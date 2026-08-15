Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 15 de agosto
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 5 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 15 de agosto
Con el mercado cerrado y sin operaciones en la city durante el fin de semana, el dólar blue se mantuvo estable este sábado 15 de agosto y cerró en $1525 para la compra y $1545 para la venta, con una variación del 0,32%.
Hace 20 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 15 de agosto
Con el mercado cerrado por el fin de semana, el dólar CCL despidió la semana con un precio de compra de $1570.2553 y un precio de venta de $1581.8996, lo que representó una variación de 0,07% en su última cotización registrada.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 15 de agosto
Durante el fin de semana, con el mercado financiero cerrado, la cotización del dólar MEP se mantiene estática este sábado, 15 de agosto, preservando los valores de referencia que dejó la última rueda hábil: la compra se ubica en $1511.15 y la venta en $1515.59, con una variación negativa del -0,27%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 15 de agosto
Este sábado 15 de agosto, el dólar oficial mantiene su cotización estática durante el fin de semana, ya que el mercado está cerrado, y queda con un valor de $1460 para la compra y $1510 para la venta, tras registrar una variación del -0,33%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 15 de agosto
El dólar blue finalizó la semana el viernes en $1525 para la compra y $1545 para la venta, con una variación de 0,32%. Con el mercado financiero cerrado durante el fin de semana, esa cotización queda instalada para este sábado, 15 de agosto, y recién retomará movimiento en la próxima jornada hábil. De esta manera, la divisa paralela mantiene los valores registrados al cierre del viernes.
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Desde el PRO le bajaron el pulgar al endeudamiento en dólares para empresas: "2001"
El ex ministro de economía Hernán Lacunza afirmó que medidas similares a las anunciadas por el ministro Caputo, habían sido dispuestas en la previa a la crisis que tumbó la convertibildad. El ex titular del BCRA, Guido Sandleris, también alertó por las acciones.
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Milei proyecta recaudar 4600 millones de dólares en concepto de retenciones agropecuarias
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La inversión que destrona al dólar: se puede entrar desde US$50 y todos lo quieren
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10:26 | 13/08/2026
El dólar se estabiliza tras enfriarse la expectativa de un alza de tasas en EE.UU.
Los precios al consumidor subieron 0,1 % en julio y moderaron las apuestas sobre una suba de tasas en septiembre. El billete verde avanzó 0,4 % en la semana frente a las principales divisas.
Ilustración fotográfica con billetes de dólar, euro, yen, libra esterlina, lira turca y yuan.
07:04 | 13/08/2026
A cuanto cotiza hoy el dólar tras una jornada estable
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
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Caputo buscó llevar optimismo a los mercados y pronosticó qué pasará con el dólar en 2027
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19:30 | 12/08/2026
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A cuánto va a estar el dólar según el BCRA
06:50 | 12/08/2026
El dólar oficial cerró estable y subieron los financieros
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
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El Gobierno enfrenta el desafío de renovar deuda con mayor presión sobre el dólar
El primer test de agosto es por un bajo volumen, unos 4,5 billones de pesos del vencimiento de una Lecap, pero se da en un clima financiero menos favorable, con mayor presión sobre el dólar y la desconfianza del mercado por el manejo poco claro de las estadísticas. Es récord el costo de sacar dólares del país.
18:35 | 11/08/2026
Qué valor puede alcanzar el dólar el viernes
El Banco Central actualizó los valores del esquema de bandas cambiarias. El techo del corredor continuará subiendo durante esta semana y superará los $1.800.
Valor máximo del dólar según BCRA
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El dólar blue cerró cerca de su récord histórico mientras el oficial finalizó a la baja
La divisa en el mercado paralelo volvió a subir, mientras que el oficial operó a la baja.