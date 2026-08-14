El aporte de las seis principales cadenas del agro está proyectado para este año en torno a los 4613 millones de dólares, una caída del 1% interanual.

El sector agroexportador sigue moviéndose a dos velocidades con un avance de los volúmenes vendidos pero con un magro resultado en la recaudación por los derechos de exportación. La administración Milei sostiene las retenciones a pesar de los mugidos de bronca por parte de las patronales del sector.

De acuerdo a un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el aporte de las seis principales cadenas del agro (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) está proyectado para este año en torno a los 4613 millones de dólares, una caída del 1% interanual.

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“Este guarismo se encuentra por debajo de los máximos de 2021 y 2022 con ingresos por 8373 y 9101 millones de dólares, cuando los precios internacionales de los commodities agrícolas alcanzaron sus máximos históricos al desatarse la guerra entre Rusia y Ucrania, pero un 50% por encima del mínimo de 2023, año de la histórica sequía”, indicaron desde la BCR.

En el desagregado por complejo, la soja – que incluye poroto, harina, aceite y biodiesel- aportará ingresos por retenciones por un total de 3275 millones de dólares; le siguen el complejo maíz con 754 millones, el de trigo con 324 millones, el de girasol con 158 millones, y los de cebada y sorgo con 79 millones y 22 millones, respectivamente.

“Durante todo el 2026 ya rigió la baja permanente de alícuotas a los derechos de exportación dispuesta el 7 de diciembre de 2025. Si bien ello implica una menor tributación por unidad exportada respecto de la vigente durante buena parte del año anterior, el aumento en el volumen exportado por las cadenas del agro compensa dicha reducción y contribuye a estabilizar el resultado fiscal entre años”, puede leerse en el último informe de la BCR.

Las exportaciones se mueven a dos velocidades. Por un lado, los volúmenes vendidos al exterior avanzaron un 12% mientras que la liquidación de divisas cayó un 16% en la comparación interanual.

Las empresas agroexportadoras liquidaron divisas durante julio por un total de 2918 millones de dólares, lo que implicó una baja del 3% en la comparación con junio del mismo año. En el acumulado anual, los dólares ofrecidos al Mercado Único y Libre de Cambios totalizaron los 16.297 millones. Esto representó una merma del 16% en la comparación internacional. Los volúmenes exportados avanzan pero no así los dólares que ingresan.

De acuerdo al último informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el acumulado de los primeros siete meses del año las exportaciones de los principales granos y derivados industriales alcanzaron un volumen de 69 millones de toneladas, con un crecimiento interanual del 11,3% y superando a su vez el pico previo registrado en 2022 de 65 millones de toneladas. Parte de ese resultado se explicó por las exportaciones de trigo que se encuentran un 70% por encima del promedio de los últimos años.

Para el analista Javier Preciado Patiño, otro efecto vinculado al comercio exterior tiene que ver con la recaudación por las retenciones a la exportación. “En octubre del año pasado, los derechos de exportación apenas habían representado el 1,6% de la masa fiscal. A partir de allí comenzó un proceso de recuperación que elevó su participación al 5,2% en julio de este año. Es la mayor participación desde julio de 2025, cuando tras el fin del primer dólar soja del ministro Caputo, se alcanzó el 6,8 por ciento”, sostuvo Patiño.

La brecha de precios entre productores y las góndolas

Durante junio, la brecha de precios entre el origen (los productos puestos en la tranquera de los campos) y el destino (las góndolas de los supermercados) bajó un 12,1% interanual. En la comparación mes a mes se observó una ligera caída, pasando de 3,83 veces en mayo a 3,78 en junio. Es decir, los consumidores pagaron en promedio 3,78 veces más de lo que cobró el productor.

“Como resultado de este achicamiento de la brecha, la participación de los productores en el precio final mejoró levemente respecto al mes previo, alcanzando el 27,4%”, indicaron desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El mayor desfasaje del mes lo protagonizó la acelga, cuya brecha escaló un 62,9%. El motivo central fue el desplome del 18,4% en el precio en origen, a la par de un discreto ajuste al alza del 1,9% en destino. Le siguió en importancia el tomate redondo, con un alza en la brecha del 33,0%, aunque en su caso impulsado por un fuerte incremento en origen (+46,0%).

El Índice de Precios en Origen mide la evolución del precio en origen de la canasta IPOD como agregado de los 24 índices elementales que lo componen, utilizando una estructura de ponderación fija basada en los datos de finalidad del gasto correspondientes a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Durante junio, el precio en origen de la canasta IPOD experimentó un incremento del 59,8% en su comparación interanual. Por su parte, el acumulado de los últimos 12 meses reflejó una suba del 28,6%, mientras que la medición intermensual evidenció un crecimiento del 0,5%.

Dentro de las variaciones más sobresalientes del mes, resaltó el fuerte incremento del 111,1% en el precio en origen de la calabaza. Pese a esta marcada suba en la instancia de producción, el precio en góndola solo avanzó un 1,9%, provocando una contracción del 13,8% en la brecha IPOD.