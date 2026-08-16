Se alargan las negociaciones para reabrir Ormuz, mientras Israel redobla ataques contra palestinos

Un dron israelí atacó tiendas de campaña que albergaban a palestinos desplazados en la zona de Al-Mawasi, en el sur de la Franja de Gaza —un área anteriormente designada como zona humanitaria—, hiriendo a siete personas, según informaron medios palestinos.





De acuerdo con informes locales, el ataque dejó cinco víctimas, aunque se desconoce su estado.