La guerra en Irán vuelve a escalar en el frente marítimo: cuatro tripulantes y dos rescatistas murieron en un presunto ataque hutí en el mar Rojo, mientras EEUU lanzó misiles contra un buque de bandera panameña acusado de violar su bloqueo. En paralelo, Teherán endureció sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz y Trump respondió que Washington tiene el “control total” de la estratégica vía. Los cruces se producen en un contexto de creciente pesimismo sobre un acuerdo para poner fin al conflicto. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.
Trump dice que tiene el “control total” del estrecho de Ormuz y crece la tensión con Irán
EEUU y los hutíes intercambian ataques contra el tráfico marítimo mientras Irán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz a un alto el fuego. Trump asegura que EEUU de la estratégica ruta.
Hace 2 horas
Trump usó un camión de catering para un vuelo secreto desde Turquía por amenaza de Irán
El presidente estadounidense abordó de incógnito un avión militar para viajar al Reino Unido mientras la prensa volaba en el Air Force One que sirvió de señuelo. La Casa Blanca confirmó los protocolos de máxima seguridad debido a "enemigos" que lo tienen en la mira.
Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, saludando al desembarcar del Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EEUU.
Una compleja operación de engaño digna de una película de espionaje rodeó el último desplazamiento internacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tras participar de una cumbre de la OTAN en Ankara, el mandatario abandonó Turquía de forma clandestina a bordo de un avión militar secundario tras ser trasladado en secreto entre aeronaves a través de un camión de catering del aeropuerto, en respuesta a una amenaza creíble de asesinato atribuida a los servicios de inteligencia de Irán.
Hace 2 horas
Ataques a buques elevan la tensión mientras se aleja un acuerdo sobre la guerra en Irán
Imagen de archivo del Vela Nova, que fue atacado en el golfo de Omán el 11 de agosto
Estados Unidos y los hutíes, el movimiento armado de Yemen alineado con Irán, informaron el martes de ataques independientes contra el tráfico marítimo, mientras las perspectivas de poner fin a la guerra en Irán parecían desvanecerse, y Teherán afirmaba que el estrecho de Ormuz permanecería cerrado a menos que Washington aceptara sus condiciones.
Hace 2 horas
Pakistán dice que EEUU e Irán están cerca de acuerdo, pese a ataques contra navegación
Un buque cerca del estrecho de Ormuz, visto desde Musandam
Pakistán afirmó el martes que Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar "algún tipo" de acuerdo, y Qatar, otro de los mediadores, señaló que las negociaciones sobre la gestión del estrecho de Ormuz se encuentran en fase avanzada, pese a los nuevos ataques contra buques en la región.
06:51 | 11/08/2026
Se aleja un acuerdo en Ormuz tras las nuevas exigencias de Trump a Irán
Las demandas de indemnizaciones a Teherán y el fin de las sanciones complican las negociaciones para reabrir el paso estratégico. El precio del petróleo vuelve a subir.
06:53 | 10/08/2026
Irán le advirtió a EE.UU. que "no hay una solución militar" para reabrir Ormuz
Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.
14:46 | 09/08/2026
Netanyahu rechazó el plan de 15 puntos y Hamas asegura que se mantiene "firme" al plan
El primer ministro israelí condicionó la retirada de Gaza al desarme total del grupo palestino, mientras Trump busca avanzar con la segunda fase del alto el fuego.
10:16 | 09/08/2026
Incertidumbre por el acuerdo entre Irán y Oman: dudan que EE.UU. acepte las condiciones
Luego que Washington dinamitara el propio acuerdo que había sellado con Irán, el emir de Omán, decidió asumir la negociación directamente con Teherán. Llegaron a un acuerdo pero ahora resta saber si Trump lo aceptará.
11:45 | 08/08/2026
Irán pidió a EE.UU. que acepten sus condiciones de paz para reabrir el estrecho de Ormuz
El gobierno de Irán afirmó que la reapertura del estrecho de Ormuz dependerá de que Estados Unidos acepte sus condiciones para la paz en la región. El canciller de Teherán agregó además que Washington debe "compensar" al país persa.
07:32 | 07/08/2026
Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firman un pacto y reconfiguran tablero de Medio Oriente
El acuerdo que tiene el objetivo "de fortalecer la disuasión colectiva contra cualquier acto de agresión", fue firmado en La Meca por el príncipe heredero saudita, Mohammed ben Salman, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif.
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.
18:47 | 06/08/2026
L-Gante suspendió un recital en Israel y recordó que marchó por Gaza
En sus redes sociales, el músico explicó los motivos de su decisión. "Mi pensamiento es claro y firme", advirtió.
06:56 | 06/08/2026
Irán y Omán cerraron un acuerdo para reabrir Ormuz y sólo falta la aprobación final
Sin Estados Unidos en la mesa, crece la esperanza de que se destrabe uno de los puntos clave del conflicto en Medio Oriente. No obstante, siguen los ataques y las amenazas cruzadas en la región.
13:31 | 05/08/2026
Irán confirmó que el acuerdo con Omán por el estrecho de Ormuz "está en su fase final"
Teherán anunció entendimientos sobre la ruta marítima, aunque aclaró que el pacto no garantiza la seguridad total mientras continúe el bloqueo naval de Estados Unidos. La diplomacia iraní descartó viajes inmediatos a Qatar y Pakistán.
06:54 | 05/08/2026
Estrecho de Ormuz: el acuerdo entre Irán y Omán está "a punto de concretarse"
El gobierno iraní informó que llegó a un acuerdo con Irán en casi todos los temas que estaban en discusión. A pesar de las declaraciones de funcionarios estadounidenses en las últimas horas, el país norteamericano no participa de las negociaciones activamente.
20:21 | 04/08/2026
La otra ocupación de Israel: capturó un territorio equivalente a CABA dentro de Líbano
Pese a haber firmado un alto al fuego en junio con Beirut, el gobierno de Tel Aviv mantiene su ofensiva sobre el territorio libanés y ya ocupa alrededor de 600 kilómetros cuadrados dentro de Líbano.
08:21 | 04/08/2026
Las negociaciones entre Irán y Omán por el estrecho de Ormuz avanzan "positivamente"
A pesar de las declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre las charlas con Irán, Washington no forma parte de forma activa de la negociación.
13:59 | 03/08/2026
Irán ejecutó a dos hombres acusados de espiar para Israel
Omid Behzad y Pouria Safwat fueron ahorcados tras ser señalados por enviar fotos de bases militares al Mossad. La ONG de Derechos Humanos Hengaw cuestionó el proceso y advirtió que el régimen utiliza la pena de muerte para reprimir.
13:14 | 03/08/2026
Trump acusó de "hipócritas" a los líderes de Irán y afirmó que EE.UU. controla Ormuz
El presidente estadounidense aseguró que Teherán suplica negociar un acuerdo en privado mientras niega el diálogo en público. El mensaje se conoce tras la suspensión de los ataques militares y la caída del petróleo.