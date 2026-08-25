Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 25 de agosto
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 15 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 25 de agosto
El dólar oficial se actualiza este martes 25 de agosto con el Banco Nación como referencia: la divisa se ofrece a $1480 para la compra y a $1530 para la venta, lo que representa una variación del 0,99% en la jornada.
Hace 30 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 25 de agosto
El dólar blue sube 0,97% este martes, 25 de agosto, en el mercado informal. La cotización de la divisa paralela se ubica en $1545 para la compra y en $1565 para la venta, en una actualización normal que mantiene al blue como protagonista del segmento informal.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 25 de agosto
En el mercado de contado con liqui, el CCL se actualiza este martes 25 de agosto con una variación positiva de 1,05%: la punta compradora se ubica en $1592.7733 y la punta vendedora en $1604.7144.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 25 de agosto
En el mercado de bonos, el dólar MEP se actualiza este martes 25 de agosto con una leve suba: la compra se ubica en $1536.79 y la venta en $1538.53, lo que representa una variación de 0,54%. El dólar bolsa acompaña así la evolución de los activos de renta fija, en una jornada en la que los inversores siguen atentos al comportamiento de los papeles soberanos.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 25 de agosto
En el Banco Nación, el dólar oficial se actualiza este martes 25 de agosto: la compra se ubica en $1480, la venta en $1530 y la variación es de 0,99%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 25 de agosto
El dólar blue se actualiza este martes 25 de agosto en el mercado informal: cotiza a $1545 para la compra y a $1565 para la venta, con una variación de 0,97%.
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 22 de agosto
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