Frío polar en CABA y el Conurbano: así será el pronóstico este miércoles 17 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el pronóstico del tiempo para este 17 de junio en Buenos Aires y alrededores. Este miércoles llega el verdadero frío: la temperatura se ubicará entre una mínima de 6°C y una máxima de 14°C. El cielo estará solo algo nublado durante todo el día.

Pronóstico extendido para los próximos días de la semana, según el SMN

El tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará con bajas temperaturas durante los siguientes días de la semana corta. De acuerdo a los especialistas del SMN, las estimaciones para las próximas jornadas son las siguientes:

Jueves 18: el día comenzará nublado por la mañana y por la tarde llegarán las lluvias aisladas , la temperatura oscilará entre los 10°C de mínima y solo los 13°C de máxima.

el día comenzará nublado por la mañana y , la temperatura oscilará entre Viernes 19: el cielo estará algo nublado durante todo el día y la temperatura se encontrará entre una mínima de 10°C y una máxima de 14°C.

Las temperaturas continuarán bajas hasta el final de la semana, según el SMN

Cómo será el invierno 2026 en Argentina, según el SMN

El SMN anticipó que durante el invierno 2026 habrá, en diferentes regiones del país, temperaturas más altas de lo habitual para la época invernal y también mayores precipitaciones que las habituales.

En un informe que aborda el trimestre de junio, julio y agosto, el organismo adelantó que en toda la provincia de Buenos Aires, además de La Pampa, Misiones, Corrientes y sectores de Mendoza, Formosa, Chaco y Santa Fe, se registren precipitaciones superiores a lo habitual, con probabilidades que podrían superar el 50%. La excepción se establece e Tierra del Fuego y parte de Santa Cruz, ya que en el resto de la Patagonia también se prevé más lluvia de lo normal, aunque con menor intensidad.

De todas formas, el invierno no comienza hasta mediados de junio. Desde el punto de vista astronómico, la fecha exacta llegará recién en 10 días con el solsticio de invierno: el momento en el que el eje terrestre aleja al hemisferio sur lo máximo posible del Sol. En Argentina, ese instante llega el domingo 21 de junio a las 05:24 de la mañana, según el Instituto de Astrofísica de La Plata.