Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 13 de agosto
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 19 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 13 de agosto
El dólar contado con liquidación (CCL) se actualiza en el mercado con una variación positiva de 0,87%: la compra se ubica en $1584.4781 y la venta en $1592.1288, mientras los operadores siguen de cerca el movimiento del tipo de cambio financiero.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 13 de agosto
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se actualiza este jueves 13 de agosto con una variación de 0,31% en el mercado de bonos. La cotización para la compra se ubica en $1525.92, mientras que para la venta se posiciona en $1526.9, en una rueda donde los activos de renta fija concentran la atención de los operadores.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 13 de agosto
El dólar oficial se mantiene estable este jueves 13 de agosto en el Banco Nación, donde la cotización para la compra es de $1465 y para la venta se ubica en $1515. La variación registrada es de 0,00%, lo que refleja una actualización sin cambios en el tipo de cambio oficial.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 13 de agosto
En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este jueves 13 de agosto con una leve caída: la compra opera en $1520 y la venta en $1540, lo que representa una variación de -0,65%. La cotización paralela acompaña así la ronda cambiaria del día.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 13 de agosto
El mercado de contado con liqui (CCL) muestra en esta actualización una variación positiva de 0,87%: la cotización del dólar CCL se ubica en $1584.4781 para la compra y en $1592.1288 para la venta.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 13 de agosto
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, opera este jueves 13 de agosto con una variación de 0,31% en el mercado de bonos, donde la moneda se cotiza en $1525.92 para la compra y $1526.9 para la venta, en una rueda que mantiene la atención de los inversores sobre los activos de renta fija.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 13 de agosto
Este jueves 13 de agosto, el dólar Oficial en el Banco Nación se actualiza con la punta compradora en $1465 y la vendedora en $1515. La variación de la jornada es de 0,00%, lo que refleja un comportamiento estable de la moneda estadounidense en la entidad pública.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 13 de agosto
El dólar blue se actualiza este jueves 13 de agosto en el mercado informal con una variación negativa del 0,65%. La divisa paralela se negocia a $1520 para la compra y a $1540 para la venta, en una cotización que refleja el movimiento del día.
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
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Sin cambios en el dólar oficial, subieron los financiero y bajó el blue
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