EE.UU. crea una fuerza multinacional de drones de ataque en plena guerra con Irán

Estados Unidos lanzó su primera fuerza multinacional de drones de ataque en medio de la guerra con Irán. La Task Force Falcon Strike operará bajo el mando del Comando Central estadounidense y reunirá capacidades no tripuladas aéreas, marítimas y submarinas junto a socios regionales, aunque Washington todavía no informó qué países participarán. El nuevo grupo amplía una estrategia militar basada en drones de menor costo y llega en un contexto de máxima tensión en el estrecho de Ormuz, donde el tránsito de buques cayó a nueve embarcaciones en un día, por debajo del promedio de 12 en lo que va de agosto, y se registraron ataques a petroleros de ADNOC en medio de acusaciones cruzadas entre Irán y Emiratos Árabes Unidos. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.