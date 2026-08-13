La inversión que destrona al dólar: se puede entrar desde US$50 en un sector que todos los argentinos anhelan

Durante años, para muchos argentinos invertir en ladrillos significó juntar una suma importante de dólares antes de siquiera pensar en comprar una propiedad. Ahora apareció una alternativa que busca cambiar esa lógica: la tokenización de activos inmobiliarios.

El mecanismo permite dividir económicamente un proyecto en pequeñas partes digitales y ofrecerlas a distintos inversores. Así, una persona puede participar de un negocio inmobiliario sin contar con el capital necesario para comprar un departamento o un edificio completo.

Y el ticket de entrada es uno de los principales atractivos: algunas plataformas que operan en Argentina publicitan inversiones iniciales de entre US$50 y US$500.

Cómo funciona la inversión en ladrillos desde US$50

La idea es sencilla. Si un edificio tiene un valor de US$1 millón, puede dividirse en una determinada cantidad de tokens. Un inversor puede comprar una pequeña porción y participar económicamente del proyecto.

Los tokens son activos digitales registrados en una blockchain y pueden representar derechos económicos sobre distintos activos.

En el caso inmobiliario, sin embargo, hay una diferencia importante: comprar un token no significa recibir una escritura ni convertirse directamente en dueño de metros cuadrados.

Los proyectos que actualmente funcionan en Argentina suelen utilizar estructuras jurídicas tradicionales, como fideicomisos inmobiliarios. El token representa una participación económica en un negocio administrado por un tercero.

El fenómeno que busca competir con las inversiones tradicionales

La tokenización no se limita al mercado inmobiliario. También permite fraccionar inversiones vinculadas con vehículos, energías renovables, activos agropecuarios y carteras de crédito.

Un ejemplo citado en el sector es el de un vehículo de US$25.000 que puede dividirse digitalmente entre distintos inversores. El auto luego genera ingresos y estos se distribuyen proporcionalmente entre quienes participaron.

En el mercado inmobiliario, la ventaja principal es el menor monto necesario para ingresar. Mientras un fideicomiso tradicional puede requerir varios miles de dólares, algunas plataformas ofrecen tickets desde US$50.

El mercado argentino que crece detrás de los tokens

El avance de esta alternativa se produce en paralelo con una mayor regulación de la tokenización.

La Comisión Nacional de Valores comenzó a establecer un marco específico a partir de la Resolución General 1069, de fines de 2024, y posteriormente avanzó con la Resolución General 1150/2026.

Además, emprendimientos argentinos como Blockenfy trabajan en la tokenización de activos para empresas que buscan captar inversiones de sus propios usuarios.

Según datos citados en Chainalysis, Argentina movilizó más de US$91.000 millones en transacciones on-chain durante los últimos años y presenta una elevada adopción de criptoactivos en la región.

El riesgo que hay que mirar antes de poner dólares

El bajo monto de entrada no significa que sea una inversión sin riesgo. Si un proyecto inmobiliario tiene problemas, baja ocupación, demora en una obra o una mala administración, el token puede perder valor de la misma manera que cualquier inversión relacionada con ese activo.

Además, existe una cuestión jurídica especialmente importante. El régimen de la CNV todavía no contempla de manera específica y consolidada la tokenización inmobiliaria. Por eso, la protección del inversor depende en gran medida de la estructura legal que existe detrás de cada proyecto.

Antes de invertir, el pequeño ahorrista debería revisar qué activo respalda el token, quién lo administra, qué derechos obtiene el inversor, cómo se distribuyen los ingresos y qué posibilidades existen de vender la participación.

La tokenización puede reducir drásticamente la barrera de entrada al negocio inmobiliario, pero no elimina los riesgos de invertir en ladrillos. La verdadera novedad está en que ahora una persona con pocos dólares puede acceder a una porción de un proyecto que antes estaba reservado para quienes contaban con mucho más capital.