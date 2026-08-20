Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 20 de agosto
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 11 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 20 de agosto
El Banco Nación actualiza este jueves 20 de agosto el valor del dólar oficial, que se mantiene sin cambios en una actualización normal: la compra se ubica en $1465 y la venta en $1515, con una variación de 0,00%.
Hace 26 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 20 de agosto
El dólar blue se actualiza este jueves, 20 de agosto, en el mercado informal con una cotización de $1540 para la compra y $1560 para la venta, lo que representa una variación de 0,32%.
Hace 13 horas
Bausili acelera flexibilización del crédito en dólares pero reconoce que no habrá un boom
El BCRA habilitó a los bancos a prestar hasta el 15% de sus depósitos en dólares a empresas no exportadoras. Bausili defendió la medida, aunque descartó un boom inmediato del crédito.
Hace 16 horas
El Gobierno habilitó más crédito en dólares para empresas: qué cambia
La nueva normativa flexibiliza el uso de los depósitos en moneda extranjera y permite ampliar el financiamiento a firmas que no generan divisas.
Hace 16 horas
El oro volvió a subir tras la caída del dólar y el freno en los bonos
El metal precioso avanzó un 0,8 % recuperándose de las pérdidas previas. Los mercados aguardan las actas de la Reserva Federal para definir la tendencia de las tasas.
Imagen de archivo de lingotes de oro en Hatton Garden Metals, en Londres (Reino Unido).
Hace 21 horas
El dólar oficial cerró sin cambios pero los paralelos volvieron a subir
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
17:12 | 18/08/2026
Cómo comprar el dólar más barato
Tras el feriado, las distintas cotizaciones operan con una brecha acotada y el dólar oficial aparece entre las alternativas más económicas. Qué precio tiene cada opción y qué mira el mercado.
Que dólar me conviene comprar hoy
06:33 | 18/08/2026
Los dólares oficial y paralelos cerraron en alza en una jornada bursátil negativa
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
18:44 | 17/08/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualizó el límite superior del esquema de bandas cambiarias. El techo llegará a $1.868,54 el viernes 21 de agosto: qué significa y cuáles son los valores previstos para cada jornada.
El valor del dólar oficial según el BCRA
18:38 | 17/08/2026
A cuánto va a llegar el dólar en diciembre
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mostró que los analistas recortaron su proyección para el tipo de cambio.
El valor del dólar por el REM
15:42 | 17/08/2026
El dólar se irá a $1650 antes de fin de año, según una consultora
Según el último informe de LatinFocus Consensus Forecast, el dólar tocaría el techo de los $1650 a fin de año.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 17 de agosto
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
12:04 | 16/08/2026
La advertencia de Melconian a Milei sobre el modelo económico: "Callejón complicado"
El economista señaló que el Gobierno "va a tener que elegir" entre bajar la inflación, acumular reservas o reactivar la economía. Alertó por el tipo de cambio.
11:35 | 16/08/2026
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
00:05 | 16/08/2026
El Big Mac revela el problema del dólar de Milei
El Índice Big Mac, elaborado por la revista británica The Economist, cumple 40 años y ofrece una señal incómoda para Milei: ajustado por PIB per cápita, muestra al peso 19% sobrevaluado. El dato coincide con un tipo de cambio real históricamente apreciado. Pese a la cosecha récord, Vaca Muerta, la minería y el superávit comercial, el programa de Milei no logra transformar esa abundancia de dólares en tranquilidad cambiaria.
La base de datos de The Economist para elaborar el Índice Big Mac ajustado por el PIB per cápita arroja una sobrevaluación del peso de 19% frente al dólar. Imagen: ChatGPT.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 15 de agosto
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.