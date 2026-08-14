Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el martes 18 de agosto 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó los valores correspondientes al régimen de bandas cambiarias y confirmó cuál será el límite superior que tendrá el dólar oficial mayorista después del feriado del 17 de agosto.

Según los datos publicados por la autoridad monetaria, el martes 18 de agosto de 2026 el techo de la banda cambiaria se ubicará en $1.865,14 por dólar, por encima de los $1.860,62 establecidos para este viernes 14. Esto significa que el límite superior avanzará $4,52 entre ambas jornadas. Sin embargo, el valor informado por el BCRA no implica que el dólar necesariamente vaya a cotizar a ese precio: representa el máximo previsto dentro del corredor cambiario para esa fecha.

Cuál es el valor máximo que puede alcanzar el dólar el martes 18 de agosto

De acuerdo con la última actualización oficial del régimen de bandas cambiarias, los valores del límite superior son:

Viernes 14 de agosto: $1.860,62.

$1.860,62. Martes 18 de agosto: $1.865,14.

De esta manera, el techo de la banda continuará con su trayectoria ascendente y marcará un nuevo máximo dentro del esquema vigente. La diferencia entre ambos valores es de $4,52, equivalente a un incremento de aproximadamente 0,24%.

El valor del dólar según el BCRA

El valor de $1.865,14 no constituye una estimación sobre la cotización que tendrá efectivamente el dólar el martes, sino que corresponde al límite superior establecido por el BCRA.

El régimen de bandas define un corredor dentro del cual puede fluctuar el dólar oficial mayorista. Mientras la cotización permanezca dentro de esos límites, el precio se determina principalmente a partir de la oferta y la demanda del mercado.

El techo funciona como uno de los puntos centrales del esquema: si la cotización llega al límite superior, el Banco Central puede intervenir mediante la venta de divisas para evitar que el tipo de cambio supere ese nivel. En el extremo opuesto se encuentra el piso de la banda. Cuando el dólar alcanza ese límite inferior, la autoridad monetaria puede comprar divisas, lo que le permite incrementar sus reservas internacionales.

Cómo funciona el régimen de bandas cambiarias

El esquema cambiario establece diariamente un piso y un techo para el dólar mayorista. Estos límites se actualizan de acuerdo con el mecanismo previsto por el régimen y sirven como referencia para determinar el espacio dentro del cual puede fluctuar la cotización. Por ese motivo, existe una diferencia entre el techo de la banda y el precio efectivo del dólar. El primero indica hasta dónde puede avanzar el tipo de cambio dentro del corredor, mientras que el segundo depende de las operaciones realizadas en el mercado cambiario.

Así, aunque el límite superior será de $1.865,14 el martes 18 de agosto, la cotización puede mantenerse considerablemente por debajo de ese valor.

Qué valor tendrá el dólar según el BCRA confirmado

A cuánto espera el mercado que llegue el dólar en 2026

En paralelo, las principales consultoras y entidades financieras que participan del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectan una evolución gradual del tipo de cambio durante los próximos meses. Para agosto, la mediana de las estimaciones ubica al dólar mayorista en $1.512. Las previsiones continúan en $1.546 para septiembre, $1.577 para octubre y $1.618 para noviembre.

Para diciembre de 2026, el mercado espera un tipo de cambio de $1.652, mientras que para enero de 2027 la estimación asciende a $1.688. La previsión para diciembre se redujo en alrededor de $21 frente al relevamiento anterior, cuando se esperaba un dólar cercano a los $1.673.