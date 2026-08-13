Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 13 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se actualiza este jueves 13 de agosto con una variación de 0,31% en el mercado de bonos. La cotización para la compra se ubica en $1525.92, mientras que para la venta se posiciona en $1526.9, en una rueda donde los activos de renta fija concentran la atención de los operadores.