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Irán evalúa atacar objetivos militares de EE.UU. en Europa si Trump escala la guerra

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Teherán analiza posibles represalias contra activos estadounidenses en el sureste de Europa y advierte a los países del Golfo que no faciliten operaciones de Washington, según informó Financial Times.

Irán evalúa atacar objetivos militares de EE.UU. en Europa si Trump escala la guerra

Irán contempla ampliar el alcance de una eventual represalia contra Estados Unidos y atacar objetivos militares estadounidenses en Europa si el presidente Donald Trump intensifica la guerra, según reveló Financial Times a partir de fuentes del régimen de Teherán. Entre los posibles blancos aparecen instalaciones en Bulgaria y Chipre, mientras las fuerzas iraníes también habrían estudiado atacar cables submarinos en el estrecho de Ormuz. En paralelo, Teherán advirtió a los países del Golfo que cualquier apoyo a las operaciones estadounidenses será considerado participación en el conflicto, en un escenario marcado por el estancamiento del diálogo y el aumento de las tensiones con Emiratos Árabes Unidos.  Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.

Hace 1 hora

Trump negó negociaciones con Irán y afirmó que el estrecho de Ormuz está abierto

El presidente estadounidense aseguró que la vía marítima se encuentra operativa tras el minado. Teherán insiste en que el paso seguirá cerrado hasta que se levanten las sanciones.

Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, caminando desde el helicóptero Marine One hasta un vehículo en la Elipse, cerca de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no existen negociaciones en curso ni reuniones previstas con el gobierno de Irán, al tiempo que aseguró que el estratégico estrecho de Ormuz se encuentra plenamente abierto y operativo para la navegación comercial. Las declaraciones del mandatario norteamericano salieron a cruzar de forma directa la postura de Teherán, en un escenario de altísima volatilidad geopolítica que mantiene en alza los precios internacionales del petróleo.

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Hace 1 hora

Emiratos Árabes Unidos dice que dos misiles detectados anteriormente fueron lanzados desde Irán

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos dijo el martes que ‌había detectado dos misiles ‌balísticos lanzados desde Irán, el primer incidente de este tipo del que se tiene constancia desde el ataque del 4 de mayo contra el puerto de Fuyaira.

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Hace 1 hora

Corea del Sur dice que Trump parece estar presionando a Seúl en relación con Irán y las inversiones

Manifestantes contra la guerra participan en una concentración para pedir el cese de los ejercicios militares conjuntos anuales entre Corea del Sur y Estados Unidos

​El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, dijo el miércoles que ‌la orden del ‌presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reducir las maniobras militares conjuntas parecía tener como objetivo, en parte, presionar a Seúl para que apoyara los esfuerzos estadounidenses en la guerra de Irán, junto con otras cuestiones pendientes, como la ​inversión.

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Hace 12 horas

Ahorcamientos y "cabinas para visitas": el brutal anuncio de Israel para palestinos

El ministro de Seguridad israelí anunció la medida a través de un video difundido en su cuenta de Telegram este martes. La medida está enmarcada en su "promesa" de empeorar las condiciones de vida de los "terroristas que afectan los intereses de Tel Aviv en la región".

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Ben Gvir.

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Hace 18 horas

Qatar reveló que los mediadores esperan un pacto entre Irán y Omán

Doha busca destrabar las negociaciones entre Washington y Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz. El plan se conoce tras un nuevo cruce de declaraciones entre Trump y la diplomacia iraní.

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Hace 19 horas

El petróleo volvió a subir y rozó los US$ 91 por la nueva escalada en Medio Oriente

Los contratos registraron su tercera jornada consecutiva en alza. La negativa de la Casa Blanca a prorrogar la tregua con Irán presiona los precios energéticos.

Imagen de archivo de un petrolero atracado en el puerto de Fuyaira (Emiratos Árabes Unidos).

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Hace 22 horas

Irán recalca que el paso de Ormuz seguirá cerrado hasta que EE.UU. cumpla con compromisos

Teherán advirtió que el paso marítimo seguirá cerrado tras vencer el plazo de 60 días sin un acuerdo de paz. El jefe negociador iraní cruzó las amenazas de Donald Trump.

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07:04 | 18/08/2026

Trump dice que el estrecho de Ormuz ahora es de EE.UU. y niega negociaciones con Irán

Lo hizo en medio de la cruzada entre Washington y Teherán cuando expiró el plazo que se dieron para alcanzar un acuerdo de paz definitivo. Pese a la reivindicación territorial de Trump, Irán sigue operando en la zona.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi.

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09:22 | 17/08/2026

Para Trump, Irán debe izar la "bandera blanca" y la Guardia Revolucionaria negó diálogo

El presidente estadounidense afirmó que Irán debería "izar la bandera blanca de la rendición" tras la expiración el lunes del memorando de entendimiento entre ambos países.

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16:33 | 16/08/2026

Un ministro de Israel pidió asesinar "entre 30 y 40" personas por noche en Gaza

Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional del gobierno de Benjamin Netanyahu, volvió a defender la colonización del territorio palestino.

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09:58 | 16/08/2026

Se alargan las negociaciones por Ormuz e Israel redobla ataques contra palestinos

Las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz siguen estancadas, mientras Israel intensifica sus ataques en Gaza y Cisjordania, con víctimas civiles palestinas y denuncias de violaciones al alto el fuego.

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18:28 | 15/08/2026

Metamorfosis en Medio Oriente: EE.UU. pierde poder y ganan las potencias intermedias

Los cambios políticos en Irán, el retiro de las tropas estadounidenses de Irak y la creación de una nueva alianza entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán reflejan una acelerada reconfiguración geopolítica en Medio Oriente y una merma de la influencia de Washington en la región.

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16:56 | 15/08/2026

La Junta de Paz de Trump adjudicó su primer proyecto: construir una base militar en Gaza

El espacio albergará a las primeras tropas marroquíes de la Fuerza Internacional de Estabilización, en medio de tensiones geopolíticas y dudas sobre la retirada de Israel del territorio palestino.

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11:55 | 15/08/2026

Irán afirmó que Ormuz sigue bajo su control y que sostendrán el bloqueo fluvial

Desde el gobierno iraní afirmaron que el estrecho de Ormuz se mantiene bajo su control, a la par que el bloqueo fluvial seguirá fijo “hasta que Estados Unidos acepte su derrota”.

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20:06 | 14/08/2026

Trump afirmó que "muy pronto" declarará el estrecho de Ormuz como territorio de EE.UU.

El presidente estadounidense justificó el alza de los combustibles tras el conflicto con Irán. Teherán rechazó los dichos y ratificó que mantendrá el bloqueo del paso marítimo.

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07:32 | 14/08/2026

Trump afirmó declarará el estrecho de Ormuz territorio de EU.UU. cuando venza a Irán

El gobierno estadounidense aseguró que tiene previsto aplicar un "bloqueo indefinido" contra la República Islámica, con el objetivo de aislar económicamente al país.

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