Javier Milei comenzará la semana con su participación en el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y una reunión de Gabinete, antes de viajar a Chile, donde participará de actividades del Foro Madrid y mantendrá encuentros con la subsecretaria de Estado estadounidense Sarah Rogers y el dirigente chileno José Antonio Kast. Hacia el final de la semana, el Presidente tiene previsto trasladarse a Misiones para participar de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en una agenda que volverá a ponerlo frente a empresarios y referentes del sector privado. En paralelo, el equipo económico tendrá una agenda internacional con Luis Caputo, Santiago Bausili y José Luis Daza en actividades vinculadas al G20 en Estados Unidos, mientras en el plano interno el oficialismo seguirá de cerca la actividad del Congreso y los debates sobre proyectos económicos.
Milei visita una provincia y hace tres presentaciones esta semana
El libertario además tendrá una reunión de Gabinete el martes y mira de cerca la actividad en el Congreso donde todavía busca la aprobación de la reforma del Banco Central que blinda por seis años a Bausili como presidente.
Hace 14 minutos
Se agotó: el obstáculo insalvable de Milei para seguir bajando la pobreza
Las últimas mediciones privadas anticipan que se agotó el proceso de disminución de los hogares pobres. Los fenómenos que explican por qué se mantiene la brecha con los que logran salir de la pobreza.
La reducción de la pobreza ha sido uno de los ejes discursivos de Javier Milei a la hora de sostener su rumbo económico. Pero, más allá de que superar el umbral de ingresos para ser no pobre no equivale a vivir bien, al Gobierno se le presenta ahora un obstáculo estructural para que la cantidad de gente que no logra cubrir la canasta básica siga disminuyendo: la retracción de los ingresos formales, que compensa el impacto del aumento real de transferencias como la AUH y la Tarjeta Alimentar, advirtió un informe privado.
Hace 1 hora
Milei arranca septiembre con un foro libertario y una reunión con Kast en Chile
El Presidente volverá a dar un discurso frente a un publico propio antes de un viaje fugaz a Santiago de Chile para participar del Foro de Madrid.
El presidente de la Nación Javier Milei participará este miércoles de un foro libertario organizado opor la Fundación Libertad y Progreso, mientras que el jueves viajará a Chile a reunirse con su par José Kast.
Hace 1 hora
El endeudamiento y Bullrich, las dos piedras en el zapato de Milei en el Congreso
El oficialismo busca bloquear el avance del debate de la problemática de la morosidad, que unió a la oposición en Diputados. En el Senado, la jefa de la bancada violeta instala su agenda y plazos para el avance de proyectos de la Casa Rosada, de la que se despega.
La comisión de Finanzas convocó para el miércoles a las 13.30 para debatir los 34 proyectos referentes a la morosidad familiar, impulsados por la oposición.
La Libertad Avanza (LLA) se llevó dos leyes claves en la última sesión de Diputados, pero observa amenazas externas e internas al avance de su temario. La oposición en Diputados insistirá en el tratamiento del endeudamiento familiar en la Cámara Baja, pese a las zancadillas del bloque violeta. En el Senado, mientras tanto, las huestes de Javier Milei lograron avances en designaciones judiciales, pero bailan al ritmo de su jefa de bloque, Patricia Bullrich, que decide para dónde va o viene la agenda oficialista.
Hace 1 hora
La agenda de Milei: visita una provincia, viaja a Chile y tiene tres actividades
La agenda del Gobierno para esta semana estará marcada por una intensa actividad política, económica e internacional. Javier Milei comenzará con actividades en Buenos Aires y una reunión de Gabinete, antes de viajar a Chile, donde participará de actividades del Foro Madrid y mantendrá encuentros con la subsecretaria de Estado estadounidense Sarah Rogers y el dirigente chileno José Antonio Kast. Hacia el final de la semana, el Presidente tiene previsto trasladarse a Misiones para participar de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en una agenda que volverá a ponerlo frente a empresarios y referentes del sector privado.
En paralelo, el equipo económico tendrá una agenda internacional con Luis Caputo, Santiago Bausili y José Luis Daza en actividades vinculadas al G20 en Estados Unidos, mientras en el plano interno el oficialismo seguirá de cerca la actividad del Congreso y los debates sobre proyectos económicos. La semana también incluirá la reunión de la mesa política del Gobierno, encuentros de Karina Milei —entre ellos con autoridades de la Iglesia— y actividades de ministros y funcionarios en distintos ámbitos. Así, la Casa Rosada buscará combinar la gestión económica, la estrategia legislativa y la proyección internacional de Milei en una semana cargada de actividad.
-Lunes 31 de agosto
Apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). El evento se realizará en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA), en Buenos Aires.
- Martes 1 de septiembre
Reunión de Gabinete. También está prevista una nueva reunión de la mesa política del Gobierno. La actividad coincide con el inicio de las jornadas “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, organizadas por la Fundación Libertad y Progreso.
- Miércoles 2 de septiembre
Milei tiene previsto participar como orador de cierre del encuentro “Vientos de Cambio”. En paralelo, se realizará el acto por el Día de la Industria de la UIA, aunque Milei no asistiría; el Gobierno estaría representado por el jefe de Gabinete.
- Jueves 3 de septiembre
Viaje exprés a Chile, donde participaría del Foro Madrid. La agenda incluye una reunión con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos. También tendría una reunión bilateral con José Antonio Kast, según las informaciones publicadas.
- Final de la semana
Está previsto un viaje a Puerto Iguazú, Misiones. Milei participaría de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). La visita podría coincidir con protestas de sectores yerbateros de la provincia.
Hace 1 hora
La dura crítica a Milei en el programa de Feinmann: "Hipocresía"
En Radio Mitre, el politólogo Nicolás Dvoskin debatió con Eduardo Feinmann sobre el adoctrinamiento y marcó las contradicciones del Gobierno.
"El problema es la hipocresía": el cruce con Feinmann por el discurso del Presidente en una escuela
Durante una emisión en Radio Mitre, el conductor Eduardo Feinmann y el economista, politólogo e investigador del CONICET, Nicolás Dvoskin, protagonizaron un intercambio sobre el rol de la política en las instituciones educativas y la postura oficial ante el debate del adoctrinamiento escolar. El disparador de la discusión fue la visita y el discurso brindado por el presidente de la Nación, Javier Milei, en un establecimiento educativo, lo que motivó preguntas sobre si existió una bajada de línea ideológica en dicho ámbito.
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Luis Caputo mantiene el 97% de su dinero afuera del país
La nueva declaración jurada del ministro de Economía revela que casi todo su dinero está en Estados Unidos, lejos de las consecuencias de sus decisiones de política económica. Mientras pide que todos saquen los dólares de abajo del colchón, él los deja afuera del país.
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Poco que festejar: las alarmantes cifras de la industria después de tres años de Milei
La industria nacional opera un 10% por debajo del nivel de 2023 y las pymes enfrentan caída de ventas, problemas para cobrar y endeudamiento creciente. La reforma del BCRA también reduce herramientas para orientar el crédito hacia el sector productivo.
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¿Es consistente el rumbo del modelo de Javier Milei?
La explicación de Caputo por su frase peronista. Bullrich afirma que no hay número para suspender las PASO. Los inversores ven una nueva brecha cambiaria para 2027. El dólar campo.
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La encuesta sobre la dirección del gobierno que alarma a la Casa Rosada
El rumbo económico empieza a generar fisuras dentro del electorado de Javier Milei: una encuesta muestra que el 59% prefiere para 2027 un candidato que incentive el consumo.
1 de cada 3 votantes de Milei rechaza la dirección del país.
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Cecilia Moreau: "Sin encuentro no hay organización"
La diputada nacional cuestionó las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y opinó: "Las primeras y principales afectadas siempre somos las mujeres".
Hace 15 horas
Alerta sobre el dólar de la ex número dos del FMI a Milei: "Que se deprecie"
Gita Gopinath, ex subdirectora Gerente del organismo, alertó sobre la posibilidad de una corrida cambiaria en el contexto de las elecciones de 2027.
Hace 20 horas
Mientras el PRO y LLA negocian alianzas, Lacunza presiona por un candidato macrista
El ex ministro de Economía pidió ir separados de la Libertad Avanza en 2027. Defendió las PASO y calificó como una reacción de “casta” la pretensión de evitar competidores con el argumento de frenar al kirchnerismo.
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Milei comienza septiembre con datos económicos claves: pobreza y desempleo
Durante el mes de septiembre se conocerán las cifras oficiales de pobreza del primer semestre del 2026 y desempleo del segundo trimestre.
Milei se prepara para comenzar un septiembre con datos económicos claves: pobreza y desempleo.
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Cómo robarse un continente
Las filtraciones del "Hondurasgate" y la detención de Cerimedo en Bolivia dejan al descubierto una red trasnacional de manipulación digital, financiamiento oscuro y desarticulación institucional para el control político y territorial de la región.
00:05 | 30/08/2026
¿Volver al pasado? Milei es el pasado y más de lo mismo
La derecha logró instalar que el pasado son los gobiernos que recuperaron salarios, empleo y derechos. Milei presenta como futuro continuar con un programa conocido de ajuste, endeudamiento, atraso cambiario, apertura comercial, desindustrialización y subordinación al FMI.
Es insólito que se acepte que el deterioro argentino comenzó con los gobiernos que recuperaron salarios, empleo y producción, mientras se absuelve a quienes endeudaron, ajustaron y desindustrializaron el país. Imagen ChatGPT.
00:05 | 30/08/2026
El peronismo empezó a pensar que puede volver a gobernar
El deterioro de Milei suspendió las diferencias internas y activó el modo campaña electoral. Los anabólicos libertarios para atenuar la caída del presidente. Imágenes de un país estallado: el voto del PJ a la mafia de Lago Escondido y los vecinos que destruyen un búnker narco en el Conurbano.