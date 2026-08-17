A cuánto va a llegar el dólar en diciembre 2026, según consultoras y bancos privados

Las principales consultoras y entidades financieras privadas actualizaron sus proyecciones para el dólar y anticiparon a cuánto podría llegar el tipo de cambio hacia diciembre de 2026.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central (BCRA), la mediana de las estimaciones ubica al dólar mayorista en $1.652 para diciembre.

La previsión representa una corrección a la baja frente al relevamiento anterior, cuando los participantes esperaban un valor cercano a los $1.673 para el último mes del año. Es decir, la estimación se redujo alrededor de $21.

A cuánto va a llegar el dólar en diciembre de 2026

De acuerdo con el REM correspondiente a fines de julio, las consultoras y bancos privados proyectan que el tipo de cambio mayorista alcance un promedio de $1.652 en diciembre de 2026. Si se cumple esa estimación, el dólar registraría una suba interanual del 14,1%.

La revisión a la baja de la proyección para diciembre se produce en un escenario en el que el mercado espera una evolución gradual del tipo de cambio durante los próximos meses.

Para agosto, la mediana de las estimaciones se ubica en $1.512, mientras que para septiembre asciende a $1.546. Luego, el sendero previsto continúa con $1.577 en octubre y $1.618 en noviembre.

El valor del dólar por el REM

Las proyecciones del REM son:

Agosto de 2026: $1.512.

$1.512. Septiembre: $1.546.

$1.546. Octubre: $1.577.

$1.577. Noviembre: $1.618.

$1.618. Diciembre: $1.652 .

. Enero de 2027: $1.688.

Estos valores corresponden a las estimaciones realizadas por los participantes del relevamiento y no implican que el dólar vaya a ubicarse necesariamente en esos niveles.

Qué espera el mercado para la inflación hasta diciembre

El REM también relevó las expectativas de las consultoras y bancos para la inflación durante el segundo semestre de 2026. Para agosto y septiembre, los analistas esperan una variación mensual del 1,8%, mientras que para octubre proyectan 1,7% y para noviembre, 1,6%. En diciembre, la estimación vuelve a subir hasta 1,8%.

Para todo 2026, el mercado proyecta una inflación de 29,8%, 0,2 puntos porcentuales por debajo de la estimación realizada en el relevamiento anterior.

A cuánto va a estar el dólar en diciembre

Qué espera el mercado para la economía argentina

Las previsiones privadas también mostraron cambios en materia de actividad. Los analistas estimaron que el PIB desestacionalizado habría caído 0,4% durante el segundo trimestre de 2026, frente al crecimiento de 0,6% que habían proyectado anteriormente.

Para el conjunto de 2026, las consultoras y entidades financieras esperan ahora una expansión promedio de la economía del 2,7%, 0,4 puntos porcentuales menos que en la encuesta previa. En cuanto al desempleo, el REM proyectó una tasa del 7,7% para el segundo trimestre, 7,3% para el tercero y 7,5% para el cuarto. Por su parte, la tasa TAMAR fue estimada en 22,4% nominal anual para agosto y en 22,2% para diciembre.

De esta manera, la principal referencia cambiaria que deja el último REM es un dólar mayorista de $1.652 para diciembre de 2026, por debajo de los $1.673 que esperaba el mercado un mes antes.