El tráfico por Ormuz sigue limitado ante la tensión entre EEUU e Irán

​El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz cayó por debajo del promedio mensual hacia ‌finales de la ‌semana, en medio de la volatilidad generada por las tensiones entre Estados Unidos e Irán, mientras ambos países formulaban versiones contrapuestas sobre el control de la vía marítima.

El estrecho de Ormuz está "bajo el control y la gestión de Irán", dijo ​el jueves el ⁠recién nombrado jefe de la unidad paramilitar ‌iraní Basij.

Por su parte, Estados Unidos afirmó ⁠el jueves que podría ⁠mantener indefinidamente un bloqueo naval sobre Irán y que aumentaría la presión económica sobre Teherán, ante el ⁠estancamiento de las conversaciones para un alto ​el fuego.

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El tránsito de buques de ‌transporte de materias primas por ‌Ormuz repuntó ligeramente el jueves, pero se ⁠mantuvo por debajo del promedio diario de 12 registrado en lo que va de agosto, según datos de Kpler.

Un total de nueve buques ​atravesaron el ‌estrecho el jueves, frente a cinco el día anterior, de acuerdo con los datos de Kpler. Los nueve barcos incluían cinco que ingresaban al golfo Pérsico y cuatro ⁠que salían hacia el golfo de Omán, en su mayoría por la ruta marítima iraní.

Los riesgos para la navegación persistían. La Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) dijo que dos de sus buques fueron atacados cuando transitaban por el estrecho de Ormuz el jueves ‌por la noche, sin que se informara de heridos, mientras Emiratos Árabes Unidos acusaba a Irán de perpetrar el ataque.

Entretanto, 19 buques de transporte de materias primas atravesaron el estrecho de Mandeb el jueves ‌con sus transpondedores encendidos, una cifra prácticamente estable frente a los 20 del día anterior, según los datos ‌de Kpler.

Es ⁠posible que algunos buques estén navegando por estas vías marítimas estratégicas con los ​transpondedores apagados, por lo que no están incluidos en los recuentos.

Con información de Reuters