Qué va a pasar con el dólar en agosto 2026, según consultoras y bancos privados

El dólar vuelve a estar en el centro de la atención del mercado durante agosto. Las principales consultoras y bancos privados esperan que el tipo de cambio continúe con un sendero de subas moderadas durante los próximos meses y proyectan que cierre 2026 por encima de los $1.650.

Así surge del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central (BCRA), que reúne las estimaciones de analistas, consultoras y entidades financieras sobre las principales variables de la economía argentina. Para agosto de 2026, la mediana de las proyecciones ubica al tipo de cambio mayorista en $1.512, prácticamente sin modificaciones frente a la estimación realizada un mes atrás.

Sin embargo, hacia fin de año los analistas corrigieron a la baja sus previsiones y ahora esperan un dólar de $1.652 en diciembre, unos $21 menos que en el relevamiento anterior.

A cuánto va a estar el dólar según el BCRA

Qué va a pasar con el dólar en agosto 2026

Según el REM correspondiente a fines de julio, los analistas privados proyectan un tipo de cambio mayorista promedio de $1.512 durante agosto. La estimación se mantuvo prácticamente estable frente al relevamiento previo, lo que refleja que, por el momento, el mercado no anticipa un salto significativo del dólar durante el mes.

A partir de septiembre, en cambio, las proyecciones muestran una suba gradual de la cotización hasta alcanzar los $1.652 hacia diciembre.

A cuánto estará el dólar hasta fin de 2026

Las estimaciones de consultoras y bancos privados trazan el siguiente recorrido para el tipo de cambio:

Agosto: $1.512.

$1.512. Septiembre: $1.546.

$1.546. Octubre: $1.577.

$1.577. Noviembre: $1.618.

$1.618. Diciembre: $1.652.

$1.652. Enero de 2027: $1.688.

De concretarse el escenario previsto por los participantes del REM, el dólar terminaría diciembre con una suba interanual del 14,1%. Además, la proyección de $1.652 para el último mes del año representa una corrección a la baja de aproximadamente $21 respecto del relevamiento anterior, cuando el mercado esperaba un valor cercano a $1.673.

Qué espera el mercado para la inflación

Las previsiones cambiarias se conocen mientras el mercado también espera que la inflación continúe desacelerándose, aunque permanezca por encima del 1,5% mensual durante lo que resta del año. Los analistas estimaron una inflación de 2% para julio y 1,8% para agosto y septiembre. Para octubre proyectaron 1,7%, mientras que en noviembre descendería a 1,6% y volvería a 1,8% en diciembre. Para el conjunto de 2026, la inflación esperada se ubicó en 29,8%, 0,2 puntos porcentuales por debajo de la estimación del relevamiento anterior.

La diferencia entre ambas variables resulta significativa: mientras el REM proyecta una inflación anual cercana al 30%, el tipo de cambio previsto para diciembre implicaría un incremento interanual de 14,1%.

Qué proyectan las consultoras para la actividad económica

El último REM también mostró un deterioro en las expectativas sobre la actividad. Los participantes estimaron que el PIB desestacionalizado habría caído 0,4% durante el segundo trimestre, frente al crecimiento de 0,6% que habían previsto anteriormente. Para todo 2026, las consultoras y bancos esperan ahora un crecimiento promedio del 2,7%, lo que implica una reducción de 0,4 puntos porcentuales frente al relevamiento previo.

En materia de empleo, la tasa de desocupación fue estimada en 7,7% para el segundo trimestre, 7,3% para el tercero y 7,5% para el cuarto. Por último, para la TAMAR, la tasa de interés mayorista, el mercado proyectó un nivel de 22,4% nominal anual en agosto y de 22,2% hacia diciembre.

Así, el escenario base de los analistas para los próximos meses combina una suba gradual del dólar, inflación todavía por encima del ritmo de depreciación esperado y una menor previsión de crecimiento económico para 2026.