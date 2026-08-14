Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 14 de agosto
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 14 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 14 de agosto
El dólar blue se actualiza este viernes, 14 de agosto, en el mercado informal con un valor de $1520 para la compra y $1540 para la venta, lo que deja una variación de 0,00% respecto de la referencia anterior.
Hace 29 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 14 de agosto
El CCL se actualiza este viernes 14 de agosto en el mercado de contado con liqui: la compra se ubica en $1580.7658 y la venta en $1584.8653, con una variación de 0,02% que refleja el movimiento del tipo de cambio en tiempo real.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 14 de agosto
El dólar MEP, también llamado dólar bolsa, se actualiza este viernes 14 de agosto con una variación de -0,26%: la compra se ubica en $1519.71 y la venta en $1521.92, mientras el mercado de bonos acompaña la referencia del segmento financiero.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 14 de agosto
El dólar oficial se actualiza este viernes 14 de agosto con una variación de 0,00%: en el Banco Nación, la compra se ubica en $1465 y la venta en $1515.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 14 de agosto
El dólar blue se mantiene estable este viernes 14 de agosto en el mercado informal: la cotización de la divisa paralela se ubica en $1520 para la compra y en $1540 para la venta, con una variación de 0,00% respecto de la referencia previa, en un día en el que el tipo de cambio libre repite los mismos valores en las operaciones de compra y venta.
Hace 9 horas
Caputo y el milagro de vender infinitamente el mismo dólar
La excusa de la administración libertaria es generar una monetización de la economía en dólares, pero lo que busca es generar dólares contables para incrementar artificialmente la oferta de divisas en el mercado de cambio a costa de poner en riesgo el sistema financiero y la solvencia de las empresas. Un mismo dólar da vueltas y vueltas.
Hace 15 horas
La inversión que destrona al dólar: se puede entrar desde US$50 y todos lo quieren
El dólar dejó de ser la única alternativa para los pequeños ahorristas que buscan proteger sus pesos. La tokenización inmobiliaria permite participar de proyectos vinculados a viviendas y otros activos desde montos que arrancan en US$50, aunque el mecanismo también tiene riesgos que conviene conocer antes de invertir.
Hace 18 horas
El dólar se estabiliza tras enfriarse la expectativa de un alza de tasas en EE.UU.
Los precios al consumidor subieron 0,1 % en julio y moderaron las apuestas sobre una suba de tasas en septiembre. El billete verde avanzó 0,4 % en la semana frente a las principales divisas.
Ilustración fotográfica con billetes de dólar, euro, yen, libra esterlina, lira turca y yuan.
Hace 21 horas
A cuanto cotiza hoy el dólar tras una jornada estable
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
20:00 | 12/08/2026
Caputo buscó llevar optimismo a los mercados y pronosticó qué pasará con el dólar en 2027
El ministro de Economía habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba y volvió a apostar todo al crecimiento de la energía y la minería.
19:30 | 12/08/2026
Qué va a pasar con el dólar en agosto
El último relevamiento del Banco Central mostró que el mercado mantuvo prácticamente sin cambios su proyección para agosto y recortó las estimaciones para los próximos meses. Cuánto esperan que cotice el dólar hasta fin de año.
A cuánto va a estar el dólar según el BCRA
06:50 | 12/08/2026
El dólar oficial cerró estable y subieron los financieros
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
21:37 | 11/08/2026
El Gobierno enfrenta el desafío de renovar deuda con mayor presión sobre el dólar
El primer test de agosto es por un bajo volumen, unos 4,5 billones de pesos del vencimiento de una Lecap, pero se da en un clima financiero menos favorable, con mayor presión sobre el dólar y la desconfianza del mercado por el manejo poco claro de las estadísticas. Es récord el costo de sacar dólares del país.
18:35 | 11/08/2026
Qué valor puede alcanzar el dólar el viernes
El Banco Central actualizó los valores del esquema de bandas cambiarias. El techo del corredor continuará subiendo durante esta semana y superará los $1.800.
Valor máximo del dólar según BCRA
06:47 | 11/08/2026
El dólar blue cerró cerca de su récord histórico mientras el oficial finalizó a la baja
La divisa en el mercado paralelo volvió a subir, mientras que el oficial operó a la baja.
19:20 | 10/08/2026
Fuga de divisas: salieron casi tres dólares por cada uno que compró el Central en reservas
Un informe bonaerense advierte que ingresaron US$82.200 millones desde 2023, pero el BCRA solo acumuló US$21.800 millones.
16:08 | 10/08/2026
Cómo comprar el dólar más barato
El dólar oficial se posiciona como la alternativa más barata al inicio de la segunda semana de agosto, a $1.520. Qué opciones existen para comprar divisas y cómo funciona la operatoria del dólar MEP.
A cuánto cotiza el dólar este lunes
07:03 | 10/08/2026
Pese a que el dólar oficial no ofreció cambios, subieron todos los paralelos
El dólar oficial se mantuvo estable pero subieron en los mercados financieros.
12:32 | 09/08/2026
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.