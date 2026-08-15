Argentina sigue en el podio de inflación de América Latina pese al ajuste de Milei

A pesar de que el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, repiten como un mantra que el ajuste fiscal y el recorte del gasto público están logrando derrotar a la inflación, la narrativa oficialista choca con la cruda realidad de los números regionales.

Pese a que Argentina se encuentra sumida en un severo plan de austeridad, que desencadenó el cierre de más de 30 mil empresas en la era libertaria, el país se mantiene firme en los primeros puestos de los rankings de inflación de América Latina.

Los datos oficiales del primer semestre de 2026 revelaron que la Argentina acumuló una suba de precios del 19,3% entre enero y julio. Esta cifra ubicó al país en el segundo puesto del ranking regional de inflación, solo por detrás de una Venezuela sumergida en su propia y aislada crisis con un 175,5% de incremento acumulado. Aunque Caputo insistió en que están “atacando la raíz de los problemas y corrigiendo el gasto público" con la firme promesa de que “van a llegar a inflación cero", la realidad de los meses subsiguientes comenzó a mostrar los límites de este esquema de ajuste.

Lejos de consolidar un camino descendente, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio de 2026 volvió a acelerarse tras tres meses consecutivos de desaceleración mensual, registrando una variación del 2,1%.

Este incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto a junio fue atribuido por el Palacio de Hacienda a "factores estacionales propios del receso invernal y al impacto de la suba internacional del petróleo sobre los costos internos". Sin embargo, la comparación internacional desnuda la magnitud de la brecha: la marca mensual argentina de 2,1% (que proyecta una tasa anualizada del 28,3%) más que triplicó al 0,66% registrado en Guatemala, el país que completó el podio del mes.

La Argentina de Milei, lejos de la estabilidad regional

Mientras la administración liberal argumenta que la convergencia con los índices del exterior es simplemente "una cuestión de tiempo", el resto de América Latina parece jugar en otra categoría.

Durante julio, la inmensa mayoría de las naciones vecinas experimentó variaciones que ni siquiera rozaron el medio punto porcentual: Perú registró 0,29%, República Dominicana 0,2%, Colombia 0,17% y economías como la brasileña y uruguaya se plantaron en apenas un 0,07%.

El contraste es todavía más severo al analizar el fenómeno de la deflación, un escenario impensable para los consumidores argentinos. En el séptimo mes del año, cinco países latinoamericanos registraron caídas generalizadas de precios respecto al mes anterior. Nicaragua (-0,07%), Paraguay (-0,10%), Panamá (-0,30%) y Costa Rica (-0,47%) mostraron variaciones negativas. En este escenario destaca el caso de Bolivia, que lideró la lista con una notable deflación del -2,79%.

De este modo, la inflación argentina no solo triplica a la de su seguidor más cercano, sino que además supera de manera abismal a los promedios de la región. Pese a la retórica de la "motosierra" y el indiscutible costo social del ajuste, la distancia que separa a la Argentina de la normalidad monetaria continental sigue siendo considerable y demuestra que estabilizar los precios locales requiere mucho más que una rígida disciplina fiscal.