos actualizando en vivo.

Hace 6 horas

Buenos Aires amanece con 7° y cielo despejado: el pronóstico del miércoles

Arrancó la mañana del miércoles en Capital Federal con y un cielo completamente despejado. Según el reporte de las 07:00 del Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica se ubica en 5°, por lo que el abrigo sigue siendo clave en la previa del mediodía.

La humedad marca 77% y el punto de rocío 3°C, con una presión atmosférica de 1023 hPa que anticipa estabilidad. No hay probabilidad de lluvia (0%, 0 mm) y la visibilidad es excelente: 45 kilómetros.

El viento sopla a 10 km/h, con ráfagas de hasta 21 km/h, y la nubosidad es apenas del 8 por ciento. La cota de nieve se mantiene en 3500 metros, muy por encima del nivel de la ciudad, y no se registra niebla. Todo indica una jornada fresca, ideal para arrancar con toda la info del clima en vivo en El Destape.

Hace 6 horas

Mañana helada en Capital Federal: el frío se afianza con 7° y cielo despejado

A las 7:00 de la mañana, el termómetro del Servicio Meteorológico Nacional marcaba apenas 7°C en Capital Federal, con una térmica aún más baja: 5°C. El frío se hizo sentir fuerte en las calles porteñas, pero el cielo despejado y la visibilidad de 45 kilómetros anticipan una jornada luminosa.

La humedad ronda el 77% y el viento sopla del sector sur a 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 21 km/h. A pesar del fresco, la probabilidad de lluvia es del 0% y no se registra niebla, por lo que no habrá complicaciones para circular.

Para hoy, los modelos meteorológicos prevén que la máxima escale hasta los 15°, pero por el momento, el abrigo sigue siendo indispensable. ¿Vas a salir? No te olvides la campera y seguí atento a las actualizaciones de este liveblog.

Hace 6 horas

Mañana helada en Capital Federal: 7 grados y sensación térmica de 5 con cielo despejado

¡Abrigate! La mañana de este miércoles 17 de junio arrancó bien fría en Capital Federal. A las 7 en punto, el termómetro marcaba 7 °C, pero la sensación térmica se desplomó a 5 °C por el viento leve del sur.

El cielo se presenta completamente despejado y la humedad es del 77%. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en las próximas horas.

El viento sopla a 10 km/h, con ráfagas de hasta 21 km/h, que no impiden una visibilidad óptima de 45 kilómetros. Tampoco hay niebla a la vista: el punto de rocío está en 3 °C y la nubosidad es de apenas el 8%. La presión atmosférica se mantiene estable en 1023 hPa y la cota de nieve se ubica en los 3500 metros, así que solo las montañas tendrán blanco.

Hace 6 horas

Amanecer frío en Buenos Aires: 7°C y cielo impecable para arrancar el miércoles

La mañana de este miércoles 17 de junio arrancó helada en la Ciudad de Buenos Aires. A las 6 en punto, el termómetro marcaba solo 7 grados y la sensación térmica se clavaba en 6 °C, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

El cielo se presenta totalmente despejado (apenas un 2% de nubosidad) y no hay rastros de niebla, lo que permite una visibilidad perfecta de 45 kilómetros. La ausencia de lluvias está garantizada: 0% de probabilidad y sin acumulados previstos.

En cuanto al viento, sopla de manera muy leve a 9 km/h, con ráfagas que no superan los 18 km/h, mientras la presión atmosférica se mantiene estable en 1023 hPa. La humedad del 76% y el punto de rocío de 3 °C colaboran con esa sensación de mañana fresca pero agradable para abrigarse.

¿Vas a salir? Nada de paraguas: solamente un buen abrigo para disfrutar de un día de sol invernal en Capital Federal. Seguimos actualizando minuto a minuto.

Hace 7 horas

Madrugada fría en Capital Federal: 7°C y cielo despejado a las 6 AM

El Servicio Meteorológico Nacional reportó 7 grados de temperatura a las 6 de la mañana en Capital Federal, con un cielo completamente despejado y una sensación térmica de 6°C. La jornada arranca fresca y sin una sola nube en el horizonte.

La humedad se ubica en el 76%, la presión atmosférica alcanza los 1023 hPa y la visibilidad es excelente: 45 kilómetros. El viento sopla leve a 9 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h, y la probabilidad de precipitaciones es nula (0 mm).

Así comienza este miércoles 17 de junio, ideal para abrigarse bien antes de salir. Seguí minuto a minuto el pronóstico actualizado en El Destape.

Hace 7 horas

Amanece con cielo despejado y 7 grados en Buenos Aires: el informe del SMN

A las 6 de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 7 grados en Capital Federal, con una sensación térmica de 6°C y el cielo completamente despejado.

El informe detalla que la humedad es del 76%, el viento sopla a 9 km/h del sector sur con ráfagas de 18 km/h y la presión atmosférica se ubica en 1023 hPa. Además, la visibilidad es excelente, de 45 kilómetros, sin niebla y con una probabilidad de lluvia del 0% para toda la jornada.

Este arranque invernal deja un punto de rocío bajo, de 3°C, y una cota de nieve en 3500 metros, muy por encima de la ciudad, por lo que no hay riesgos de nevadas. Seguí actualizado minuto a minuto en El Destape.

Hace 7 horas

Cielo despejado y frío: así arranca el clima en Capital Federal este miércoles

La ciudad de Buenos Aires arrancó este miércoles con un cielo completamente despejado y un marcado descenso de la temperatura. A las 6 de la mañana, el termómetro marcaba apenas 7 grados y la sensación térmica se ubicó en 6°C, según los registros de la red de estaciones meteorológicas.

Con una humedad del 76% y una presión de 1023 hPa, la mañana se presenta ideal para quienes salen temprano, aunque hay que abrigarse bien. El viento sopla leve del sector variable a 9 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h, lo que refuerza la frescura.

No hay niebla y la visibilidad es excelente: 45 kilómetros. Tampoco se esperan lluvias (0% de probabilidad) y la cota de nieve está muy alta, a 3500 metros, por lo que las condiciones se mantendrán estables.

Hace 7 horas

Arrancó frío en Capital Federal: 8° con cielo limpio a las 5 AM

El miércoles 17 de junio arrancó con un amanecer frío y cielo despejado en Capital Federal. A las 5:00, el termómetro marcaba 8 °C, con una sensación térmica de apenas 6 °C, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La humedad se ubica en el 72%, no hay niebla y la visibilidad es óptima: 45 kilómetros. Las ráfagas de viento llegan a los 19 km/h y la presión atmosférica alcanza los 1022 hPa. Con un punto de rocío de 3 °C y una probabilidad de lluvia del 0%, la mañana se mantendrá seca y soleada.

La nubosidad es casi nula (3%) y la cota de nieve se encuentra en los 3400 metros. Enterate cómo seguirá el clima en nuestra cobertura en vivo.

Hace 8 horas

Madrugada fresca y cielo despejado: el clima en Buenos Aires a las 5 de la mañana

La madrugada de este miércoles 17 de junio arrancó con un registro térmico bajo en la Ciudad de Buenos Aires. A las 05:00 horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura es de 8°C y la sensación térmica se ubica en los 6°C. El cielo se presenta completamente despejado, con una nubosidad de apenas el 3% y cero probabilidad de lluvia (0 mm).

La humedad es del 72% y el punto de rocío alcanza los 3°C, indicando un ambiente seco y frío. Los vientos soplan del sector con una velocidad media de 10 km/h y ráfagas de hasta 19 km/h, mientras que la visibilidad es excelente: 45 kilómetros sin niebla. La presión atmosférica marca 1022 hPa y la cota de nieve se mantiene elevada, en los 3400 metros. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo minuto a minuto en El Destape para planificar tu jornada.

Hace 8 horas

Alerta por frío en Capital Federal: amanece despejado, 8°C y térmica de 6°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó los datos de las 5 de la mañana en Capital Federal y el panorama es claro pero helado. El termómetro marca 8°C pero el viento del sector sur, que promedia 10 km/h y alcanza ráfagas de hasta 19 km/h, hace que la sensión térmica descienda a solo 6°C.

El cielo se presenta totalmente despejado, con una nubosidad de apenas el 3% y una visibilidad óptima de 45 kilómetros. La humedad es del 72%, el punto de rocío es de 3°C y la presión atmosférica se ubica en 1022 hPa, lo que refuerza la estabilidad. La probabilidad de lluvia es 0% y no se registra niebla, por lo que se espera una jornada seca y con sol.

Eso sí, hay que abrigarse porque la cota de nieve se mantiene en los 3400 metros y las temperaturas seguirán bajas durante la mañana. La combinación de viento y baja temperatura hará que la ropa de abrigo, gorro y bufanda sean protagonistas indiscutidos de este miércoles 17 de junio. Seguimos actualizando minuto a minuto en este liveblog.

Hace 8 horas

Frío matinal y cielo despejado: cómo arranca este miércoles 17 de junio en CABA

Buenos Aires arranca este miércoles 17 de junio con un amanecer frío y completamente despejado. A las 5 en punto, el termómetro oficial del Servicio Meteorológico Nacional marcaba 8°C en la zona del Observatorio Central Buenos Aires, pero la sensación real en la calle es de apenas 6°C debido a un viento leve que se mantiene en 10 km/h con ráfagas de hasta 19 km/h.

El cielo se presenta sin nubes, con un índice de nubosidad de apenas el 3%. La visibilidad es excelente, alcanzando los 45 kilómetros, y no hay probabilidad de lluvias ni niebla en todo el área metropolitana. La humedad se ubica en el 72% y el punto de rocío en 3°C, parámetros que anticipan una mañana seca pero con la típica sensación de frío porteño.

Para quienes estén por salir de casa, la recomendación es clara: abrigo liviano, campera o buzo polar, porque la combinación de la baja temperatura y el vientito sur hace que la sensación térmica sea de solo 6 grados. Aunque el sol ya asoma en el horizonte, el frío se va a sostener durante la primera parte de la jornada.

Seguí en vivo todas las actualizaciones del tiempo en Capital Federal, minuto a minuto, en El Destape.

Hace 8 horas

Madrugada helada y cielo limpio en Capital: 8° y sin una nube a las 4 AM

La madrugada de este miércoles se presenta fría y cristalina en la Ciudad. Según el último parte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, a las 04:00 el termómetro marcó , con una sensación térmica de 7°C y un cielo despejado que deja ver todas las estrellas.

El frío se hace sentir a pesar de la falta de viento intenso: el registro marca una humedad del 71% y un viento medio de 10 km/h con ráfagas que apenas alcanzan los 20 km/h. La presión atmosférica se mantiene alta, en 1022 hPa, lo que refuerza la estabilidad del aire.

No hay niebla, no hay nubes y la visibilidad es excelente, de 45 kilómetros. La probabilidad de lluvia es del 0%, sin acumulados previstos. El punto de rocío es de apenas 3°C y la cota de nieve se ubica a 3400 metros sobre el nivel del mar. Si tenés que salir, abrigate bien: el frío seco pega con fuerza en las primeras horas del día.

Hace 9 horas

Madrugada despejada en Capital Federal: termómetro marcó 8° a las 4 AM

Son las 4:00 de la mañana y el parte oficial del Servicio Meteorológico Nacional confirma que en Capital Federal tenemos un arranque de jornada con cielo completamente despejado y una temperatura que ya ubicó los 8 grados. La sensación térmica se mantiene en apenas 7°C, así que si estás por salir, el abrigo es indispensable.

El detalle: la humedad alcanza el 71%, con un punto de rocío de 3°C y una visibilidad de hasta 45 kilómetros, ideal. No hay rastros de niebla, el viento sopla a 10 km/h con ráfagas de 20 km/h y la probabilidad de lluvia es nula durante las próximas horas. La presión atmosférica se ubica en 1022 hPa y la cota de nieve está en 3400 metros, por lo que la montaña cercana sigue con nieve acumulada.

En este liveblog del clima en El Destape te contamos el minuto a minuto. Seguí actualizado con el pronóstico y todo lo que necesitás saber para planificar tu día.

Hace 9 horas

Madrugada despejada y fría en Capital Federal: así está el clima a las 4 AM

La madrugada del miércoles arranca con cielo despejado en Capital Federal. Según el registro de las 04:00 del Servicio Meteorológico Nacional, el termómetro marca 8°C y la sensación térmica se ubica en 7°C.

No hay probabilidad de lluvias (0%) y la visibilidad es excelente, de 45 kilómetros. El viento sopla leve, con una velocidad media de 10 km/h y ráfagas de hasta 20 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 1022 hPa y la cota de nieve se encuentra a 3400 metros, confirmando una jornada fría pero estable.

Hace 9 horas

Madrugada fría y despejada en Capital Federal: el termómetro marcó 8° a las 4 AM

La madrugada porteña se presenta fría y con un cielo totalmente despejado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 4:00 de la mañana la temperatura en Capital Federal alcanzaba los 8 °C, aunque la sensación térmica se ubicaba apenas un grado por debajo: 7 °C debido al viento leve del sector sur.

La humedad es del 71 %, el punto de rocío marca 3 °C y la nubosidad es inexistente (0 %), lo que garantiza una visibilidad excelente de 45 kilómetros. No hay niebla y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0 %, sin acumulados previstos.

En cuanto al viento, sopla a 10 km/h con ráfagas de hasta 20 km/h, una brisa que refuerza la frescura de la mañana. La presión atmosférica se sitúa en 1022 hPa y la cota de nieve se encuentra muy alta, a 3400 metros, lejos de afectar a la Ciudad.

Seguí minuto a minuto todas las actualizaciones del clima en El Destape.

Hace 9 horas

Madrugada gélida en Capital Federal: cielo despejado, 9°C y sensación térmica de 7°C

A las 03:00 de la madrugada, el clima en Capital Federal se presenta con un cielo despejado y una temperatura actual de 9°C, que combinada con el viento deja una sensación térmica de 7°C. La humedad alcanza el 71% y el punto de rocío se ubica en 4°C, lo que garantiza un ambiente fresco pero sin nubes.

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional indica 0% de probabilidad de lluvia y una visibilidad extraordinaria de 45 kilómetros. El viento sopla con una media de 10 km/h, aunque se registran ráfagas de hasta 21 km/h. La presión atmosférica es de 1022 hPa y no hay niebla. La cota de nieve se mantiene alta, sobre los 3300 metros, sin riesgo alguno para la ciudad.

Seguí el minuto a minuto del clima en vivo en El Destape y no te desabrigues: aunque el cielo esté limpio, el frío se siente.

Hace 10 horas

Clima en CABA: 9°C y cielo despejado esta madrugada del 17 de junio

La madrugada del miércoles 17 de junio arranca con condiciones estables en la Ciudad de Buenos Aires. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitido a las 03:00, la temperatura actual es de 9 grados con una sensación térmica de 7°C, cielo completamente despejado y sin probabilidad de lluvia.

La humedad se ubica en un 71%, el punto de rocío en 4°C y la presión atmosférica alcanza los 1022 hPa. El viento sopla levemente del sector norte a 10 km/h, con ráfagas de hasta 21 km/h. La visibilidad es excelente, de 45 kilómetros, y no se reporta niebla. La cota de nieve se mantiene alta, en 3300 metros, lejos de cualquier impacto en el área metropolitana.

Con estos datos, el clima en Capital Federal durante la madrugada es ideal para quienes transitan o realizan actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse bien por la fresca sensación térmica. Seguimos actualizando en vivo cada hora.

Hace 10 horas

Fría madrugada en Capital Federal: 9 grados y cielo despejado

En plena madrugada de este miércoles 17 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional registró a las 3 AM una temperatura de 9 grados en la Ciudad de Buenos Aires. El cielo se mantiene completamente despejado, con un 0% de nubosidad y ausencia de niebla. La visibilidad alcanza los 45 kilómetros. La sensación térmica desciende a 7 °C por efecto del viento leve de 10 km/h, con ráfagas de 21 km/h.

La humedad se ubica en un 71% y no se esperan lluvias (0% de probabilidad, 0 mm). El punto de rocío es de 4 °C y la cota de nieve está en los 3300 metros, mientras que la presión atmosférica se mantiene estable en 1022 hPa. Seguimos actualizando el minuto a minuto con todos los datos del pronóstico del tiempo en Capital Federal.

Hace 10 horas

Cielo despejado y frío polar en Capital Federal: térmica de 7° a las 3 AM

Madrugada de miércoles con cielo despejado y frío que se hace notar. A las 3 de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional marca 9° en Capital Federal, pero la sensación térmica baja a 7°C. El viento sur sopla a 10 km/h con ráfagas de hasta 21 km/h, reforzando la sensación de frío.

¿Lluvia? No, el reporte detalla probabilidad de lluvia del 0% y 0 mm acumulados. La humedad es del 71%, la nubosidad es nula y la visibilidad alcanza los 45 kilómetros. Presión de 1022 hPa y nieve solo a 3300 metros. Seguí el minuto a minuto en este liveblog de El Destape.

La tormenta tropical Arthur se forma cerca de la costa de Texas, según CNH de EEUU

Leer la nota completa

Hace 9 horas

Frío polar en CABA y el Conurbano: así será el pronóstico este miércoles 17 de junio

El Servicio Meteorológico informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano en este 17 de junio.

Frío polar en CABA y el Conurbano: así será el pronóstico este miércoles 17 de junio

Leer la nota completa

Hace 20 horas

Llega la ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias intensas esta semana

Un sistema de baja presión cambiará el pronóstico del tiempo en los próximos días. El clima se sentirá más húmedo, dando lugar a lluvias y tormentas.

Leer la nota completa

08:31 | 16/06/2026

Alerta por frío extremo y cielo despejado: así será el martes 16 de junio

El Servicio Meteorológico informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano en este 16 de junio.

Frío polar y cielo despejado: así es el pronóstico del tiempo del martes 16 de junio

Leer la nota completa

00:05 | 16/06/2026

ALERTA por neblina en Santa Fe y Rosario: cómo sigue el martes 16 de junio

La niebla volvió a marcar el comienzo de la jornada en gran parte del centro de Santa Fe. Tanto en Rosario como en la capital provincial se esperan bancos de neblina durante la mañana, temperaturas bajas y una mejora gradual hacia la tarde, aunque el frío seguirá siendo protagonista.

Neblina en Santa Fe.

Leer la nota completa

Autoridades suspenden "fan fest" en Houston por alerta de inundaciones en Texas

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Alemania contra Curazao

Leer la nota completa

19:35 | 14/06/2026

Se aproxima un frente frío que traerá lluvias, ráfagas y una fuerte caída de temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas en gran parte del territorio. Después de las lluvias de este sábado, se espera una pronunciada caída de las temperaturas.

Leer la nota completa

Jugadores de Inglaterra deben refugiarse por alerta de tornado en Kansas City

Jugadores de Inglaterra durante un entrenamiento el sábado

Leer la nota completa

09:27 | 14/06/2026

Domingo con frío extremo en Argentina: las provincias que están bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por frío intenso y vientos fuertes en varias provincias. Averigua si tu región está entre las afectadas.

Leer la nota completa

15:47 | 13/06/2026

Pronóstico del tiempo en CABA: cómo estará el clima

Qué temperaturas se esperan, cuándo hará más frío y cómo estará el clima durante la semana.

Se espera una semana estable para la Ciudad de Buenos Aires, con mínimas frías y máximas templadas. Foto: Maxi Failla

Leer la nota completa

16:56 | 12/06/2026

Qué pasa si hay tormenta eléctrica en el Mundial 2026

La FIFA confirmó un estricto sistema de seguridad para la Copa del Mundo 2026. Los detalles a tener en cuenta en caso de que haya temporal o tormenta eléctrica en un partido.

Copa del Mundo 2026.

Leer la nota completa

09:27 | 12/06/2026

ALERTA por neblina en Santa Fe y Rosario: cómo sigue el viernes 12 de junio

La jornada empezó con bancos de niebla y visibilidad reducida en distintos puntos del sur y centro de Santa Fe. Si bien el sol aparecerá durante la tarde, las bajas temperaturas seguirán marcando el pulso del tiempo. Qué se espera para las próximas horas y cómo continuará el fin de semana.

Niebla en Rosario.

Leer la nota completa

04:40 | 12/06/2026

Neblina en CABA y Conurbano: así será el tiempo en el viernes 12 de junio

El Servicio Meteorológico informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano en este 12 de junio.

Neblina en CABA y Conurbano: así será el tiempo en el viernes 12 de junio

Leer la nota completa

Toronto cancela "fan-fest" del Mundial debido al riesgo de condiciones meteorológicas adversas

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Concierto de cuenta regresiva - Toronto

Leer la nota completa
Trending
Murió
Tuvo una trayectoria inmensa: dolor en el espectáculo por la muerte de un querido actor
Las más vistas