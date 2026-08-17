Según un informe de LatinFocus Consensus Forecast el dólar tocaría el techo de los $1650 a fin de año. El escrito reúne los pronósticos de más de 50 bancos y consultoras internacionales, y estimó que el dólar mayorista llegará a $1.648,10 a fines de 2026.

Tomando como referencia el cierre del viernes pasado, la cotización del dólar se ubicó en $1.487,50. La proyección LatinFocus Consensus Forecast implica una suba de 10,8% para lo que resta del año. De esta manera, el movimiento equivale a una pérdida aproximada del 9,7% del valor del peso frente al dólar.

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El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó que para el mes de diciembre el tipo de cambio nominal de la divisa estadounidense será de $1.652. Dicho valor representa una variación interanual del 14,1% frente al nivel de diciembre del año pasado.

Las proyecciones locales, como las internacionales, coinciden en que el dólar tendría una evolución controlada durante los próximos meses. De esta manera, el punto central es que esa depreciación del peso quedaría por debajo de la inflación esperada. Así, los analistas del REM proyectaron una inflación de 29,8% para 2026, mientras que LatinFocus estimó un avance de precios de 29,3%.

Las reformas de Caputo

El jueves pasado, Luis Caputo anunció en conferencia de prensa que los bancos podrán prestar a las empresas hasta un 15% de sus depósitos en dólares, incluso cuando las firmas tengan sus ingresos exclusivamente en pesos. Se trata de una medida inédita en la historia argentina reciente, que viene a desandar lo establecido por el gobierno de Eduardo Duhalde en 2002, en épocas de fuerte devaluación tras el fin de la convertibilidad.

En ese momento, el mandatario peronista estableció por decreto que los depósitos en dólares no podrían financiar a empresas que cobran solo en moneda local. La medida es alertada por varios economistas, ya que puede generar un severo problema de descalce de monedas, además de un problema de liquidez para los propios bancos si es que se produce una devaluación, e incluso una mayor chance de corridas bancarias al desaparecer el rol del BCRA como prestamista de última instancia.