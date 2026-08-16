Las conversaciones entre Irán y Omán para garantizar una ruta segura en el estrecho de Ormuz avanzan lentamente, sin lograr aún un acuerdo definitivo. En paralelo, Emiratos Árabes Unidos denunció ataques con drones contra dos petroleros de su compañía estatal ADNOC, responsabilizando a la Guardia Revolucionaria iraní de “actos de piratería” que ponen en riesgo la seguridad energética global. Al mismo tiempo, Israel ha redoblado sus ofensivas en Gaza y Cisjordania. En Jan Yunis, un ataque israelí provocó la muerte de un adolescente palestino de 14 años y dejó varios heridos, mientras colonos y militares intensificaron asaltos en Cisjordania con más de veinte lesionados. Pese al alto el fuego formal, los bombardeos continúan y la población palestina enfrenta condiciones críticas. Organizaciones humanitarias denuncian que la situación en Gaza se ha convertido en un “infierno cotidiano”.
Se alargan las negociaciones para reabrir Ormuz, mientras Israel redobla ataques contra palestinos
Las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz siguen estancadas, mientras Israel intensifica sus ataques en Gaza y Cisjordania, con víctimas civiles palestinas y denuncias de violaciones al alto el fuego.
Hace 2 horas
Se alarga la apertura del estrecho de Ormuz
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que Teherán continúa las conversaciones con Omán sobre las rutas de navegación en el estrecho de Ormuz, pero advierte que la reapertura de la vía marítima dependerá de que Estados Unidos cumpla con el memorando de entendimiento firmado en junio.
Hace 3 horas
Nuevo ataque en Gaza
Un dron israelí atacó tiendas de campaña que albergaban a palestinos desplazados en la zona de Al-Mawasi, en el sur de la Franja de Gaza —un área anteriormente designada como zona humanitaria—, hiriendo a siete personas, según informaron medios palestinos.
De acuerdo con informes locales, el ataque dejó cinco víctimas, aunque se desconoce su estado.
Hace 4 horas
Siguen los ataques en territorios ocupados palestinos
Dos palestinos resultaron heridos de bala y otros ocho fueron golpeados en el barrio de Al-Jaabari, en la ciudad palestina de Hebrón (sur de Cisjordania), durante enfrentamientos con colonos y soldados, según informó la Media Luna Roja.
Hace 17 horas
Metamorfosis en Medio Oriente: EE.UU. pierde poder y ganan las potencias intermedias
Los cambios políticos en Irán, el retiro de las tropas estadounidenses de Irak y la creación de una nueva alianza entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán reflejan una acelerada reconfiguración geopolítica en Medio Oriente y una merma de la influencia de Washington en la región.
Hace 19 horas
La Junta de Paz de Trump adjudicó su primer proyecto: construir una base militar en Gaza
El espacio albergará a las primeras tropas marroquíes de la Fuerza Internacional de Estabilización, en medio de tensiones geopolíticas y dudas sobre la retirada de Israel del territorio palestino.
11:55 | 15/08/2026
Irán afirmó que Ormuz sigue bajo su control y que sostendrán el bloqueo fluvial
Desde el gobierno iraní afirmaron que el estrecho de Ormuz se mantiene bajo su control, a la par que el bloqueo fluvial seguirá fijo “hasta que Estados Unidos acepte su derrota”.
20:06 | 14/08/2026
Trump afirmó que "muy pronto" declarará el estrecho de Ormuz como territorio de EE.UU.
El presidente estadounidense justificó el alza de los combustibles tras el conflicto con Irán. Teherán rechazó los dichos y ratificó que mantendrá el bloqueo del paso marítimo.
07:32 | 14/08/2026
Trump afirmó declarará el estrecho de Ormuz territorio de EU.UU. cuando venza a Irán
El gobierno estadounidense aseguró que tiene previsto aplicar un "bloqueo indefinido" contra la República Islámica, con el objetivo de aislar económicamente al país.
20:09 | 13/08/2026
El embajador de EE.UU. en Israel repudió las agresiones de colonos en Cisjordania
El embajador Mike Huckabee criticó los ataques y asedios contra comunidades palestinas en Cisjordania. Las calificó como "atroces" y gestos "matones" de parte del Estado israelí.
10:14 | 13/08/2026
Irán desafió a Estados Unidos y afirmó que mantiene el control del estrecho de Ormuz
Teherán desmintió los dichos de Donald Trump, quien había proclamado el dominio absoluto sobre la ruta marítima. El contrapunto ocurre en medio de la parálisis del tráfico naval y la volatilidad del petróleo.
07:03 | 13/08/2026
Irán insiste en que el estrecho de Ormuz sigue cerrado y desafía a Trump
La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán desmintió a Washington y condicionó la reapertura a exigencias políticas y militares.
12:46 | 12/08/2026
Israel volvió a romper el alto el fuego en Líbano con ataques de drones y demoliciones
Las tropas israelíes bombardearon la localidad de Kafra y destruyeron un ayuntamiento y una escuela en el sur. El primer ministro Nawaf Salam denunció una "grave violación" del derecho internacional.
Archivo.
12:28 | 12/08/2026
El tránsito de buques en el estrecho de Ormuz cayó a su nivel más bajo en la semana
Apenas ocho embarcaciones cruzaron la vía marítima clave tras las nuevas hostilidades. Teherán ratificó que mantendrá el bloqueo si EE. UU. no acepta sus condiciones.
Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán
06:48 | 12/08/2026
Trump dice que tiene el “control total” del estrecho de Ormuz y crece la tensión con Irán
EEUU y los hutíes intercambian ataques contra el tráfico marítimo mientras Irán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz a un alto el fuego. Trump asegura que EEUU de la estratégica ruta.
06:51 | 11/08/2026
Se aleja un acuerdo en Ormuz tras las nuevas exigencias de Trump a Irán
Las demandas de indemnizaciones a Teherán y el fin de las sanciones complican las negociaciones para reabrir el paso estratégico. El precio del petróleo vuelve a subir.
06:53 | 10/08/2026
Irán le advirtió a EE.UU. que "no hay una solución militar" para reabrir Ormuz
Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.
14:46 | 09/08/2026
Netanyahu rechazó el plan de 15 puntos y Hamas asegura que se mantiene "firme" al plan
El primer ministro israelí condicionó la retirada de Gaza al desarme total del grupo palestino, mientras Trump busca avanzar con la segunda fase del alto el fuego.