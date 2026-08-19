Irán evalúa atacar objetivos militares de EE.UU. en Europa si Trump escala la guerra

Irán contempla ampliar el alcance de una eventual represalia contra Estados Unidos y atacar objetivos militares estadounidenses en Europa si el presidente Donald Trump intensifica la guerra, según reveló Financial Times a partir de fuentes del régimen de Teherán. Entre los posibles blancos aparecen instalaciones en Bulgaria y Chipre, mientras las fuerzas iraníes también habrían estudiado atacar cables submarinos en el estrecho de Ormuz. En paralelo, Teherán advirtió a los países del Golfo que cualquier apoyo a las operaciones estadounidenses será considerado participación en el conflicto, en un escenario marcado por el estancamiento del diálogo y el aumento de las tensiones con Emiratos Árabes Unidos. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.