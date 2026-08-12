Trump dice que tiene el “control total” del estrecho de Ormuz y crece la tensión con Irán

La guerra en Irán vuelve a escalar en el frente marítimo: cuatro tripulantes y dos rescatistas murieron en un presunto ataque hutí en el mar Rojo, mientras EEUU lanzó misiles contra un buque de bandera panameña acusado de violar su bloqueo. En paralelo, Teherán endureció sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz y Trump respondió que Washington tiene el “control total” de la estratégica vía. Los cruces se producen en un contexto de creciente pesimismo sobre un acuerdo para poner fin al conflicto. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.