Economistas del PRO le bajaron el pulgar al endeudamiento en dólares para empresas: "2001"

Tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto al lanzamiento de créditos en dólares para empresas, dos economistas ligados al PRO criticaron la medida del gobierno libertario. El ex ministro de economía Hernán Lacunza afirmó que medidas similares a las anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, habían sido dispuestas en la previa a la crísis que tumbó la convertibildad, en la crisis del 2001.

Por su parte, en la misma línea, el ex titular del Banco Central Guido Sandleris afirmó que la determinación de "Toto" Caputo atenta contra uno de los pocos "consensos relevantes" en materia económica.

"Ya ampliamos los préstamos en dólares a las empresas que no los generan, a fines de los noventa. Terminamos con la pesificación asimétrica, no cometamos los mismos errores. Generemos un mercado de crédito en moneda local para el que recauda pesos", afirmó Lacunza en una entrevista con Futurock.

Lacunza, que ratificó su intención de ser precandidato a presidente por el PRO, acotó: “Si empezamos a darle créditos en dólares al que recauda pesos, un día sube el dólar porque alguien hizo mal los números y no lo pueden devolver. Y tenemos un 2001".

Y sintetizó: "Esto no puede pasar en lo inmediato, pero en un par de años no se. Y no va a estar nadie de la conferencia de prensa de ayer. Y vamos a tener un quilombo. No busquemos atajos".

Por otra parte, Sandleris también expresó sus reparos ya que consideró que "la flexibilización de las reglas para otorgar préstamos en dólares anunciada ayer es una mala idea", ya que "erosiona uno de los pocos consensos relevantes que la Argentina había logrado construir en materia de política económica: una regulación prudencial muy estricta del sistema bancario en dólares".

El economista señaló que "la modificación del artículo 23 del Decreto 905/02 permitirá a los bancos destinar hasta el 15% de los depósitos en dólares al otorgamiento de préstamos a empresas que no generan dólares", pero sostuvo que "el monto autorizado es acotado; el precedente que se establece, no".

"Después de la crisis de 2001 se establecieron regulaciones que dividieron al sistema bancario en dos segmentos —pesos y dólares—, aislados entre sí. Los depósitos en dólares sólo podían prestarse, esencialmente, a quienes también generaban dólares. El objetivo era evitar que una fuerte depreciación del peso volviera impagables esos créditos y terminara poniendo en riesgo la capacidad de los bancos para devolver los depósitos en dólares", señaló.

Para Sandleris, "esa regulación prudencial permitió que la Argentina atravesara todas las crisis cambiarias desde 2001 sin sufrir una crisis bancaria" y sostuvo que "no fue casualidad", sino "el resultado de haber aprendido una lección muy costosa".

"Históricamente, la Argentina ha tenido enormes dificultades para construir reglas estables. Por eso no parece una buena idea debilitar una de las pocas que funcionó durante más de dos décadas con el fin de expandir el crédito ante una necesidad coyuntural. Las regulaciones financieras prudenciales suelen implicar costos de corto plazo, pero existen para proteger un bien mucho más valioso: la estabilidad financiera", cerró.