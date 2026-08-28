Martín Menem, convocó a una reunión informativa en una de las tres comisiones solicitadas, para demorar el dictamen de alguno de los textos.

La Libertad Avanza (LLA) ideó un bloqueo contra la maniobra de la oposición en Diputados para sesionar el 9 de septiembre y plantear los proyectos que atienden la problemática del endeudamiento familiar y la morosidad. El titular de la Cámara baja, Martín Menem, convocó a una reunión informativa en una de las tres comisiones solicitadas, para demorar el dictamen de alguno de los textos.

La estrategia de Martín Menem y La Libertad Avanza para trabar el debate

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La Presidencia de la Cámara baja convocó a una reunión informativa de la comisión de Finanzas, que preside el diputado de LLA Santiago Pauli, para el miércoles a las 13.30 para debatir los 34 proyectos referentes a la morosidad familiar.

La oposición leyó esto como una jugarreta del oficialismo para obstruir el avance del pedido de sesión para el 9 de septiembre, que habían firmado Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Argentina Federal, Coherencia y Elijo Catamarca.

"Esta jugada es distractiva, no alcanza, porque para dictaminar los proyectos y poder llevarlos al recinto hace falta que las comisiones (no solo estas) trabajen en conjunto y tengan una fecha para dictaminar. Ninguna de estas dos cosas está en los planes de LLA", se quejó a través de X el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano, que exigió también compromiso a los gobernadores para la sesión del 9 de septiembre.

El oficialismo no cree que haya problemas de endeudamiento. El propio Javier Milei reunió a su tropa legislativa el martes previo a la sesión de Diputados. Según pudo reconstruir este medio, el Presidente les advirtió sobre los "planteos populistas" de la oposición, les dijo que la morosidad en los bancos está "en el órden del 11%" y les señaló que la economía está "creciendo".

Fuentes de un bloque de la oposición explicaron a El Destape que para dictaminar tiene que ser una reunión plenaria. Además, los proyectos presentados requerían la convocatoria a las comisiones de Hacienda y Presupuesto, ya que tienen costo fiscal, y Defensa del Consumidor.

Los números de la oposición de cara a la sesión del 9 de septiembre

La oposición se había entusiasmado con las 133 voluntades que había logrado juntar en la última sesión de Diputados para pedir un apartamiento al reglamento para plantear los proyectos de endeudamiento.

Pese a no lograr los dos tercios requeridos, la intención era ver el estado de situación para juntar quórum y emplazar a las comisiones. El frente opositor también había pedido que se trate en el recinto la prórroga en la emergencia en Discapacidad. Por el momento, no se convocó todavía a estas comisiones.

Más allá de esto, una de las voces que firmó el pedido para sesionar el 9 de septiembre descreyó de la efectividad de la jugada de LLA. "cómo convocan a Finanzas, casi ningún proyecto fue sólo girado a esa comisión. Obviamente, van a hacer show, pero lo veo medio pinchado. No veo que tengan herramientas como para parar la sesión de la próxima semana", cerró.