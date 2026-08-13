Irán afirma que controla Ormuz y vuelve a desafiar a Trump

La tensión entre Irán y Estados Unidos escala por el estrecho de Ormuz. Teherán afirma que la estratégica vía marítima está bajo su “control y gestión” y rechaza las declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que Washington tiene el “control total” del paso. El canciller iraní, Abbas Araqchi, advirtió que Estados Unidos comete un “error de cálculo aún mayor” al evaluar la situación, mientras el país persa mantiene condicionado el tránsito por Ormuz a un alto el fuego y a otras exigencias. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.