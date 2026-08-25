Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 25 de agosto

En el mercado de bonos, el dólar MEP se actualiza este martes 25 de agosto con una leve suba: la compra se ubica en $1536.79 y la venta en $1538.53, lo que representa una variación de 0,54%. El dólar bolsa acompaña así la evolución de los activos de renta fija, en una jornada en la que los inversores siguen atentos al comportamiento de los papeles soberanos.