Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 17 de junio

El clima en Buenos Aires se presenta estable pero ventoso al arranque de la tarde. Pasadas las 13:00, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró una temperatura en Capital Federal de 12°C, con el cielo parcialmente nuboso y una cobertura de nubes del 65%. La sensación térmica se mantiene clavada en los mismos 12 grados, en un contexto de humedad elevada del 74%.

Lo que más hace notar el cuerpo es el viento, que sopla con una velocidad media de 13 km/h pero con ráfagas de hasta 31 km/h. “Está fresco y encima corre viento, hay que salir abrigados”, coinciden los vecinos en las calles porteñas. A pesar de la nubosidad, la probabilidad de lluvia para esta franja es del 0%, con un registro de 0 mm, así que el paraguas puede quedarse en casa.

El punto de rocío se ubica en 8°C, la visibilidad es muy buena (45 kilómetros) sin presencia de niebla, y la presión atmosférica marca 1026 hPa. Dato curioso: la cota de nieve se encuentra recién a los 3600 metros de altura, lejos de la Ciudad. Para lo que resta del día, se espera que las condiciones sigan estables, con el termómetro apenas oscilando y el viento como protagonista.