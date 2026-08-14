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Conflicto en Medio Oriente

EE.UU. crea una fuerza multinacional de drones de ataque en plena guerra con Irán

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

La Task Force Falcon Strike combinará drones aéreos, marítimos y submarinos junto a países aliados de Estados Unidos en Medio Oriente y Asia. El despliegue ocurre mientras persisten las tensiones por el estrecho de Ormuz, donde el tráfico marítimo cayó por debajo del promedio habitual.

EE.UU. crea una fuerza multinacional de drones de ataque en plena guerra con Irán

Estados Unidos lanzó su primera fuerza multinacional de drones de ataque en medio de la guerra con Irán. La Task Force Falcon Strike operará bajo el mando del Comando Central estadounidense y reunirá capacidades no tripuladas aéreas, marítimas y submarinas junto a socios regionales, aunque Washington todavía no informó qué países participarán. El nuevo grupo amplía una estrategia militar basada en drones de menor costo y llega en un contexto de máxima tensión en el estrecho de Ormuz, donde el tránsito de buques cayó a nueve embarcaciones en un día, por debajo del promedio de 12 en lo que va de agosto, y se registraron ataques a petroleros de ADNOC en medio de acusaciones cruzadas entre Irán y Emiratos Árabes Unidos. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.

Hace 1 hora

El tráfico por Ormuz sigue limitado ante la tensión entre EEUU e Irán

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán

​El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz cayó por debajo del promedio mensual hacia ‌finales de la ‌semana, en medio de la volatilidad generada por las tensiones entre Estados Unidos e Irán, mientras ambos países formulaban versiones contrapuestas sobre el control de la vía marítima.

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Hace 1 hora

EEUU amenaza con alargar el bloqueo naval sobre Irán "indefinidamente" y mayor presión económica

FOTO DE ARCHIVO. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla con los medios de comunicación mientras asiste a los ejercicios que forman parte de PANAMAX 2026, en Ciudad de Panamá, Panamá

Por Phil Stewart y Idrees ​Ali

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Hace 2 horas

Emiratos Árabes Unidos dicen que Irán atacó dos buques de la ADNOC en estrecho de Ormuz; no hay heridos

Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam.

La Compañía ​Nacional de petróleo de Abu Dabi (ADNOC) informó que dos de sus buques fueron atacados cuando transitaban por el ‌estrecho de Ormuz el jueves, ‌sin que se registraran heridos, mientras que los Emiratos Árabes Unidos acusaron a Irán de haber perpetrado la agresión.

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Hace 13 horas

El embajador de EE.UU. en Israel repudió las agresiones de colonos en Cisjordania

El embajador Mike Huckabee criticó los ataques y asedios contra comunidades palestinas en Cisjordania. Las calificó como "atroces" y gestos "matones" de parte del Estado israelí.

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Hace 23 horas

Irán desafió a Estados Unidos y afirmó que mantiene el control del estrecho de Ormuz

Teherán desmintió los dichos de Donald Trump, quien había proclamado el dominio absoluto sobre la ruta marítima. El contrapunto ocurre en medio de la parálisis del tráfico naval y la volatilidad del petróleo.

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07:03 | 13/08/2026

Irán insiste en que el estrecho de Ormuz sigue cerrado y desafía a Trump

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán desmintió a Washington y condicionó la reapertura a exigencias políticas y militares.

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12:46 | 12/08/2026

Israel volvió a romper el alto el fuego en Líbano con ataques de drones y demoliciones

Las tropas israelíes bombardearon la localidad de Kafra y destruyeron un ayuntamiento y una escuela en el sur. El primer ministro Nawaf Salam denunció una "grave violación" del derecho internacional.

Archivo.

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12:28 | 12/08/2026

El tránsito de buques en el estrecho de Ormuz cayó a su nivel más bajo en la semana

Apenas ocho embarcaciones cruzaron la vía marítima clave tras las nuevas hostilidades. Teherán ratificó que mantendrá el bloqueo si EE. UU. no acepta sus condiciones.

Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán

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06:48 | 12/08/2026

Trump dice que tiene el “control total” del estrecho de Ormuz y crece la tensión con Irán

EEUU y los hutíes intercambian ataques contra el tráfico marítimo mientras Irán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz a un alto el fuego. Trump asegura que EEUU de la estratégica ruta.

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06:51 | 11/08/2026

Se aleja un acuerdo en Ormuz tras las nuevas exigencias de Trump a Irán

Las demandas de indemnizaciones a Teherán y el fin de las sanciones complican las negociaciones para reabrir el paso estratégico. El precio del petróleo vuelve a subir.

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06:53 | 10/08/2026

Irán le advirtió a EE.UU. que "no hay una solución militar" para reabrir Ormuz

Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.

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14:46 | 09/08/2026

Netanyahu rechazó el plan de 15 puntos y Hamas asegura que se mantiene "firme" al plan

El primer ministro israelí condicionó la retirada de Gaza al desarme total del grupo palestino, mientras Trump busca avanzar con la segunda fase del alto el fuego.

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10:16 | 09/08/2026

Incertidumbre por el acuerdo entre Irán y Oman: dudan que EE.UU. acepte las condiciones

Luego que Washington dinamitara el propio acuerdo que había sellado con Irán, el emir de Omán, decidió asumir la negociación directamente con Teherán. Llegaron a un acuerdo pero ahora resta saber si Trump lo aceptará.

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11:45 | 08/08/2026

Irán pidió a EE.UU. que acepten sus condiciones de paz para reabrir el estrecho de Ormuz

El gobierno de Irán afirmó que la reapertura del estrecho de Ormuz dependerá de que Estados Unidos acepte sus condiciones para la paz en la región. El canciller de Teherán agregó además que Washington debe "compensar" al país persa.

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07:32 | 07/08/2026

Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firman un pacto y reconfiguran tablero de Medio Oriente

El acuerdo que tiene el objetivo "de fortalecer la disuasión colectiva contra cualquier acto de agresión", fue firmado en La Meca por el príncipe heredero saudita, Mohammed ben Salman, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif. 

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

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18:47 | 06/08/2026

L-Gante suspendió un recital en Israel y recordó que marchó por Gaza

En sus redes sociales, el músico explicó los motivos de su decisión. "Mi pensamiento es claro y firme", advirtió. 

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06:56 | 06/08/2026

Irán y Omán cerraron un acuerdo para reabrir Ormuz y sólo falta la aprobación final

Sin Estados Unidos en la mesa, crece la esperanza de que se destrabe uno de los puntos clave del conflicto en Medio Oriente. No obstante, siguen los ataques y las amenazas cruzadas en la región. 

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