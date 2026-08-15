Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 15 de agosto

El dólar blue finalizó la semana el viernes en $1525 para la compra y $1545 para la venta, con una variación de 0,32%. Con el mercado financiero cerrado durante el fin de semana, esa cotización queda instalada para este sábado, 15 de agosto, y recién retomará movimiento en la próxima jornada hábil. De esta manera, la divisa paralela mantiene los valores registrados al cierre del viernes.