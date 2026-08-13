Caputo anunció préstamos en dólares para empresas y negó ayuda a familias endeudadas

Sin dar detalles de tasas ni de montos, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el lanzamiento de créditos en dólares para empresas dentro de un "marco macroprudencial" y pidió de nuevo a los argentinos que saquen los dólares bajo el colchón para inyectarlos en la economía. También volvió a descartar ayuda financiera a las familias con deudas y encuadró esta problemática como "un tema que podía pasar".

"Hasta ahora, los bancos, con sus depósitos en dólares, solo podían prestarle dólares a empresas que generaban dólares o que tenían garantías de empresas que generaban dólares. Hoy extendemos esa posibilidad a todas las empresas", anunció Caputo en conferencia de prensa.

Según explicó, los préstamos se darán dentro de "un marco macroprudencial" y habrá una exigencia de "requisitos de capitales mínimos", "límites a la exposición crediticia" y las divisas deberán ser liquidadas "en el mercado único y libre de cambios".

El ministro también señaló que "la flexibilización parcial" de los préstamos en dólares se trata de una medida que era solicitada por "todas las industrias". "Hoy es el timing apropiado", aseguró, y resaltó que en las próximas horas el Banco Central emitirá un decreto en el que se conocerán los detalles.

Además, Caputo volvió a pedir que los argentinos "saquen sus dólares del colchón" y lo blanqueen en el sistema bancario. "Esos dolares, si van al sistema financiero, los bancos los van a poder prestar ahora a empresas para hacer que tengan un negocio mas rentable y puedan generar empleo y se dé una mecánica que queremos lograr", subrayó el ministro.

A su lado, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, remarcó que este nuevo anuncio fue "consensuado" con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Están al tanto de esta medida", señaló.

Ayuda a morosos, descartada

Al ser consultado sobre la tasa de mora de las familias endeudadas, que según el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) alcanzó el 17,4% a nivel nacional, Caputo volvió a descartar anuncios de Nación para paliar ese flagelo. "Si usamos plata para compensar a un banco, es plata que no podemos usar para aumentar el sueldo a las Fuerzas Armadas, universitarios o lo que sea", indicó y descartó nuevas medidas.

Según planteó, el Gobierno se ocupó de esta problemática "desde el día uno" y que incluso formó parte de conversaciones con entidades bancarias. "Antes de que esto pasara nos juntábamos con los bancos y les decíamos: si están prestando a una tasa del 8% mensual y los sueldos crecen al 2,5%, va a estar bravo", reconoció.

En esa línea, agregó: "Vimos que era un tema que podía pasar. Cuando empezó a pasar, nos juntamos con los bancos y les pedimos flexibilidad con esto, que hicieran algo razonable. Nos dijeron que estaban refinanciando estas moras a tres años, a tasas de entre 20% y 25%, y que, efectivamente, muchos ya estaban pagando."