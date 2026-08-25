Martes 25 de Agosto del 2026 Mar 25 Ago
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 25 de agosto

En VIVO - Actualizado hace 13 minutos

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 25 de agosto

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 15 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 25 de agosto

El dólar oficial se actualiza este martes 25 de agosto con el Banco Nación como referencia: la divisa se ofrece a $1480 para la compra y a $1530 para la venta, lo que representa una variación del 0,99% en la jornada.

Hace 30 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 25 de agosto

El dólar blue sube 0,97% este martes, 25 de agosto, en el mercado informal. La cotización de la divisa paralela se ubica en $1545 para la compra y en $1565 para la venta, en una actualización normal que mantiene al blue como protagonista del segmento informal.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 25 de agosto

En el mercado de contado con liqui, el CCL se actualiza este martes 25 de agosto con una variación positiva de 1,05%: la punta compradora se ubica en $1592.7733 y la punta vendedora en $1604.7144.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 25 de agosto

En el mercado de bonos, el dólar MEP se actualiza este martes 25 de agosto con una leve suba: la compra se ubica en $1536.79 y la venta en $1538.53, lo que representa una variación de 0,54%. El dólar bolsa acompaña así la evolución de los activos de renta fija, en una jornada en la que los inversores siguen atentos al comportamiento de los papeles soberanos.

Hace 1 hora

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En el Banco Nación, el dólar oficial se actualiza este martes 25 de agosto: la compra se ubica en $1480, la venta en $1530 y la variación es de 0,99%.

Hace 1 hora

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El dólar blue se actualiza este martes 25 de agosto en el mercado informal: cotiza a $1545 para la compra y a $1565 para la venta, con una variación de 0,97%.

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