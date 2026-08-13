Otra textil cierra en la era Milei: 140 despidos e indemnizaciones al 50%

La industria textil, una de las mayores víctimas del modelo de Javier Milei, sumó a Will Der S.A. como otra firma más que baja sus persianas y despide a sus operarios. "Nos quedamos sin trabajo de la noche a la mañana", se quejó una empleada. Los dueños le echaron la culpa a la "importación desmesurada" del modelo libertario pero se ampararon en la legislación actual para ofrecer indemnizaciones al 50%.

En medio de la recesión, la caída del consumo y la llegada de productos del extranjero, día a día se siguen multiplicando los casos de cierres y despidos en empresas de distintas ramas de la economía. Esta semana fue el turno de Will Der S.A., que decidió cerrar sus plantas en las ciudades bonaerenses de Tigre y Las Flores.

"Somos 140 personas que quedamos sin trabajo de la noche a la mañana", dijo una de las despedidas a El Destape. Fue el viernes pasado cuando dos de los tres dueños de la empresa -uno de ellos el ex director técnico de Los Pumas Santiago Phelan- reunieron a todos los operarios en un galpón para anunciarles que "no había más trabajo" y que la compañía se iba a comunicar con ellos para acordar una salida.

"La empresa se vio asfixiada por las políticas económicas que le dieron la espalda: la importación desmesurada hizo que se vieran afectados nuestros clientes, al no tener a quién venderle. Nuestra prioridad siempre fueron los empleados, que cuentan con un oficio que se está perdiendo. Con profundo pesar atravesamos este cierre impensado, llevado adelante por las políticas de un gobierno que no ayuda a la industria textil", indicó la empresa en un comunicado enviado a los trabajadores el lunes pasado.

Suspensiones y retiros voluntarios

Finalmente, este miércoles por la tarde, cada empleado recibió una oferta de retiro voluntario según su puesto y antigüedad en la empresa. "Llegó el arreglo, pero del 50% de lo que corresponde. Algunos aceptaron. Todos sabemos la situación económica que estamos pasando. Andar sin trabajo es difícil", agregó Mirta, otra trabajadora.

Según pudo saber El Destape, cada uno cobraba por quincena un promedio de $380.000 más un bono que daba el sindicato de $120.000. A una operaria con cuatro años de antigüedad, la empresa le ofreció renunciar a cambio de $3.000.000, una suma que equivale a dos canastas básicas. A otro empleado, con 13 años de trabajo, le ofrecieron apenas $6.000.000.

"Abandono total de nuestro sindicato, la Asociación Obrera Textil. En todo este tiempo no nos asistieron, nos soltaron la mano, nos tuvimos que arreglar entre nosotras", se quejó a este medio otra empleada.

Las textiles, en la mira

Desde el inicio de la gestión de Milei ya desaparecieron 28.262 firmas y se destruyeron 341.396 puestos de trabajo registrados, según un reciente informe elaborado por la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) en base a datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Según los últimos datos del INDEC, en junio la producción de productos textiles cayó 15,9% interanual, mientras que la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado retrocedió 8,4%. En mayo, la caída de la producción textil había alcanzado el 25,6%.

El cierre de Will Der S.A se suma al deterioro que atraviesan las textiles durante los últimos años. De acuerdo con datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), entre abril de 2025 y abril de 2026 se perdieron 15.468 puestos de trabajo formales.