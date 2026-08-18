Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 18 de agosto

La inversión que destrona al dólar: se puede entrar desde US$50 y todos lo quieren

El dólar dejó de ser la única alternativa para los pequeños ahorristas que buscan proteger sus pesos. La tokenización inmobiliaria permite participar de proyectos vinculados a viviendas y otros activos desde montos que arrancan en US$50, aunque el mecanismo también tiene riesgos que conviene conocer antes de invertir.