El economista Carlos Melconian aseguró que el programa económico del gobierno de Javier Milei ingresó en un "callejón complicado", ya que enfrenta la encrucijada de intentar bajar la inflación, reactivar la economía, mantener la estabilidad cambiaria y acumular reservas al mismo tiempo. “Las cuatro cosas juntas no van a poder ser. Va a tener que elegir”, aseguró sobre las tensiones del esquema oficial.

En ese marco, el extitular del Banco Nación cuestionó la decisión de sostener un tipo de cambio que, a su entender, genera una apreciación cambiaria que afecta especialmente a los sectores menos competitivos de la economía.

Melconian planteó que el Gobierno logró avanzar sobre el frente fiscal y monetario, pero ahora enfrenta un escenario diferente. “Acá resulta que tenemos superávit fiscal, seca monetaria y prácticamente estabilidad cambiaria forzada; no es libre el mercado”, señaló.

Más allá de los indicadores macroeconómicos, Melconian puso especial énfasis en el impacto social de una recuperación que no llega de la misma manera a todos los sectores. “Vos tenés que distinguir: problema galopante es financiero. El otro es un problema donde nunca sabés por dónde salta la liebre”, afirmó en declaraciones para Splendid AM 990.

De esta manera, advirtió que mantener determinados niveles de estabilidad económica no necesariamente garantiza que el malestar social permanezca controlado si los hogares no perciben mejoras concretas. Con la inflación corriendo al 30 por ciento, las paritarias permanecen siempre pisadas en torno al 1 mensual, lo que significa que al ancla cambiaria se suma la salarial.

Una economía cada vez más desigual

Melconian también puso el foco en la evolución dispar de los distintos sectores productivos y cuestionó la idea de que la recuperación económica sea homogénea. Según su diagnóstico, existe una fuerte diferencia entre las actividades que actualmente muestran dinamismo y aquellas que continúan atravesando dificultades.

“El segmento ganador es 20% y el segmento muy perdedor es 50% y el neutro es 30%”, describió. Y fue todavía más contundente al graficar la situación: “No es ni dual ni asimétrica. Es 20 bien, 50 enterrado”.

Si bien destacó el desempeño de sectores como la minería y el petróleo, que aportan divisas y contribuyen a evitar una crisis financiera, remarcó que ese aporte no implica necesariamente una recuperación generalizada de la economía. “No tenemos que confundir evitar una crisis financiera con rehabilitar a la Argentina. Son dos cosas diferentes”, sostuvo.

Para el economista la principal dificultad está en que las actividades que mejor funcionan no tienen la capacidad suficiente para absorber al conjunto de los trabajadores que dependen de los sectores más afectados. “La parte magra de esto es una economía gris mediocre porque el 20 ganador emplea 300.000 tipos y el 50 perdedor emplea 8 millones”, afirmó.