La tensión entre Irán y Estados Unidos escala por el estrecho de Ormuz. Teherán afirma que la estratégica vía marítima está bajo su “control y gestión” y rechaza las declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que Washington tiene el “control total” del paso. El canciller iraní, Abbas Araqchi, advirtió que Estados Unidos comete un “error de cálculo aún mayor” al evaluar la situación, mientras el país persa mantiene condicionado el tránsito por Ormuz a un alto el fuego y a otras exigencias. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.
Irán afirma que controla Ormuz y vuelve a desafiar a Trump
Teherán asegura que el estratégico paso marítimo permanece bajo su control y advierte a Estados Unidos de un “error de cálculo” mayor que el cometido durante la guerra.
Hace 29 minutos
Irán dice que no se han producido avances para reactivar acuerdo de paz provisorio con EEUU
Un buque cerca del estrecho de Ormuz, visto desde Musandam
Irán y Estados Unidos siguen en desacuerdo respecto a los esfuerzos por alcanzar un acuerdo que ponga fin de forma definitiva a la guerra en el Golfo, dijo una fuente iraní de alto rango, que afirmó que no se ha producido ningún avance en las negociaciones para reactivar el pacto alcanzado en junio.
Hace 29 minutos
Irán se incorporará pronto al banco de desarrollo de los BRICS, según su banco central
FOTO DE ARCHIVO. Abdolnaser Hemmati habla con periodistas antes del inicio del último debate electoral en Teherán, Irán
Irán se incorporará próximamente al Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), la entidad crediticia para el desarrollo creada por el grupo de países de los BRICS, según dijo el gobernador del banco central, Abdolnaser Hemmati, en un reporte publicado el miércoles en los medios estatales, antes de una reunión financiera de los BRICS que se celebrará en India.
Hace 29 minutos
Trump dice que tiene el “control total” del estrecho de Ormuz y crece la tensión con Irán
EEUU y los hutíes intercambian ataques contra el tráfico marítimo mientras Irán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz a un alto el fuego. Trump asegura que EEUU de la estratégica ruta.
La guerra en Irán vuelve a escalar en el frente marítimo: cuatro tripulantes y dos rescatistas murieron en un presunto ataque hutí en el mar Rojo, mientras EEUU lanzó misiles contra un buque de bandera panameña acusado de violar su bloqueo. En paralelo, Teherán endureció sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz y Trump respondió que Washington tiene el “control total” de la estratégica vía. Los cruces se producen en un contexto de creciente pesimismo sobre un acuerdo para poner fin al conflicto. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.
Hace 19 horas
Israel volvió a romper el alto el fuego en Líbano con ataques de drones y demoliciones
Las tropas israelíes bombardearon la localidad de Kafra y destruyeron un ayuntamiento y una escuela en el sur. El primer ministro Nawaf Salam denunció una "grave violación" del derecho internacional.
Archivo.
Hace 19 horas
El tránsito de buques en el estrecho de Ormuz cayó a su nivel más bajo en la semana
Apenas ocho embarcaciones cruzaron la vía marítima clave tras las nuevas hostilidades. Teherán ratificó que mantendrá el bloqueo si EE. UU. no acepta sus condiciones.
Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán
06:51 | 11/08/2026
Se aleja un acuerdo en Ormuz tras las nuevas exigencias de Trump a Irán
Las demandas de indemnizaciones a Teherán y el fin de las sanciones complican las negociaciones para reabrir el paso estratégico. El precio del petróleo vuelve a subir.
06:53 | 10/08/2026
Irán le advirtió a EE.UU. que "no hay una solución militar" para reabrir Ormuz
Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.
14:46 | 09/08/2026
Netanyahu rechazó el plan de 15 puntos y Hamas asegura que se mantiene "firme" al plan
El primer ministro israelí condicionó la retirada de Gaza al desarme total del grupo palestino, mientras Trump busca avanzar con la segunda fase del alto el fuego.
10:16 | 09/08/2026
Incertidumbre por el acuerdo entre Irán y Oman: dudan que EE.UU. acepte las condiciones
Luego que Washington dinamitara el propio acuerdo que había sellado con Irán, el emir de Omán, decidió asumir la negociación directamente con Teherán. Llegaron a un acuerdo pero ahora resta saber si Trump lo aceptará.
11:45 | 08/08/2026
Irán pidió a EE.UU. que acepten sus condiciones de paz para reabrir el estrecho de Ormuz
El gobierno de Irán afirmó que la reapertura del estrecho de Ormuz dependerá de que Estados Unidos acepte sus condiciones para la paz en la región. El canciller de Teherán agregó además que Washington debe "compensar" al país persa.
07:32 | 07/08/2026
Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firman un pacto y reconfiguran tablero de Medio Oriente
El acuerdo que tiene el objetivo "de fortalecer la disuasión colectiva contra cualquier acto de agresión", fue firmado en La Meca por el príncipe heredero saudita, Mohammed ben Salman, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif.
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.
18:47 | 06/08/2026
L-Gante suspendió un recital en Israel y recordó que marchó por Gaza
En sus redes sociales, el músico explicó los motivos de su decisión. "Mi pensamiento es claro y firme", advirtió.
06:56 | 06/08/2026
Irán y Omán cerraron un acuerdo para reabrir Ormuz y sólo falta la aprobación final
Sin Estados Unidos en la mesa, crece la esperanza de que se destrabe uno de los puntos clave del conflicto en Medio Oriente. No obstante, siguen los ataques y las amenazas cruzadas en la región.
13:31 | 05/08/2026
Irán confirmó que el acuerdo con Omán por el estrecho de Ormuz "está en su fase final"
Teherán anunció entendimientos sobre la ruta marítima, aunque aclaró que el pacto no garantiza la seguridad total mientras continúe el bloqueo naval de Estados Unidos. La diplomacia iraní descartó viajes inmediatos a Qatar y Pakistán.
06:54 | 05/08/2026
Estrecho de Ormuz: el acuerdo entre Irán y Omán está "a punto de concretarse"
El gobierno iraní informó que llegó a un acuerdo con Irán en casi todos los temas que estaban en discusión. A pesar de las declaraciones de funcionarios estadounidenses en las últimas horas, el país norteamericano no participa de las negociaciones activamente.
20:21 | 04/08/2026
La otra ocupación de Israel: capturó un territorio equivalente a CABA dentro de Líbano
Pese a haber firmado un alto al fuego en junio con Beirut, el gobierno de Tel Aviv mantiene su ofensiva sobre el territorio libanés y ya ocupa alrededor de 600 kilómetros cuadrados dentro de Líbano.