Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 18 de agosto
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 4 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 18 de agosto
El dólar bolsa, también conocido como MEP, se actualiza este martes, 18 de agosto, en el mercado de bonos con una variación de 0,29%: la compra se ubica en $1511.15 y la venta en $1515.59, mientras los inversores siguen de cerca el comportamento de los activos de renta fija.
Hace 19 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 18 de agosto
En la actualización del valor del Banco Nación, el dólar oficial se ubica este martes, 18 de agosto, en $1460 para la compra y $1510 para la venta, con una variación de -0,33%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 18 de agosto
El dólar blue opera en el mercado informal a $1525 para la compra y $1545 para la venta, con una variación de 0,32% en la actualización de este martes 18 de agosto.
Hace 9 horas
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualizó el límite superior del esquema de bandas cambiarias. El techo llegará a $1.868,54 el viernes 21 de agosto: qué significa y cuáles son los valores previstos para cada jornada.
El valor del dólar oficial según el BCRA
Hace 9 horas
A cuánto va a llegar el dólar en diciembre
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mostró que los analistas recortaron su proyección para el tipo de cambio.
El valor del dólar por el REM
Hace 12 horas
El dólar se irá a $1650 antes de fin de año, según una consultora
Según el último informe de LatinFocus Consensus Forecast, el dólar tocaría el techo de los $1650 a fin de año.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 17 de agosto
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12:04 | 16/08/2026
La advertencia de Melconian a Milei sobre el modelo económico: "Callejón complicado"
El economista señaló que el Gobierno "va a tener que elegir" entre bajar la inflación, acumular reservas o reactivar la economía. Alertó por el tipo de cambio.
11:35 | 16/08/2026
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
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00:05 | 16/08/2026
El Big Mac revela el problema del dólar de Milei
El Índice Big Mac, elaborado por la revista británica The Economist, cumple 40 años y ofrece una señal incómoda para Milei: ajustado por PIB per cápita, muestra al peso 19% sobrevaluado. El dato coincide con un tipo de cambio real históricamente apreciado. Pese a la cosecha récord, Vaca Muerta, la minería y el superávit comercial, el programa de Milei no logra transformar esa abundancia de dólares en tranquilidad cambiaria.
La base de datos de The Economist para elaborar el Índice Big Mac ajustado por el PIB per cápita arroja una sobrevaluación del peso de 19% frente al dólar. Imagen: ChatGPT.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 15 de agosto
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20:54 | 14/08/2026
Desde el PRO le bajaron el pulgar al endeudamiento en dólares para empresas: "2001"
El ex ministro de economía Hernán Lacunza afirmó que medidas similares a las anunciadas por el ministro Caputo, habían sido dispuestas en la previa a la crisis que tumbó la convertibildad. El ex titular del BCRA, Guido Sandleris, también alertó por las acciones.
18:38 | 14/08/2026
Milei proyecta recaudar 4600 millones de dólares en concepto de retenciones agropecuarias
La recaudación por retenciones durante 2026 será del 1% inferior en la comparativa interanual y un 50% más baja que la registrada durante el período 2021-2022 tras la suba de los precios internacionales de las materias primas post inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.
12:28 | 14/08/2026
Cuál es el valor del dólar que alcanzará el martes
El Banco Central actualizó el techo del esquema de bandas cambiarias. Tras el fin de semana largo, el límite superior del corredor superará los $1.860.
El valor del dólar según el BCRA
07:29 | 14/08/2026
A cuanto cotiza hoy el dólar oficial tras una jornada estable
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18:51 | 13/08/2026
Caputo y el milagro de vender infinitamente el mismo dólar
La excusa de la administración libertaria es generar una monetización de la economía en dólares, pero lo que busca es generar dólares contables para incrementar artificialmente la oferta de divisas en el mercado de cambio a costa de poner en riesgo el sistema financiero y la solvencia de las empresas. Un mismo dólar da vueltas y vueltas.
13:40 | 13/08/2026
La inversión que destrona al dólar: se puede entrar desde US$50 y todos lo quieren
El dólar dejó de ser la única alternativa para los pequeños ahorristas que buscan proteger sus pesos. La tokenización inmobiliaria permite participar de proyectos vinculados a viviendas y otros activos desde montos que arrancan en US$50, aunque el mecanismo también tiene riesgos que conviene conocer antes de invertir.