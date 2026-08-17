Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 17 de agosto
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 7 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 17 de agosto
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza este lunes 17 de agosto en el mercado de bonos con una actualización normal: la compra se ubica en $1511.15 y la venta en $1515.59, con una variación de -0,27%.
Hace 23 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 17 de agosto
El dólar oficial en el Banco Nación se actualiza este lunes 17 de agosto con una leve baja: la compra cotiza a $1460 y la venta a $1510, lo que representa una variación de -0,33%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 17 de agosto
En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este lunes 17 de agosto con un valor de $1525 para la compra y $1545 para la venta, lo que representa una variación de 0,32% en la jornada.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 17 de agosto
En el mercado de contado con liqui, el dólar CCL se actualiza este lunes 17 de agosto con una compra de $1570.2553 y una venta de $1581.8996, lo que representa una variación de 0,07%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 17 de agosto
Este lunes 17 de agosto, el dólar MEP se negocia en el mercado de bonos con una variación de -0,27%: la compra se ubica en $1511.15 y la venta en $1515.59, mientras el dólar bolsa acompaña la actualización de la jornada.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 17 de agosto
El dólar oficial se actualiza este lunes 17 de agosto en el Banco Nación con una variación de -0,33%: para la compra, el valor es de $1460, y para la venta, de $1510.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 17 de agosto
En el mercado informal, el dólar blue cotiza este lunes 17 de agosto a $1525 para la compra y $1545 para la venta, con una variación del 0,32%. Así, la cotización del dólar hoy y dólar blue hoy en vivo refleja la dinámica de la City, donde los operadores siguen de cerca la evolución de la divisa.
Hace 17 horas
La advertencia de Melconian a Milei sobre el modelo económico: "Callejón complicado"
El economista señaló que el Gobierno "va a tener que elegir" entre bajar la inflación, acumular reservas o reactivar la economía. Alertó por el tipo de cambio.
Hace 17 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
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00:05 | 16/08/2026
El Big Mac revela el problema del dólar de Milei
El Índice Big Mac, elaborado por la revista británica The Economist, cumple 40 años y ofrece una señal incómoda para Milei: ajustado por PIB per cápita, muestra al peso 19% sobrevaluado. El dato coincide con un tipo de cambio real históricamente apreciado. Pese a la cosecha récord, Vaca Muerta, la minería y el superávit comercial, el programa de Milei no logra transformar esa abundancia de dólares en tranquilidad cambiaria.
La base de datos de The Economist para elaborar el Índice Big Mac ajustado por el PIB per cápita arroja una sobrevaluación del peso de 19% frente al dólar. Imagen: ChatGPT.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 15 de agosto
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20:54 | 14/08/2026
Desde el PRO le bajaron el pulgar al endeudamiento en dólares para empresas: "2001"
El ex ministro de economía Hernán Lacunza afirmó que medidas similares a las anunciadas por el ministro Caputo, habían sido dispuestas en la previa a la crisis que tumbó la convertibildad. El ex titular del BCRA, Guido Sandleris, también alertó por las acciones.
18:38 | 14/08/2026
Milei proyecta recaudar 4600 millones de dólares en concepto de retenciones agropecuarias
La recaudación por retenciones durante 2026 será del 1% inferior en la comparativa interanual y un 50% más baja que la registrada durante el período 2021-2022 tras la suba de los precios internacionales de las materias primas post inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.
12:28 | 14/08/2026
Cuál es el valor del dólar que alcanzará el martes
El Banco Central actualizó el techo del esquema de bandas cambiarias. Tras el fin de semana largo, el límite superior del corredor superará los $1.860.
El valor del dólar según el BCRA
07:29 | 14/08/2026
A cuanto cotiza hoy el dólar oficial tras una jornada estable
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
18:51 | 13/08/2026
Caputo y el milagro de vender infinitamente el mismo dólar
La excusa de la administración libertaria es generar una monetización de la economía en dólares, pero lo que busca es generar dólares contables para incrementar artificialmente la oferta de divisas en el mercado de cambio a costa de poner en riesgo el sistema financiero y la solvencia de las empresas. Un mismo dólar da vueltas y vueltas.
13:40 | 13/08/2026
La inversión que destrona al dólar: se puede entrar desde US$50 y todos lo quieren
El dólar dejó de ser la única alternativa para los pequeños ahorristas que buscan proteger sus pesos. La tokenización inmobiliaria permite participar de proyectos vinculados a viviendas y otros activos desde montos que arrancan en US$50, aunque el mecanismo también tiene riesgos que conviene conocer antes de invertir.
10:26 | 13/08/2026
El dólar se estabiliza tras enfriarse la expectativa de un alza de tasas en EE.UU.
Los precios al consumidor subieron 0,1 % en julio y moderaron las apuestas sobre una suba de tasas en septiembre. El billete verde avanzó 0,4 % en la semana frente a las principales divisas.
Ilustración fotográfica con billetes de dólar, euro, yen, libra esterlina, lira turca y yuan.
07:04 | 13/08/2026
A cuanto cotiza hoy el dólar tras una jornada estable
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
20:00 | 12/08/2026
Caputo buscó llevar optimismo a los mercados y pronosticó qué pasará con el dólar en 2027
El ministro de Economía habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba y volvió a apostar todo al crecimiento de la energía y la minería.
19:30 | 12/08/2026
Qué va a pasar con el dólar en agosto
El último relevamiento del Banco Central mostró que el mercado mantuvo prácticamente sin cambios su proyección para agosto y recortó las estimaciones para los próximos meses. Cuánto esperan que cotice el dólar hasta fin de año.
A cuánto va a estar el dólar según el BCRA