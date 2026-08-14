Creció el cierre de empresas durante mayo y ya son 30.000 menos en la era Milei

En el contexto de la crisis productiva y la caída de la industria, la cantidad de empresas cerradas no para de crecer bajo el gobierno de Javier Milei y ya son más de 30.000 las que dejaron de existir en términos netos desde el final del gobierno peronista, una cifra que se aceleró en mayo pasado.

Concretamente, la cantidad de empresas registradas en la Argentina cayó en 30.633 desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026, de acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado sobre datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El número de empleadores pasó de 512.357 a 481.724, lo que representa una reducción del 6% durante el gobierno de Milei.

La destrucción de empresas, además, se aceleró durante mayo. Solo en ese mes se registraron 2.371 empleadores menos, frente a la caída de 1.814 empresas que se había producido en abril, según datos de Fundar elaborados a partir de la misma SRT. De esta manera, la reducción mensual fue 557 empresas mayor que en abril, un incremento cercano al 31% en el ritmo de destrucción neta.

El comercio fue el sector más afectado durante mayo, con 841 empleadores menos respecto del mes anterior. Le siguieron la industria manufacturera, con una caída de 403 empresas; los servicios de alojamiento y comida, con 341; transporte y almacenamiento, con 210; y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 156. Los servicios inmobiliarios perdieron otras 113 empresas y la construcción, 42.

Los sectores con más destrucción de empleo en mayo de 2026

El deterioro también se trasladó al empleo. Desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026 se eliminaron en términos netos 411.613 puestos de trabajo registrados, una contracción del 4,2%. La cantidad de trabajadores registrados relevados por la SRT pasó así de 9.857.173 a 9.445.560. Solo durante mayo se perdieron 70.217 empleos registrados.

La industria manufacturera encabezó la pérdida de puestos de trabajo en mayo, con 15.139 empleos menos, seguida por el comercio mayorista y minorista, con 13.488; las actividades administrativas y servicios de apoyo, con 11.050; transporte y almacenamiento, con 6.653; alojamiento y gastronomía, con 5.712; y el agro, con 5.586.

También retrocedieron la construcción, con 4.973 puestos menos; los servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento, con 2.841; los servicios personales y de asociaciones, con 2.444; y los servicios profesionales, científicos y técnicos, con 1.772. En contraste, la administración pública sumó 4.550 puestos, enseñanza 1.266 y minería 55 durante el mes.