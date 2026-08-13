El embajador de los Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, cruzó a los colonos israelíes en Cisjordania y los acusó de llevar adelante acciones "atroces" y "repugnantes" contra los palestinos residentes en ese territorio. Además describió como un "comportamiento matonesco" al asedio israelí a esas comunidades.

Desde hace décadas, Israel lleva adelante una política de acoso y agresión contra el pueblo palestino tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Esta situación se agravó inexorablemente a partir del 7 de octubre de 2023, cuando estalló la última gran guerra entre Hamás y e Israel. Y pese al alto al fuego firmado entre ambas partes en octubre de 2025, los israelíes mantienen sus ataques contra la Franja y las comunidades cisjordanas. Tal es así que, desde el domingo pasado, distintas patotas de colonos israelíes cerca de Nablus bloquearon viviendas palestinas en distintas zonas, incluida la propiedad de un ciudadano estadounidense. Los residentes afirmaron que se les impidió el acceso a alimentos y otros suministros.

Mike Huckabee, embajador estadounidense en Israel.

"Los colonos están dispersos por las zonas cercanas, en la colina contigua. Hasta ahora, nadie ha podido hacernos llegar alimentos y suministros porque el área está completamente cerrada por el Ejército", dijo Aisha Hassan, una ciudadana palestina que permanece atrapada en una de las viviendas sitiadas por los israelíes.

El embajador Huckabee, un férreo defensor de los colonos israelíes desde hace años, repudió el hostigamiento creciente desde el fin de semana, al afirmar que "no hay excusa para este comportamiento matonesco" de parte de los civiles israelíes contra los palestinos. En esa línea, llegó a escribir en su cuenta de X: "Las acciones de quienes llevaron a cabo este acto de terror atroz, con la intención de intimidar y acosar a esta familia, son repugnantes".

Las agresiones contra palestinos en Cisjordania empeora cada vez más

La violencia de los colonos israelíes contra la población palestina en Cisjordania volvió a escalar en los últimos días, mientras el Ejército israelí desplegó tropas en la zona de Qusra para presuntamente desmantelar puestos de avanzada construidos por colonos. El operativo incluyó la detención de un israelí y el despliegue del Batallón 51, aunque testigos citados por medios locales aseguraron que algunos colonos continuaban en el lugar.

La situación generó además el desplazamiento temporal de familias palestinas. El alcalde de Qusra, Abdel Azim Wadi, denunció que las fuerzas israelíes emitieron órdenes de desalojo para viviendas sitiadas mientras buscaban contener a los colonos, aunque posteriormente la televisión israelí informó que las FDI suspendieron la medida para tres familias y que la operación se concentraría en viviendas deshabitadas.

El episodio se produjo un día después de que soldados israelíes retiraran parte de una tienda instalada por colonos, quienes permanecieron en el lugar pese al operativo. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, participó de la reapertura del asentamiento de Ganim, en el norte de Cisjordania, evacuado hace más de dos décadas durante el plan de retirada impulsado por el entonces Gobierno israelí.