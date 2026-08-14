Viernes 14 de Agosto del 2026 Vie 14 Ago
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 14 de agosto

En VIVO - Actualizado hace 11 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 14 de agosto

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 14 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 14 de agosto

El dólar blue se actualiza este viernes, 14 de agosto, en el mercado informal con un valor de $1520 para la compra y $1540 para la venta, lo que deja una variación de 0,00% respecto de la referencia anterior.

Hace 29 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 14 de agosto

El CCL se actualiza este viernes 14 de agosto en el mercado de contado con liqui: la compra se ubica en $1580.7658 y la venta en $1584.8653, con una variación de 0,02% que refleja el movimiento del tipo de cambio en tiempo real.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 14 de agosto

El dólar MEP, también llamado dólar bolsa, se actualiza este viernes 14 de agosto con una variación de -0,26%: la compra se ubica en $1519.71 y la venta en $1521.92, mientras el mercado de bonos acompaña la referencia del segmento financiero.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 14 de agosto

El dólar oficial se actualiza este viernes 14 de agosto con una variación de 0,00%: en el Banco Nación, la compra se ubica en $1465 y la venta en $1515.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 14 de agosto

El dólar blue se mantiene estable este viernes 14 de agosto en el mercado informal: la cotización de la divisa paralela se ubica en $1520 para la compra y en $1540 para la venta, con una variación de 0,00% respecto de la referencia previa, en un día en el que el tipo de cambio libre repite los mismos valores en las operaciones de compra y venta.

Hace 9 horas

Caputo y el milagro de vender infinitamente el mismo dólar

La excusa de la administración libertaria es generar una monetización de la economía en dólares, pero lo que busca es generar dólares contables para incrementar artificialmente la oferta de divisas en el mercado de cambio a costa de poner en riesgo el sistema financiero y la solvencia de las empresas. Un mismo dólar da vueltas y vueltas.

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El dólar se estabiliza tras enfriarse la expectativa de un alza de tasas en EE.UU.

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Caputo buscó llevar optimismo a los mercados y pronosticó qué pasará con el dólar en 2027

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19:30 | 12/08/2026

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El último relevamiento del Banco Central mostró que el mercado mantuvo prácticamente sin cambios su proyección para agosto y recortó las estimaciones para los próximos meses. Cuánto esperan que cotice el dólar hasta fin de año.

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06:50 | 12/08/2026

El dólar oficial cerró estable y subieron los financieros

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21:37 | 11/08/2026

El Gobierno enfrenta el desafío de renovar deuda con mayor presión sobre el dólar

El primer test de agosto es por un bajo volumen, unos 4,5 billones de pesos del vencimiento de una Lecap, pero se da en un clima financiero menos favorable, con mayor presión sobre el dólar y la desconfianza del mercado por el manejo poco claro de las estadísticas. Es récord el costo de sacar dólares del país. 

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18:35 | 11/08/2026

Qué valor puede alcanzar el dólar el viernes

El Banco Central actualizó los valores del esquema de bandas cambiarias. El techo del corredor continuará subiendo durante esta semana y superará los $1.800.

Valor máximo del dólar según BCRA

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06:47 | 11/08/2026

El dólar blue cerró cerca de su récord histórico mientras el oficial finalizó a la baja

La divisa en el mercado paralelo volvió a subir, mientras que el oficial operó a la baja. 

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19:20 | 10/08/2026

Fuga de divisas: salieron casi tres dólares por cada uno que compró el Central en reservas

Un informe bonaerense advierte que ingresaron US$82.200 millones desde 2023, pero el BCRA solo acumuló US$21.800 millones.

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16:08 | 10/08/2026

Cómo comprar el dólar más barato

El dólar oficial se posiciona como la alternativa más barata al inicio de la segunda semana de agosto, a $1.520. Qué opciones existen para comprar divisas y cómo funciona la operatoria del dólar MEP.

A cuánto cotiza el dólar este lunes

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07:03 | 10/08/2026

Pese a que el dólar oficial no ofreció cambios, subieron todos los paralelos

El dólar oficial se mantuvo estable pero subieron en los mercados financieros. 

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12:32 | 09/08/2026

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo

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