La oposición avanzó en Diputados y logró pedir formalmente el pedido de sesión para el 9 de septiembre al mediodía, con una batería de proyectos centrados en dos temas sensibles: la prórroga de la emergencia en Discapacidad y la situación de las familias sobre Endeudadas con bancos y billeteras virtuales. El objetivo de los distintos bloques es forzar al oficialismo a avanzar con el tratamiento en comisión de las iniciativas y obligarlos a llevar la discusión al recinto.

La movida llega después de que estos mismos sectores reunieran 133 votos en la Cámara baja el miércoles pasado. A eso se sumó una conferencia de prensa conjunta en el Salón de Pasos Perdidos, con una foto que alimentó las especulaciones sobre un eventual "frente anti Milei" en el Congreso. Ahora, el objetivo es trasladar esa coordinación al funcionamiento concreto de la Cámara.

La oposición decidió incluir la totalidad de los proyectos vinculados al sobreendeudamiento para evitar dejar afuera a ninguna fuerza política y "preservar la unidad". El pedido lleva las firmas de Germán Martínez, Pablo Juliano, Oscar Herrera Ahuad, Sebastián Nóblega, Marcela Pagano, Maximiliano Ferraro, Nicolás del Caño y Miguel Ángel Pichetto, entre otros diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Coherencia, Coalición Cívica, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda-Unidad (FITU)

También acompañaron la convocatoria Ernesto “Pipi” Ali, Carlos Castagneto, Cecilia Moreau, Martín Lousteau, María Inés Zigarán, Nicolás Massot y Fernanda Ávila.

"Distintos bloques convocamos a una Sesión Especial el miércoles 9 de septiembre para abordar dos temas urgentes: el sobreendeudamiento de las familias y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. Por un Congreso que mire y escuche. Que sienta y entienda. Que discuta y legisle con y para el pueblo", escribieron desde la cuenta oficial de X del bloque de diputados de Unión por la Patria al confirmar la presentación del pedido de sesión.

El problema de las comisiones

El principal desafío aparece en la letra chica del pedido. La batería incorpora 50 expedientes sobre morosidad, pero no todos tienen el mismo giro de comisión. Esto obliga a la oposición a definir con precisión qué comisiones deberá emplazar para conseguir que los proyectos comiencen efectivamente a ser tratados.

Las dos comisiones que más se repiten en los giros son en Finanzas y en Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. En este último caso, la situación es más favorable para los impulsores de la sesión: la comisión está presidida por Hugo Yasky, de Unión por la Patria, y tiene como vicepresidenta a Mariela Coletta, de Provincias Unidas. Por ese motivo, no sería necesario recurrir a un emplazamiento para activar su funcionamiento.

Distinto es el escenario en Finanzas. La comisión está encabezada por el oficialista Santiago Pauli y no avanzará con el tratamiento de los proyectos hasta que el recinto apruebe previamente el emplazamiento. Ese podría ser ser uno de los principales obstáculos para la estrategia opositora.