El Gobierno de Irán pidió al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al Consejo de Seguridad que condenen y rechacen la nueva ofensiva económica de Estados Unidos, a la que calificó de “terrorismo de Estado”. En una carta enviada por el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, Teherán reclamó que los países se abstengan de aplicar sanciones secundarias y solicitó un informe sobre sus consecuencias humanitarias y de derechos humanos. La iniciativa se produce mientras Qatar intenta reactivar la diplomacia entre Washington y Teherán, persisten las tensiones por el estrecho de Ormuz y las Fuerzas Armadas iraníes amenazan a medios extranjeros en farsi. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Irán este martes 25 de agosto en El Destape.
Irán le pidió a la ONU rechazar las sanciones de EE.UU. en plena escalada regional
Teherán denunció ante Naciones Unidas la ofensiva económica de Washington y reclamó que ningún país reconozca ni aplique sus medidas coercitivas contra Irán y sus socios.
Hace 2 horas
Israel dice que la Cisjordania palestina es de ellos y aumentan los ataques
El embajador de Israel ante la ONU afirmó que los colonos no se van a ir de Cisjordania ocupada y al mismo tiempo un informe reveló que los ataques crecieron más del 60%.
Activistas palestinos, israelíes y extranjeros intentan acercarse a una casa palestina que fue asediada por colonos israelíes, en Qusra.
El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, afirmó este martes que los israelíes tiene "derecho" a vivir en Cisjordania ocupada y anunció que los colonos no se van a ir a ninguna parte. Sus declaraciones se dan un día después de que se conociera un informe de la agencia palestina WAFA, que indicó que los ataques de los colonos aumentaron un 63% en la primera mitad de año del 2026.
Hace 2 horas
Irán destacó "logros diplomáticos de gran valor" tras una mediación clave de Pakistán
El gobierno iraní valoró las gestiones de Islamabad para reactivar el diálogo indirecto con Estados Unidos y buscar el fin del conflicto en Medio Oriente, pese al endurecimiento de las sanciones de Washington.
Las autoridades de Irán calificaron este martes como "muy fructífera" y con "logros diplomáticos de gran valor" la visita de una delegación de Pakistán a Teherán, en el marco de las gestiones de mediación indirecta que lleva adelante Islamabad para intentar poner fin al conflicto bélico en Oriente Medio y encauzar el diálogo con Estados Unidos.
Hace 2 horas
El petróleo cayó por debajo de los US$ 85 tras las sanciones de EE.UU. a Irán
Los precios registraron su tercera baja consecutiva y tocaron mínimos en dos semanas. La perspectiva de un acuerdo por el estrecho de Ormuz presiona a la baja las cotizaciones.
El precio internacional del petróleo registró su tercera jornada consecutiva de caídas en los mercados globales. La cotización del barril de Brent retrocedió un 4,3% y quebró el umbral de los 85 dólares por primera vez en dos semanas, impulsado por el inicio de las sanciones financieras de Estados Unidos contra Irán y las expectativas de un entendimiento diplomático para destrabar el tránsito marítimo en el Golfo Pérsico.
06:58 | 26/08/2026
Hay guerra para rato: Trump dice que no tiene "apuro" para negociar con Irán
El presidente estadounidense le aseguró a Al Jazeera que no tiene "ningún plazo" para sentarse a negociar y poner fin al conflicto que se profundizó hace meses.
16:23 | 25/08/2026
Israel echó a representantes de Países Bajos en represalia al boicot contra la ocupación
El ministro de Relaciones Exteriores publicó en X que echó además al país europeo del Centro de Coordinación Civil-Militar, órgano multinacional que supervisa el alto al fuego en Gaza y coordina ayuda interncional para el enclave.
Tuit del ministro de Relaciones Exteriores de Israel Gideon Sa'ar
06:53 | 25/08/2026
EE.UU. sanciona a Irán y ofrece recompensas por sus altos cargos militares
Washington amplía las sanciones contra Irán y ofrece hasta 10 millones de dólares por información sobre altos cargos de la Guardia Revolucionaria, mientras Teherán amenaza con responder y destaca los avances de la mediación de Pakistán.
12:24 | 24/08/2026
Crecen los cruces entre EE.UU. e Irán en medio de las sanciones: "Pasen hambre de nuevo"
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano en vivo. Seguí las novedades de hoy, lunes 24 de agosto, del conflicto en Medio Oriente.
12:17 | 24/08/2026
Donald Trump afirmó que "Irán está colapsando" antes de lanzar su ofensiva financiera
El presidente estadounidense anticipó el inicio de una nueva fase de su guerra económica contra Teherán, en medio del estancamiento de las negociaciones y tras la ofensiva militar conjunta con Israel.
10:31 | 23/08/2026
Crece la tensión entre EE.UU. e Irán ante las nuevas sanciones
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano en vivo. Seguí las novedades de hoy, domingo 23 de agosto, del conflicto en Medio Oriente.
19:23 | 22/08/2026
Corea del Sur apuesta por la ruta ártica para evitar la crisis en Medio Oriente
En medio de la guerra en Medio Oriente, Corea del Sur envió su primer portacontenedores por el Ártico, una ruta que podría revolucionar el comercio, pero preocupa a ecologistas.
La maniobra llega en un contexto de incertidumbre global por la guerra en Medio Oriente, que trastocó las rutas comerciales tradicionales y obligó a buscar alternativas para el transporte marítimo.
11:23 | 22/08/2026
Irán califica a las sanciones de EE.UU. como "una declaración de guerra" al país
Varios funcionarios iraníes describieron las últimas amenazas de Estados Unidos y de Donald Trump como una "declaración de guerra abierta" contra el país persa y "contra todas las naciones".
00:05 | 22/08/2026
Elecciones en Israel: Netanyahu pone en juego su futuro, pero no su legado político
Tras tres décadas de gravitación de Benjamín Netanyahu, Israel se encamina a unas elecciones marcadas por el avance de la extrema derecha, la falta de alternativas políticas frente a la ocupación y una guerra que sigue condicionando la vida en Gaza y Cisjordania.
21:35 | 21/08/2026
Mahmud Abbas pidió a las potencias europeas medidas concretas contra Israel
El presidente palestino valoró el rechazo de siete países al polémico proyecto E1 en Jerusalén Este, pero exigió acciones prácticas para frenar el plan expansionista de Benjamin Netanyahu en Cisjordania.
18:27 | 21/08/2026
Irán calificó de "fracaso anunciado" la guerra económica de EE.UU.
El canciller Abbas Araqchi recordó que mandatos anteriores como el de Barack Obama aplicaron medidas similares sin éxito. La cúpula militar advirtió que responderá con firmeza ante cualquier "error de cálculo".
07:37 | 21/08/2026
China rechazó nuevas amenazas de Trump a Irán mientras Líbano sigue bajo ataque israelí
La Cancillería de Pekín afirmó que, de confirmarse las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán, no las apoyará y pidió renovar el diálogo entre las partes. En paralelo, el Ejército israelí bombardeó una localidad del sur del Líbano y dejó una estructura en ruinas.
13:46 | 20/08/2026
Irán tildó de "crimen contra la humanidad" la guerra económica anunciada por Donald Trump
El canciller Abbas Araqchi calificó el "Día D económico" como una cortina de humo para ocultar la crisis financiera de Washington y advirtió que la política de sanciones no doblegará la soberanía del país persa.