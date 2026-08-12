Caputo anunció lo que va a pasar con el dólar en el año electoral de 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó este miércoles qué cree que ocurrirá con el dólar durante el 2027, de cara a la campaña electoral en la que Javier Milei espera buscar la reelección.

Las afirmaciones de Caputo ocurrieron durante la disertación que brindó en la Bolsa de Comercio de Córdoba, cuando buscó llevar optimismo a los mercados para descartar un escenario de turbulencia financiera, como el de la campaña electoral de 2025.

"El flujo de dólares es cada vez más alto, no es cada vez más bajo. Entonces, esto garantiza que no vamos a tener problemas del tipo de cambio como supimos tener en el pasado", afirmó el ministro, haciendo alusión a la acumulación de reservas del Banco Central que arrancó este año.

En ese sentido, agregó que ese escenario "incluso es moderado, porque está tomado con las inversiones que tenemos hoy y la realidad es que van a estar entrando muchas más inversiones".

Luego, precisó que "en breve se van a enterar de los proyectos aprobados que son solo un cuarto, porque va a venir algún que otro RIGI por hasta 50.000 millones de dólares".

Caputo evitó la autocrítica y volvió a apostar todo a la energía y la minería

En su exposición, Caputo también se refirió a la situación de los distintos sectores de la economía, donde hay una marcada heterogeneidad entre los que crecen de manera constante, como la energía y la minería, y los que se encuentran más estancados o en caída, como es el caso de la industria, el comercio o la construcción.

En ese sentido, indicó que el buen pasar de la energía y la minería permitió tener un mayor ingreso de dólares y, a su vez, sirve para recomponer el balance del Banco Central.

"Que le vaya bien a estos sectores permite que haya suficientes dólares para que haya estabilidad cambiaria y que no tengamos que vivir la locura que fue hace años", acotó, sin hacer alusión a los sectores desfavorecidos por el modelo en los que crece el desempleo y el atraso salarial.

Y, evitando cualquier autocrítica, agregó: "Cuando uno ve los resultados de este programa comparado con otros considerados exitosos, este rankea arriba de cualquiera de esos programas. Hay una buena razón para ser optimistas".

"Es la primera vez que vamos por el camino correcto; siempre Argentina fue para abajo. ¿Qué hay que hacer? Perseverar y profundizar todos estos cambios", cerró Caputo.