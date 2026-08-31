Milei visita una provincia y hace tres presentaciones esta semana

La agenda del Gobierno para esta semana estará marcada por una intensa actividad política, económica e internacional. Javier Milei comenzará con actividades en Buenos Aires y una reunión de Gabinete, antes de viajar a Chile, donde participará de actividades del Foro Madrid y mantendrá encuentros con la subsecretaria de Estado estadounidense Sarah Rogers y el dirigente chileno José Antonio Kast. Hacia el final de la semana, el Presidente tiene previsto trasladarse a Misiones para participar de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en una agenda que volverá a ponerlo frente a empresarios y referentes del sector privado.

En paralelo, el equipo económico tendrá una agenda internacional con Luis Caputo, Santiago Bausili y José Luis Daza en actividades vinculadas al G20 en Estados Unidos, mientras en el plano interno el oficialismo seguirá de cerca la actividad del Congreso y los debates sobre proyectos económicos. La semana también incluirá la reunión de la mesa política del Gobierno, encuentros de Karina Milei —entre ellos con autoridades de la Iglesia— y actividades de ministros y funcionarios en distintos ámbitos. Así, la Casa Rosada buscará combinar la gestión económica, la estrategia legislativa y la proyección internacional de Milei en una semana cargada de actividad.

-Lunes 31 de agosto

Apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). El evento se realizará en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA), en Buenos Aires.

- Martes 1 de septiembre

Reunión de Gabinete. También está prevista una nueva reunión de la mesa política del Gobierno. La actividad coincide con el inicio de las jornadas “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, organizadas por la Fundación Libertad y Progreso.

- Miércoles 2 de septiembre

Milei tiene previsto participar como orador de cierre del encuentro “Vientos de Cambio”. En paralelo, se realizará el acto por el Día de la Industria de la UIA, aunque Milei no asistiría; el Gobierno estaría representado por el jefe de Gabinete.

- Jueves 3 de septiembre

Viaje exprés a Chile, donde participaría del Foro Madrid. La agenda incluye una reunión con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos. También tendría una reunión bilateral con José Antonio Kast, según las informaciones publicadas.

- Final de la semana

Está previsto un viaje a Puerto Iguazú, Misiones. Milei participaría de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). La visita podría coincidir con protestas de sectores yerbateros de la provincia.