Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 14 de agosto

El dólar blue se mantiene estable este viernes 14 de agosto en el mercado informal: la cotización de la divisa paralela se ubica en $1520 para la compra y en $1540 para la venta, con una variación de 0,00% respecto de la referencia previa, en un día en el que el tipo de cambio libre repite los mismos valores en las operaciones de compra y venta.