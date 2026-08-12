LLA dejó que insulten a sus aliados, pero tuvo dictamen para la reforma la carta Orgánica del BCRA en Diputados

El proyecto de reforma de la carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) obtuvo dictamen del plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Si bien La Libertad Avanza (LLA) está en condiciones de llevarlo al recinto, la elección de los expositores y los dichos de estos pusieron en riesgo el aval, tanto por el rechazo y retirada del peronismo, como por la agresiones a los bloques aliados.

Pasada más de una hora de debates, el titular de la comisión de Finanzas, el diputado oficialista Santiago Pauli, anunció que el dictamen del oficialismo obtuvo 42 firmas de 72 legisladores presentes. Las rúblicas de los aliados fueron de la Unión Cívica Radical (2), PRO (2), Independencia (1), Producción y Trabajo (1) y Innovación Federal (1).

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Fuentes parlamentarias informaron a El Destape que la intención del oficialismo es tratar el la reforma a la peruana del BCRA en una potencial sesión para el 26 de agosto, en la que se debatiría otro proyecto que obtuvo dictamen hoy, el de las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal.

Si bien en la primera jornada de expositores habían ido a explicar el proyecto funcionarios del Ejecutivo, en esta oportunidad el oficialismo convocó a cuatro economistas ultraliberales: Miguel Boggiano, Ramiro Castiñeira, Héctor Rubini y Aldo Abram. Los dos primeros forman parte del consejo de Asesores del presidente Javier Milei.

Al inicio de la comisión, Boggiano afirmó que gobiernos "demócratas, radicales, peronistas, desarrollistas, militares, kirchneristas y macristas" usaron al BCRA para "estafar sistemáticamente a la Argentina" a través de la emisión monetaria, que, para los economistas que se encuadran bajo el mismo dogma que Milei, es la única causa de la inflación.

Castiñeira, por su parte, sostuvo que "la carta orgánica que se propone es similar a la que tiene Brasil, para luego lanzar: "No se asusten muchachos, es una perimetral a la política para que nunca más saqueen las reservas y hagan emisión monetaria".

"Parecen sacados de un streaming de Carajo. Falta el Gordo Dan", se quejó el diputado Itai Hagman, en referencia a que "cuatro ciudadanos que no tienen cargo público" fueron a exponer el proyecto.

El titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, el diputado nacional de LLA Bertie Benegas Lynch, alegó que se le informó al jefe de la bancada del peronismo, Germán Martínez, que podían traer invitados y "no tuvimos respuesta". "Es un disparador, no le tengamos miedo", acotó, en referencia a los expositores.

"Nosotros tenemos derecho de traer informantes nuestros que no estén a favor del proyecto", se quejó la diputada de Unión por la Patria Jimena López, que respondió que la última vez que Martínez tuvo contacto con Benegas Lynch fue en diciembre. La massista, luego, le respondió a Castiñeira: "Si tenés ganas de ser diputado y venirnos a decir qué hacés, ponete en una lista". Minutos después, los representantes del peronismo en las comisiones emprenderían la retirada.

Los dichos de Boggiano y Castiñeiras enervó también a los bloques aliados, que homenajeó a los dichos del senador de LLA Joaquín Benegas Lynch en la última sesión de la Cámara alta, con su alusión a "los tibios del medio". La diputada oficialista Silvana Guidice buscó adelantarse y pidió disculpas a los socios del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)

"Ustedes sabían lo que iban a decir estas personas", le respondió el diputado del MID Eduardo Falcone, que, pese a no nombrarlos, calificó de "pelotudos" a Castiñeiras y Boggiano en su cuenta de X. En el plenario, el desarrollista discrepó con los disertantes por querer "imponer una verdad permanente para los siglos de los siglos" respecto a la emisión monetaria, así como la iniciativa dee que el BCRA se dedique unicamente a sostener el valor de la moneda.

Por su parte, la diputada del PRO Daiana Fernández Molero aclaró que su acompañamiento "no está sujeto a como nos tratan". Su par Fernando De Andreis agradeció las disculpas de Gudice y Benegas Lynch. Este pidió la palabra para aclarar que él no hizo eso. Tras esto, el ladero de Mauricio Macri aevirtió: "Las personas políticas valen cuando dicen en privado lo que sostienen en público".

El texto redactado por la Casa Rosada, que Milei consideró lo suficientemente importante como para anunciarlo en Cadena Nacional, propone que el BCRA funcione como su similar de Perú. Con esto, la única función que tendrá será "preservar el valor de la moneda" y la remoción de su cúpula se podrá lograr solo con dos tercios de las dos cámaras.