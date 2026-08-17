Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el viernes 21 de agosto 2026

El esquema de bandas cambiarias continúa determinando los límites dentro de los cuales puede fluctuar el dólar oficial mayorista. De acuerdo con los valores publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el techo del corredor seguirá avanzando durante la próxima semana.

Según la última actualización, el viernes 21 de agosto de 2026 el límite superior de la banda cambiaria será de $1.868,54 por dólar. Este será, por lo tanto, el valor máximo contemplado por el esquema para esa jornada.

El dato no significa que el dólar necesariamente vaya a cotizar a ese precio. Los $1.868,54 representan el techo de la banda, mientras que dentro del corredor el tipo de cambio puede fluctuar de acuerdo con la oferta y la demanda.

Cuál es el valor máximo que puede alcanzar el dólar el viernes 21 de agosto

Los valores informados para el límite superior de la banda cambiaria muestran una suba gradual durante la semana:

Martes 18 de agosto: $1.865,14.

$1.865,14. Miércoles 19 de agosto: $1.866,27.

$1.866,27. Jueves 20 de agosto: $1.867,41.

$1.867,41. Viernes 21 de agosto: $1.868,54.

De esta manera, entre el martes y el viernes el techo de la banda aumentará $3,40, hasta alcanzar los $1.868,54 al cierre de la semana.

El valor del dólar oficial según el BCRA

Cómo funcionan las bandas cambiarias del dólar

El régimen establece un piso y un techo para el dólar oficial mayorista. Dentro de esos límites, la cotización puede moverse según las condiciones del mercado cambiario.

El límite superior funciona como una referencia para determinar hasta dónde puede avanzar la cotización dentro del esquema. Por eso, el valor informado para cada jornada no constituye una proyección ni implica que el dólar vaya a alcanzar necesariamente ese precio.

Así, los $1.868,54 del viernes 21 de agosto corresponden específicamente al límite superior previsto para esa fecha.

A cuánto estará el dólar según la banda cambiaria

A cuánto espera el mercado que llegue el dólar

En paralelo, las principales consultoras y entidades financieras que participan del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectaron una evolución gradual del dólar durante los próximos meses.

Para agosto, la mediana de las estimaciones ubicó al dólar mayorista en $1.512. Hacia septiembre, el valor esperado asciende a $1.546, mientras que para octubre llega a $1.577. Las proyecciones continúan con $1.618 para noviembre y $1.652 para diciembre de 2026. Para enero de 2027, el mercado espera un tipo de cambio de $1.688.

La diferencia entre estas cifras y los $1.868,54 previstos para el viernes 21 se explica porque el REM refleja una estimación sobre el nivel esperado del tipo de cambio, mientras que la banda marca el límite máximo permitido por el régimen para cada jornada.